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TTNET'in "İyi ki Öğretmenin" Yarışması için 1000 tweet yarıştı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Geçtiğimiz hafta kutlamış olduğumuz "Öğretmenler Günü" için Türkiye'nin önde gelen firmaları çeşitli ve dikkat çekici etkinlikler ve yarışmalar düzenledi. TTNET, dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağlarından biri olan Twitter üzerinden bu etkinlikteki yerini aldı.
TTNET'in Vitamin Öğretmen portalı tarafından da desteklenen yarışma kapsamında www.iyikiogretmenim.com üzerinden Twitter'a yönlendirilen "İyi ki Öğretmenim" konulu 1000'e yakın tweet atıldı ve en dikkat çekici olan Tweet'leri yazmış olan 3 öğretmen, Motorola Xoom Tablet, 1 yıllık TTNET ProG ve Canlı Canlı İngilizce eğitim paketlerini kazandı.
TTNET'in düzenlediği yarışmada ödül kazandıran Tweet'ler ise şu şekilde sıralandı.
  • "Çünkü bir değil bin nesil yetiştiriyorum."
  • "Geleceğin inşasına bir tuğla koyabiliyorum."
  • "Hayatları değiştirebiliyorum."

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CodeMachine 7 yıl
@GS_1905_ 4 ay tatil değil, 4 ay çalışıp 8 ay yatıyoruz biz. Çok beğendiysen gel sende öğretmen ol.
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berkkarabacak 7 yıl
Bu sitenin ismini bence DonanımReklama çevirin
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Nipponese 7 yıl
"Çünkü bir değil nin nesil yetiştiriyorum."


Ciddi ciddi ninmi yazmış.
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By.Kerem.86 7 yıl Nipponese
Nipponese

"Çünkü bir değil nin nesil yetiştiriyorum."


Ciddi ciddi ninmi yazmış.

aynen.

bi de 3. tweet hiç de öyle etkileyici değil.
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