TÜBİTAK ile ODTÜ, ilk milli türbinin geliştirilmesi için çalışacak

Laboratuvarda ilk etapta İstanbul – Ambarlı doğalgaz enerji santralinin türbinleri için malzeme geliştirileceği vurgulanıyor. Yapılacak çalışmalar, Türkiye’deki bütün doğalgaz enerji santrallerinin türbinlerinde de kullanılmak üzere geliştirilecek.
Özellikle katman malzemeleri üzerinde yoğunlaşacak olan laboratuvar, Türkiye’nin hedef koyduğu milli uçak ve jet motorlarının geliştirilmesi noktasında da stratejik bir önem taşıyor. Yüksek teknoloji ürünü motorlarda kullanılacak malzemelerin üretilmesi, enerji sektörü, savunma sanayi, elektronik, optik ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin geliştirilmesi gibi konularda yeni çözümler ortaya koyması beklenen laboratuvar, ilerleyen dönemki bir çok milli projede aktif rol üstlenebilecek.
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doğru diyosun tubitak NASA'yı kıskandırır değilmi ?
Bu yıl 22.si gerçekleştirilen uluslararası “First Step To Nobel Prize In Physics-Nobel Fizik Ödülleri İçin İlk Adım” yarışmasının bu yılki galibi Türkiye oldu.
Özel MEF Lisesi 12. sınıf öğrencisi İlayda Şamilgil, “Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem” adlı projesi ile Polonya’da gerçekleştirilen yarışmanın jürisinden tam puan alarak dünya birincisi olmaya hak kazandı.(Ödül alan birkaç proje daha var) Fizik alanında dünyanın en prestijli fizik proje yarışması olarak kabul edilen “First Step To Nobel Prize In Physics” yarışmasında 12. sınıfı öğrencisi İlayda Şamilgil’in “Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem” adlı projesi ile dünya birincisi seçildi.
Şu kafa yapısına erişmek için ne yapıyorsunuz? Yoksa doğuştan gelen bir özellik falan mı? Belki protein eksikliğidir, belki o makarnalarda bir şey var... Bilemiyorum ama bu dünyadan silinmesi gereken bir kafa yapısı.
Ülkemizdeki bilimsel gelişmeleri canı gönülden destekliyorum.