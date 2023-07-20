Son yılların en popüler iPhone serisi belli oldu

Rapora göre, ABD'deki iPhone 14 satışları, Apple'ın Haziran 2023'teki toplam akıllı telefon satışlarının yüzde 79'unu oluşturdu. Bu son yılların en yüksek rakamı ve şirketin yeni ürünleri için ortalama %70'i aşıyor. Popülerlikte iPhone 14'ü geçmeyi başaran tek seri, bir seferde pazarın %81'ini ele geçiren iPhone 7 oldu.
Serinin en çok satan modeli iPhone 14 oldu
iPhone 14 modelleri arasında iPhone 14, pazarın %24'ünü alarak en çok talep gören model oldu. Onu yüzde 22 ile iPhone 14 Pro Max, yüzde 21 ile iPhone 14 Pro ve yüzde 12 ile iPhone 14 Plus takip etti.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)