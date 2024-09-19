Apple'ın iOS 18'indeki gizli uygulamalar tamamen görünmez anlamına gelmiyor

Gizli uygulamalar düşündüğünüz kadar görünmez değil
Bu gizli klasörün içeriğini görüntülemek veya herhangi bir uygulamasına erişmek için genellikle biyometrik kimlik doğrulaması gerekiyor. iOS 18'de bir uygulamayı gizlemek için kullanıcıların uygulama simgesine uzun basması ve menüden "Face ID Gereksin" seçeneğini seçmesi gerekiyor.
Ardından "Gizle ve Face ID Gerektir" seçeneğini seçiyorlar. Bir uygulama gizlendiğinde Spotlight araması veya uygulama bildirimleri gibi standart yöntemlerle tespit edilemez hale geliyor. Ayarlar'ın altındaki Depolama ekranında bile biyometrik kimlik doğrulama sağlanana kadar gizli uygulamaların adları gizli kalıyor.
Ancak bazı ayar ekranlarında gizli uygulamalar hala gösterilebiliyor. Örneğin, Threads uygulaması gizlendiğinde Arka Plan Uygulama Yenileme listesinde ve Gizlilik > Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam ediyor. Gizli uygulamaları tespit etmenin bir diğer yolu da App Store. Bir kullanıcı Threads'i gizli olduğu bir cihazda ararsa App Store indir yerine aç seçeneğini görüntülüyor ve bu da uygulamanın zaten yüklendiğini göstermiş olacak.
Apple ise bir uygulamayı gizlemenin onun tamamen görünmez olmasını garantilemediğini söylüyor. Şirket, gizli bir uygulamanın Ayarlar gibi birkaç yerde görülebileceğini belirtiyor. Ancak bir uygulamanın varlığı tespit edilse bile Face ID veya Touch ID doğrulaması olmadan başlatılamıyor. Böylece gizli uygulamanın içeriği her zaman güvenli kalacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...