Apple'ın iOS 18'indeki gizli uygulamalar tamamen görünmez anlamına gelmiyor

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Tam Boyutta Gör Apple'ın en son işletim sistemi iOS 18, kullanıcıların cihazlarından uygulamaları gizlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Bu fonksiyon sadece uygulama simgesini ana ekrandan kaldırmakla kalmıyor aynı zamanda onu Uygulama Kitaplığı içindeki gizli bir klasöre alıyor.

Gizli uygulamalar düşündüğünüz kadar görünmez değil

Bu gizli klasörün içeriğini görüntülemek veya herhangi bir uygulamasına erişmek için genellikle biyometrik kimlik doğrulaması gerekiyor. iOS 18'de bir uygulamayı gizlemek için kullanıcıların uygulama simgesine uzun basması ve menüden "Face ID Gereksin" seçeneğini seçmesi gerekiyor.

Ardından "Gizle ve Face ID Gerektir" seçeneğini seçiyorlar. Bir uygulama gizlendiğinde Spotlight araması veya uygulama bildirimleri gibi standart yöntemlerle tespit edilemez hale geliyor. Ayarlar'ın altındaki Depolama ekranında bile biyometrik kimlik doğrulama sağlanana kadar gizli uygulamaların adları gizli kalıyor.

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Ancak bazı ayar ekranlarında gizli uygulamalar hala gösterilebiliyor. Örneğin, Threads uygulaması gizlendiğinde Arka Plan Uygulama Yenileme listesinde ve Gizlilik > Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam ediyor. Gizli uygulamaları tespit etmenin bir diğer yolu da App Store. Bir kullanıcı Threads'i gizli olduğu bir cihazda ararsa App Store indir yerine aç seçeneğini görüntülüyor ve bu da uygulamanın zaten yüklendiğini göstermiş olacak.

Apple ise bir uygulamayı gizlemenin onun tamamen görünmez olmasını garantilemediğini söylüyor. Şirket, gizli bir uygulamanın Ayarlar gibi birkaç yerde görülebileceğini belirtiyor. Ancak bir uygulamanın varlığı tespit edilse bile Face ID veya Touch ID doğrulaması olmadan başlatılamıyor. Böylece gizli uygulamanın içeriği her zaman güvenli kalacak.

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Apple'ın iOS 18'indeki gizli uygulamalar tamamen görünmez değil