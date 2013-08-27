TTNET'den NET6 ve NETLİMİTSİZ kullanıcılarına Galaxy Tab 3 7.0'a sahip olma imkanı

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından TTNET, Net6 ve limitsiz internet paketi kullanan müşterilerine Galaxy Tab 3 7.0 sahibi olma fırsatı sunuyor.

TTNET’in yeni kampanyasıyla 6GB kotalı Net6 paketi kullanan müşteriler ayda 6TL fark ödeyerek, NETLİMİTSİZ paketi kullanan müşteriler ise herhangi bir fark ödemeden ayda 63 TL’ye Galaxy Tab 3 7.0’a sahip olabiliyorlar. Müşterilerin tek yapması gereken kullandıkları paketi 24 ay boyunca kullanacaklarına dair taahhüt vermek. 31 Aralık’a kadar sürecek olan kampanyadan faydalanan müşteriler, ayrıca 3 aylık Tivibu Cep hediyesi de kazanıyor.

Sadece cihaz almak isteyen TTNET müşterileriyse internet faturalarına ek; ayda 18 TL’ye 24 ay taksitle Samsung Galaxy Tab 3 tablete sahip olabiliyor.