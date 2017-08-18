TUİK’ten 2017 yılı Türkiye teknoloji kullanım araştırması

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı için bilişim teknolojileri kullanımına dair araştırma sonuçlarını yayınladı. 2017 yılı 16-74 yaş aralığındaki bireylerin dahil edildiği araştırma sonuçlarına göre özellikle hanelerdeki internet erişim rakamları ve internet hizmetlerini kullanımlarına dair ilgi çekici rakamlar ortaya kondu.

2017 yılı Nisan ayına göre hanelerin %80.7’sinde internet erişiminin bulunduğu ortaya konulmuş. 2016 yılı için aynı rakam %76.3 olarak gerçekleşmişti. Son dokuz yılda dört kata yakınlık bir artış söz konusu. Aşağıdaki grafikte bu rakamlara dair bazı bilgiler görülebiliyor.

Geniş bant internet erişim imkanı konusundaysa rakamlar %78.3 seviyelerine ulaşmış durumda. Tabi bu rakam biraz kafa karıştırıcı olabilir. Zira toplama mobil geniş bant erişim rakamları da dahil olarak hesaplanmış. 4.5G hariç olarak oran %40 seviyesinde.

Masaüstü Bilgisayarlar Yerini Kaybediyor

Hanelerdeki teknolojik cihaz mevcudiyeti konusundaki rakamlar da hayli ilgi çekici. 2017 yılı itibariyle 10 evden 5’inde masaüstü bilgisayar, 2’sinde sabit hatlı telefon, 3’ünde tablet bilgisayar yer almış. Ayrıca 20 evden 5'inde oyun konsolu bulunuyormuş. 2010 yılında %33 ile en yüksek seviyesine ulaşan masaüstü bilgisayar rakamı, 2017’de %20 seviyelerine gerileyerek 7 yılda %10 azalmış. Laptop seviyesi ise %36.7’ler düzeyine erişmiş. Akıllı telefon bulunan ev oranı ise %97.8 düzeyinde. Yani neredeyse her evde artık en az bir akıllı telefon var.

Ortaya konan rakamlardaki bir diğer ilgi çekici huşus ise e-devlet kullanımı. 16-74 yaş aralığındaki bireyler için 12 aylık dönem boyunca 10 kişiden 4’ü (%42.4) internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanmış görünüyor. Tabi bu rakamı yukarı tırmandıran da özellikle öğrencilerin tercih ve başvuru işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor olması olabilir. Geçen yıl e-devlet kullanımı %37.6 seviyelerinde gerçekleşmiş.

İnternet üzerinden alışverişler konusundaysa geçen yıla kıyasla 4 puanlık bir artış söz konusu. 16-74 yaş aralığındaki kullanıcılardan %24.9’u internet üzerinden alışveriş gerçekleştirmiş. Alışverişlerin %62.3’ü giyim ve spor malzemesi, %25.3’ü ev eşyası, %24.1’i seyahat bileti, %21.9’u gıda maddeleri ve günlük gereksinimler olmuş. Elektronik gereçler ise %19 seviyesinde.

İstatistiklere dair ayrıntılı bilgilere kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028