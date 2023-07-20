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    Son yılların en popüler iPhone serisi belli oldu

    Consumer Intelligence Research Partners tarafından yayınlanan yeni bir rapor, son birkaç yılın en popüler iPhone serisini ortaya koydu.                          
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    Son yılların en popüler iPhone serisi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi CIRP'ye (Consumer Intelligence Research Partners) göre, iPhone 14 serisi akıllı telefonlar ABD pazarında rekor talep gördü ve son birkaç yılda piyasaya sürülen diğer Apple modellerinin satışlarını geride bıraktı. Bu durum şirketin web sitesinde yayınlanan bir raporda belirtiliyor.

    Rapora göre, ABD'deki iPhone 14 satışları, Apple'ın Haziran 2023'teki toplam akıllı telefon satışlarının yüzde 79'unu oluşturdu. Bu son yılların en yüksek rakamı ve şirketin yeni ürünleri için ortalama %70'i aşıyor. Popülerlikte iPhone 14'ü geçmeyi başaran tek seri, bir seferde pazarın %81'ini ele geçiren iPhone 7 oldu.

    Serinin en çok satan modeli iPhone 14 oldu

    iPhone 14 modelleri arasında iPhone 14, pazarın %24'ünü alarak en çok talep gören model oldu. Onu yüzde 22 ile iPhone 14 Pro Max, yüzde 21 ile iPhone 14 Pro ve yüzde 12 ile iPhone 14 Plus takip etti.

    Son yılların en popüler iPhone serisi belli oldu Tam Boyutta Gör
    CIRP analistleri, iPhone 14'ün yüksek popülaritesini tüketicilerin kendilerine birkaç yıl hizmet edecek yüksek kaliteli ve modern bir akıllı telefon satın alma isteğine bağlıyor. Buna ek olarak, iPhone 14 satışları mobil operatörlerin cazip kredi koşulları ve tarifelerinden de olumlu etkilendi.
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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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