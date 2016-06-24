TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak

Tam Boyutta Gör



Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile TÜBİTAK, “İnce Film ve Kaplama Araştırmaları Laboratuvarı” için bir araya geldi. İki yıllık bir ön çalışma döneminin ardından hizmete açılan laboratuvar, toplamda 3 Milyon lira gibi bir rakama mal olmuş.

Laboratuvarda ilk etapta İstanbul – Ambarlı doğalgaz enerji santralinin türbinleri için malzeme geliştirileceği vurgulanıyor. Yapılacak çalışmalar, Türkiye’deki bütün doğalgaz enerji santrallerinin türbinlerinde de kullanılmak üzere geliştirilecek.

Özellikle katman malzemeleri üzerinde yoğunlaşacak olan laboratuvar, Türkiye’nin hedef koyduğu milli uçak ve jet motorlarının geliştirilmesi noktasında da stratejik bir önem taşıyor. Yüksek teknoloji ürünü motorlarda kullanılacak malzemelerin üretilmesi, enerji sektörü, savunma sanayi, elektronik, optik ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin geliştirilmesi gibi konularda yeni çözümler ortaya koyması beklenen laboratuvar, ilerleyen dönemki bir çok milli projede aktif rol üstlenebilecek.

* Görsel temsilidir.