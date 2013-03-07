



Ülkemizin önde gelen internet hizmet ve altyapı servislerinden TTNET'te görev değişikliği yaşandı.

Firma tarafından yapılan açıklamada finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 4 Mart 2013 itibari ile Kaan Aktan'ın atandığı açıklandı.

Kaan Aktan Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına 1995 yılında Anadolu Grubu’nda başladı.

Kaan Aktan, 2002 yılından itibaren PepsiCo-Pepsi Bottling Group Türkiye operasyonunda, 2007 Yılından itibaren TPG (Texas Pacific Group) Yatırım Fonu Türkiye portföy şirketlerinde finans alanında yöneticilik yaptı. 2010 yılında katıldığı Türk Telekom Grubu’nda, Finans Projeleri Direktörü olarak görev yapmaktaydı.