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    Apple'ın iOS 18'indeki gizli uygulamalar tamamen görünmez anlamına gelmiyor

    iOS 18, daha fazla gizlilik için uygulamalarınızı kilitlemenize ve gizlemenize izin veriyor. Ancak kullanıcılar, bu yeni özelliğin düzeltilmesi gereken birkaç açığını tespit etti.
    Apple'ın iOS 18'indeki gizli uygulamalar tamamen görünmez değil Tam Boyutta Gör
    Apple'ın en son işletim sistemi iOS 18, kullanıcıların cihazlarından uygulamaları gizlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik sunuyor. Bu fonksiyon sadece uygulama simgesini ana ekrandan kaldırmakla kalmıyor aynı zamanda onu Uygulama Kitaplığı içindeki gizli bir klasöre alıyor.

    Gizli uygulamalar düşündüğünüz kadar görünmez değil

    Bu gizli klasörün içeriğini görüntülemek veya herhangi bir uygulamasına erişmek için genellikle biyometrik kimlik doğrulaması gerekiyor. iOS 18'de bir uygulamayı gizlemek için kullanıcıların uygulama simgesine uzun basması ve menüden "Face ID Gereksin" seçeneğini seçmesi gerekiyor.

    Ardından "Gizle ve Face ID Gerektir" seçeneğini seçiyorlar. Bir uygulama gizlendiğinde Spotlight araması veya uygulama bildirimleri gibi standart yöntemlerle tespit edilemez hale geliyor. Ayarlar'ın altındaki Depolama ekranında bile biyometrik kimlik doğrulama sağlanana kadar gizli uygulamaların adları gizli kalıyor.

    Ancak bazı ayar ekranlarında gizli uygulamalar hala gösterilebiliyor. Örneğin, Threads uygulaması gizlendiğinde Arka Plan Uygulama Yenileme listesinde ve Gizlilik > Fotoğraflar bölümünde görünmeye devam ediyor. Gizli uygulamaları tespit etmenin bir diğer yolu da App Store. Bir kullanıcı Threads'i gizli olduğu bir cihazda ararsa App Store indir yerine aç seçeneğini görüntülüyor ve bu da uygulamanın zaten yüklendiğini göstermiş olacak.

     Apple ise bir uygulamayı gizlemenin onun tamamen görünmez olmasını garantilemediğini söylüyor. Şirket, gizli bir uygulamanın Ayarlar gibi birkaç yerde görülebileceğini belirtiyor. Ancak bir uygulamanın varlığı tespit edilse bile Face ID veya Touch ID doğrulaması olmadan başlatılamıyor. Böylece gizli uygulamanın içeriği her zaman güvenli kalacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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