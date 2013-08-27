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TTNET'den NET6 ve NETLİMİTSİZ kullanıcılarına Galaxy Tab 3 7.0'a sahip olma imkanı

5 yıl
3,7b
1
89
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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TTNET'den NET6 ve NETLİMİTSİZ kullanıcılarına Galaxy Tab 3 7.0'a sahip olma imkanı

Ülkemizin önde gelen servis sağlayıcılarından TTNET, Net6 ve limitsiz internet paketi kullanan müşterilerine Galaxy Tab 3 7.0 sahibi olma fırsatı sunuyor.

TTNET’in yeni kampanyasıyla 6GB kotalı Net6 paketi kullanan müşteriler ayda 6TL fark ödeyerek, NETLİMİTSİZ paketi kullanan müşteriler ise herhangi bir fark ödemeden ayda 63 TL’ye Galaxy Tab 3 7.0’a sahip olabiliyorlar. Müşterilerin tek yapması gereken kullandıkları paketi 24 ay boyunca kullanacaklarına dair taahhüt vermek. 31 Aralık’a kadar sürecek olan kampanyadan faydalanan müşteriler, ayrıca 3 aylık Tivibu Cep hediyesi de kazanıyor.

Sadece cihaz almak isteyen TTNET müşterileriyse  internet faturalarına ek; ayda 18 TL’ye 24 ay taksitle Samsung Galaxy Tab 3 tablete sahip olabiliyor.


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Be All My Sins Remembered 5 yıl en beğenilen
Cihazı piyasa değerinin 30-40 TL altına alabilmek için 24 ay ttnet e bağlı kalmak.. birşeyler derdim ama neyse. galiba ttnet kendini çok zeki zannediyor, yazık ona.
Cihazı piyasa değerinin 30-40 TL altına alabilmek için 24 ay ttnet e bağlı kalmak.. birşeyler derdim ama neyse. galiba ttnet kendini çok zeki zannediyor, yazık...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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theJuDGe_41 5 yıl
Buna 24 ay taahhüt verip dandik tablet kullanmaktansa

ilk 2 ay ücretsiz, 10 ay 40, sonra 63 lira kampanyasına 24 ay taahhüt vermek daha mantıklı

Tablet kampanyasında 24 ay toplam 1512 lira verecekken

10 ay 40 lira kampanyasında ise toplam 1156 lira vereceksiniz

356 lira cebe kalacak.

356 liraya 50 lira daha ekleyip 4 çekirdekli Tegra 3 işlemcili NEXUS 7 alınır. Miss gibi kullanılır
Buna 24 ay taahhüt verip dandik tablet kullanmaktansailk 2 ay ücretsiz, 10 ay 40, sonra 63 lira kampanyasına 24 ay taahhüt vermek daha mantıklı...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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ulmel 5 yıl
şuna bak . hd tv + 8 e kadar sınırsız 69 tl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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White Devil 5 yıl
ben bu kampanyaya başvurdum İzmir satış müdürlüğünden telefon ettiler onay verdim, kimlik fotokopisi istediler gönderdim, 5 gün oldu göndermediler aradım şikayet için kadın çıktı sistemde arıza var dedi, tekrar aradım şikayet kaydı oluşturuldu 3 saat sonra bulunduğunuz yere kargo gönderilememesi nedeniyle iptal edilmiştir diye mesaj geldi, şikayet sitesine yazdım aradılar kimlik fotokopisi faksı gitmemiş, şerefsiz bunlar ara bilgilendir tahüütüm yok başka firmaya geçmek istiyorum ama hız olarak 3 yıldır sıkıntı yaşamadım ne yapsam acaba, bu arada tabletler garantisiz ve iade edilmişlerden oluşuyor çok şikayet var uzak durun.
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DiCaprio 5 yıl
alan var mi hic
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AERN 5 yıl
Kampanya güzel ama artık TTNET kullanmıyorum :)
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Oz' 5 yıl
Ürün geldi ama rezalet bir detayla.Ürünün garantisi sona ermiş.Yani elde kalan ürünleri faturasız biçimde gönderiyor ttnet.
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thenefy 5 yıl
2vyil daha tutacak yani sizi... ben olsam yakinindan gecmem..
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act02 5 yıl
6 7 senedir ttnet üyesiyim daha binumaralarını göremedik. insan bi kalem gönderir eşantiyon.

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bkaakco 5 yıl
İnsan beleşe verir. Ben de bir şey var sandım.
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cemre92 5 yıl
paket fiyatını artıramazlar değil mi? Sözleşmeyi okuyan oldu mu? 2 yıl sabit fiyat olacaksa gidip imzalayalım.
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Zendagi Migzara 5 yıl
şu kampanya ile birleştirilebilir mi acaba,2sinde de 24ay şartı var sonuçta
ttnet.com.tr/...
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cemre92 5 yıl
ttnet şubelerine danışan oldu mu arkadaşlar? Net limitsiz kullanıyorum, ücretsiz bu tableti alabilecek miyiz kesin?
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Luc4sHood 5 yıl
Gittim fakat telefondan sonra ttnet bayiine uğramayı unuttum
Arayıp sordum netlimitsiz kullanıyorsanız aynı faturayı ödeyip sahip oluyorsunuz dedi.Ben yinede güvenmiyorum.Gidip soran bir arkadaş çıkar elbet.
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Fukasaku 5 yıl
63 ve 15 tl yalın internet ücreti yani 24 ay boyunca ayda 78 lira ediyor . ttnet yalın internet tvbuyu ayda 49 liraya veriyor 24 ay taahutle , biraz matematiği olan cihazın piyasa fiyatının çok üstünde olduğunu çok rahat hesaplar
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Fenomenon 5 yıl
bende netlimitsiz kullanıyorum bnde araştırıcam. beleş vereceklerse alırım :)
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Be All My Sins Remembered 5 yıl en beğenilen
Cihazı piyasa değerinin 30-40 TL altına alabilmek için 24 ay ttnet e bağlı kalmak.. birşeyler derdim ama neyse. galiba ttnet kendini çok zeki zannediyor, yazık ona.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Luc4sHood 5 yıl
NETLİMİTSİZ kullanıyorum.Değiştiriceğimide sanmıyorum.Madem bi fark ödemeden aynı ödediğim faturayla 63 liraya sahip olucam almak isterim.Bugün gidip bi sorayım.
1 Yanıt Yanıtla +2
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sonurakar 5 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Cihazı piyasa değerinin 30-40 TL altına alabilmek için 24 ay ttnet e bağlı kalmak.. birşeyler derdim ama neyse. galiba ttnet kendini çok zeki zannediyor, yazık ona.

TTNET tableti piyasa değerinden daha pahalıya satıyor, 63 TL normal fiyat gibi görebilirsin; ama NETLİMİTSİZ'in 39 TL'ye alınabildiği kampanyalar var...
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