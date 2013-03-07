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TTNET'te görev değişikliği

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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TTNET'te görev değişikliği

Ülkemizin önde gelen internet hizmet ve altyapı servislerinden TTNET'te görev değişikliği yaşandı.

Firma tarafından yapılan açıklamada finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 4 Mart 2013 itibari ile Kaan Aktan'ın atandığı açıklandı.

Kaan Aktan Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına 1995 yılında Anadolu Grubu’nda başladı.

Kaan Aktan, 2002 yılından itibaren PepsiCo-Pepsi Bottling Group Türkiye operasyonunda, 2007 Yılından itibaren TPG (Texas Pacific Group) Yatırım Fonu Türkiye portföy şirketlerinde finans alanında yöneticilik yaptı. 2010 yılında katıldığı Türk Telekom Grubu’nda, Finans Projeleri Direktörü olarak görev yapmaktaydı.  

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kuruwa 6 yıl
cok fazla elestiri alan kurum olmasina ragmen devlet nerde...yoksa basimizda devletmi yok
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formulamurat 6 yıl kuruwa
kuruwa

cok fazla elestiri alan kurum olmasina ragmen devlet nerde...yoksa basimizda devletmi yok

hay kate upon ağzını öpsün
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Excision 6 yıl
o kadar küfür yesem bende değiştiririm
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velideli 6 yıl
Şahsın maaşı sizlerden alınan kazık ücretlerden ödendiğine göre bu forum için haber sayılabilir.
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darkaura 6 yıl
Teknoloji haberi mi simdi bu.
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seven44 6 yıl darkaura
darkaura

Teknoloji haberi mi simdi bu.

hatır dostum bize daha iyi fiyat geçirmek için göreve getirmişler.:)
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Ciddi Kedii 6 yıl
Akk
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