TTNET'in "İyi ki Öğretmenin" Yarışması için 1000 tweet yarıştı

Geçtiğimiz hafta kutlamış olduğumuz "Öğretmenler Günü" için Türkiye'nin önde gelen firmaları çeşitli ve dikkat çekici etkinlikler ve yarışmalar düzenledi. TTNET, dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından biri olan Twitter üzerinden bu etkinlikteki yerini aldı.

TTNET'in Vitamin Öğretmen portalı tarafından da desteklenen yarışma kapsamında www.iyikiogretmenim.com üzerinden Twitter'a yönlendirilen "İyi ki Öğretmenim" konulu 1000'e yakın tweet atıldı ve en dikkat çekici olan Tweet'leri yazmış olan 3 öğretmen, Motorola Xoom Tablet, 1 yıllık TTNET ProG ve Canlı Canlı İngilizce eğitim paketlerini kazandı.

TTNET'in düzenlediği yarışmada ödül kazandıran Tweet'ler ise şu şekilde sıralandı.

"Çünkü bir değil bin nesil yetiştiriyorum."

"Geleceğin inşasına bir tuğla koyabiliyorum."

"Hayatları değiştirebiliyorum."