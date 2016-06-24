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TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak

TÜBİTAK ve ODTÜ işbirliği ile Türkiye’nin ilk yerli üretim türbinlerini geliştirmek için birlikte çalışacak. ODTÜ içerisinde açılan laboratuvar, birçok konuda stratejik önem taşıyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile TÜBİTAK, “İnce Film ve Kaplama Araştırmaları Laboratuvarı” için bir araya geldi. İki yıllık bir ön çalışma döneminin ardından hizmete açılan laboratuvar, toplamda 3 Milyon lira gibi bir rakama mal olmuş.

Laboratuvarda ilk etapta İstanbul – Ambarlı doğalgaz enerji santralinin türbinleri için malzeme geliştirileceği vurgulanıyor. Yapılacak çalışmalar, Türkiye’deki bütün doğalgaz enerji santrallerinin türbinlerinde de kullanılmak üzere geliştirilecek.

Özellikle katman malzemeleri üzerinde yoğunlaşacak olan laboratuvar, Türkiye’nin hedef koyduğu milli uçak ve jet motorlarının geliştirilmesi noktasında da stratejik bir önem taşıyor. Yüksek teknoloji ürünü motorlarda kullanılacak malzemelerin üretilmesi, enerji sektörü, savunma sanayi, elektronik, optik ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin geliştirilmesi gibi konularda yeni çözümler ortaya koyması beklenen laboratuvar, ilerleyen dönemki bir çok milli projede aktif rol üstlenebilecek.

* Görsel temsilidir. 

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dere.beyi 2 yıl
benhuraxu

odtu ile iş yapılmaz. Ha odtu ha israil. odtu yikilip yerine okul yapilmali.


doğru diyosun tubitak NASA'yı kıskandırır değilmi ?

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Bu yıl 22.si gerçekleştirilen uluslararası “First Step To Nobel Prize In Physics-Nobel Fizik Ödülleri İçin İlk Adım” yarışmasının bu yılki galibi Türkiye oldu.
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Özel MEF Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlayda Şamilgil, “Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem” adlı projesi ile Polonya’da gerçekleştirilen yarışmanın jürisinden tam puan alarak dünya birincisi olmaya hak kazandı.(Ödül alan birkaç proje daha var) Fizik alanında dünyanın en prestijli fizik proje yarışması olarak kabul edilen “First Step To Nobel Prize In Physics” yarışmasında 12. sınıfı öğrencisi İlayda Şamilgil’in “Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem” adlı projesi ile dünya birincisi seçildi.
benhuraxuodtu ile iş yapılmaz. Ha odtu ha israil. odtu yikilip yerine okul yapilmali.doğru diyosun tubitak NASA'y...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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benhuraxu 2 yıl
odtu ile iş yapılmaz. Ha odtu ha israil. odtu yikilip yerine okul yapilmali.
4 Yanıt Yanıtla +18
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Firaristt 2 yıl benhuraxu
Bize türbin değil türban lazım türbaaaannnn.... Hüloğğğ


Şu kafa yapısına erişmek için ne yapıyorsunuz? Yoksa doğuştan gelen bir özellik falan mı? Belki protein eksikliğidir, belki o makarnalarda bir şey var... Bilemiyorum ama bu dünyadan silinmesi gereken bir kafa yapısı.

Ülkemizdeki bilimsel gelişmeleri canı gönülden destekliyorum.
Bize türbin değil türban lazım türbaaaannnn.... HüloğğğŞu kafa yapısına erişmek için ne yapıyorsunuz? Yoksa doğuştan gelen bir özellik fal...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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A.F.Y.D 2 yıl
millet jüpitere gidiyor, bizim daha rüzgar türbinimiz yok.
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Captain_Ivy 2 yıl
Gidelim buralardan
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DH Misafiri 2 yıl
israilliler konuya doluşmuş yine
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LOSSLESSGAME 2 yıl
acmtncy
benhuraxu odtu ile iş yapılmaz. Ha odtu ha israil. odtu yikilip yerine okul yapilmali.
Okul yapmak caiz değildir. Bence cami yapılsın. Eğitim, bilgi, teknoloji falan bunlar hep şeytan icatlarıdır. Tübitağı da kınıyorum türbin nedir? Bu memleketin türbine değil zikirmatiğe ve abdest alma makinesine ihtiyacı var.

Ya biraz mantıklı konuşun. Müslüman olmak zorunda değilsiniz. Eğer Müslüman iseniz dini alaya almak size bir şey kazandırmaz. Bize Cami de lazım, okul da lazım, hastahane de lazım, teknolojik araştırma da. Arkadaş fikrini belirtmiş. ODTÜ bugüne kadar çok yanlış işler yaptı. Önemli olan bizim birbirimize destek olmamız. Ben projeden iyi işler çıkmasını temenni ediyorum. Yoksa ne ODTÜ'ye laf söylemeyle ne de Dini alaya almayla bu işler çözülmez. ODTÜ'yü ODTÜ yapan içindeki insanlardır. Kafa yapısı değişmedikçe ODTÜ'de de aynı Cami'de de. Ama dediğim gibi bu dini alaya almayı resmi kılmaz.
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TheLastNinja 2 yıl
benhuraxu
odtu ile iş yapılmaz. Ha odtu ha israil. odtu yikilip yerine okul yapilmali.

BEN-HUR Yahudi kahramanının adı, çok eski bir filmi var, "Yahudiler Kötü" diyen gizli yahudilerden birisin sanırım
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C.CEMİL 2 yıl
ya arkadaş artık birde yaptık diyen bir haber duysak ya
hep yapacağız ,yapıyoruz ,çalışıyoruz sözleri var
hani başka bir ülke olsa hiç şüphelenmeden inanacağız ama daha önceki yerli haberlerinde gördüklerimiz bize "acaba" sorusunu ,sorduruyor
aslından bundan da öte ,biz niye yapamıyoruz sorusu akla takılıyor ?
bir otomobil motoru dahi yapacak beyin mi yok ,yoksa destek mi yok ?
artık çok küçük bir sanayi sitesinde dahi arabalar paramparça yapılıp ,toplanabilirken
neden ?

bu sorularıma lütfen partizanca saçma cevaplar vermeyin (yok akp. öncesi put yapılmış mış gibi insan aklıyla dalga geçen)
demokrasilerde bir partinin eleştirisi ,önceki partiye göre yapılır (2 ila 5 yıl önceki)
13 yıldır iktidarda olup da "eskiden" diye başlayan saçma mesajlar bıkkınlık verdi
ve kimseye faydası da olmuyor (yalan zaten)
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Batuist 2 yıl
Bazı yorumcuların profillerinden diğer forum konularına baktım da, çoğu "akıl" sahibi ilerici beyin profillerinden çıkan sonuçla oyun kafasında olan ve bu durumda yaşınıda ortaya çıkaran bir profile sahip. Yani hanüz dünya görüşünü yaşadığı bilgi beceri deneyim ve tecrübeleriyle kazanamamış ve hayatı oyun pencerinden görenlerin nedense muhteşem dünya görüşleri aynı pencereden bakan saz arkadaşlarıyla beraber puanlanarak böyle birbiri ardına seyrediyor. Zannedersiniz toplum uzmanı, uluslararası ilişkiler uzmanı siyaset uzmanı olan bu kişilerin hayatı hep akademik çalışmalarla ve araştırmalarla geçmiş.. Nede çok bilgi sahibiymişsiniz ki sizde fikir sahibi olmuşsunuz.. Var mı bu konular GTA oyunlarında filan acaba??? Öğreniliyormu acaba oralarda? Acayip bir hayat tecrübesi dolu yorumlar ve puanlar... bazen ülkenin geleceğinden endişe ediyorum bu manzaları gördükçe..
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acmtncy 2 yıl Batuist
Batuist
Bazı yorumcuların profillerinden diğer forum konularına baktım da, çoğu "akıl" sahibi ilerici beyin profillerinden çıkan sonuçla oyun kafasında olan ve bu durumda yaşınıda ortaya çıkaran bir profile sahip. Yani hanüz dünya görüşünü yaşadığı bilgi beceri deneyim ve tecrübeleriyle kazanamamış ve hayatı oyun pencerinden görenlerin nedense muhteşem dünya görüşleri aynı pencereden bakan saz arkadaşlarıyla beraber puanlanarak böyle birbiri ardına seyrediyor. Zannedersiniz toplum uzmanı, uluslararası ilişkiler uzmanı siyaset uzmanı olan bu kişilerin hayatı hep akademik çalışmalarla ve araştırmalarla geçmiş.. Nede çok bilgi sahibiymişsiniz ki sizde fikir sahibi olmuşsunuz.. Var mı bu konular GTA oyunlarında filan acaba??? Öğreniliyormu acaba oralarda? Acayip bir hayat tecrübesi dolu yorumlar ve puanlar... bazen ülkenin geleceğinden endişe ediyorum bu manzaları gördükçe..

Galiba bu taş bana. Aynı anda hem sosyolog hem öğretmen hem de işletmeci olduğunuza ; Sosyal Psikoloji, Antropoloji, Ekonomi Politik Kuramlar, Tarih ve Bilişim Teknolojilerine ilgi duyduğunuzda göre belli ki yıllarını üniversitelerde geçirmiş, makale yazmaktan bihal olmuş bir arkadaşsınız. Öyle ki donanım forumunda bilgisayar oyunları hakkında yorum yapılmasını bile yadırgamış haldesiniz. Keşke üstün sosyolojik analizleriniz donanımhaberde harcanmasa. Neyse belli ki malum yorumu eleştirmeme içerlemişsiniz. keşke ad hominem yapıp bilmediğiniz yaşımı küçümseyeceğinize malum yoruma mantıklı bir savunma getirseydiniz. Uzun uzun yazınca mantıklı olmuyor ne yazık ki. Bir de ülkenin geleceğinden endişe etmekte haklısınız ama sebebi yanlış yerde arıyorsunuz. İyi günler.
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kadirirdem 2 yıl
@acmtncy yürü be ! helal olsun kesinlikle haklısın...
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sosisvesalam 2 yıl
türkiyede ideolojiler insanların saçmalamasına neden oluyor geçenlerde bir vakıfta bir kişinin yaptığı çirkin bir olayı tüm vakıfa hatta tüm müslümanlara yıkmaya çalıştılar nedir bu olay ideolojik hastalıktır o artık hastalık haline gelmiştir odtüde de aynı olay yaşanıyor tamam üniversitede çok terör destektiçisi ve ideolojik hasta öğrenci ve öğretim görevlileri olabilir ama genelleme yapmak olmaz içlerinde elbette bir işe yarayanlar vardır
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Public_Enemy 2 yıl
o sevmedikleri odtü olmasa kafası çalışan bilim insanı bulup da, bir teknolojik proje yapamayacaklar.
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selcuk_ 2 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: acmtncy
Okul yapmak caiz değildir. Bence cami yapılsın. Eğitim, bilgi, teknoloji falan bunlar hep şeytan icatlarıdır. Tübitağı da kınıyorum türbin nedir? Bu memleketin türbine değil zikirmatiğe ve abdest alma makinesine ihtiyacı var.
biz heykel yapacağız. 90 yıldır bu konuda uzmanlaştık. başka bir şey bilmiyoruz. bir de onuncu yıl marşının kasedini çalacağız. elimizdeki tek marş o.
Al birini vur ötekine.. Beterin beteri var sözünün kanıtı iki zihniyet.. İkisindende bi cacık çıkmadı çıkmıyor..
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selcuk_ 2 yıl
xabc
acmtncy
benhuraxu odtu ile iş yapılmaz. Ha odtu ha israil. odtu yikilip yerine okul yapilmali.
Okul yapmak caiz değildir. Bence cami yapılsın. Eğitim, bilgi, teknoloji falan bunlar hep şeytan icatlarıdır. Tübitağı da kınıyorum türbin nedir? Bu memleketin türbine değil zikirmatiğe ve abdest alma makinesine ihtiyacı var.
biz heykel yapacağız. 90 yıldır bu konuda uzmanlaştık. başka bir şey bilmiyoruz. bir de onuncu yıl marşının kasedini çalacağız. elimizdeki tek marş o.

Al birini vur ötekine.. Beterin beteri var sözünün kanıtı iki zihniyet.. İkisindende bi cacık çıkmadı çıkmıyor..
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begacce 2 yıl
serafon
benhuraxuodtu ile iş yapılmaz. Ha odtu ha israil. odtu yikilip yerine okul yapilmali.
gidin kendi ülkenizde espri yapın!

ya duyanda tubitak 2002 den önce her akşam bi uydu fırlatıyordu 3-5 tane supersonic uçak geliştiriyordu
yaptığı tek şey evrimde evrimdi bi haltta yaptığı yoktu
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