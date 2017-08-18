TUİK’ten 2017 yılı Türkiye teknoloji kullanım araştırması

2017 yılı Nisan ayına göre hanelerin %80.7’sinde internet erişiminin bulunduğu ortaya konulmuş. 2016 yılı için aynı rakam %76.3 olarak gerçekleşmişti. Son dokuz yılda dört kata yakınlık bir artış söz konusu. Aşağıdaki grafikte bu rakamlara dair bazı bilgiler görülebiliyor.
Geniş bant internet erişim imkanı konusundaysa rakamlar %78.3 seviyelerine ulaşmış durumda. Tabi bu rakam biraz kafa karıştırıcı olabilir. Zira toplama mobil geniş bant erişim rakamları da dahil olarak hesaplanmış. 4.5G hariç olarak oran %40 seviyesinde.
Masaüstü Bilgisayarlar Yerini Kaybediyor
Hanelerdeki teknolojik cihaz mevcudiyeti konusundaki rakamlar da hayli ilgi çekici. 2017 yılı itibariyle 10 evden 5’inde masaüstü bilgisayar, 2’sinde sabit hatlı telefon, 3’ünde tablet bilgisayar yer almış. Ayrıca 20 evden 5'inde oyun konsolu bulunuyormuş. 2010 yılında %33 ile en yüksek seviyesine ulaşan masaüstü bilgisayar rakamı, 2017’de %20 seviyelerine gerileyerek 7 yılda %10 azalmış. Laptop seviyesi ise %36.7’ler düzeyine erişmiş. Akıllı telefon bulunan ev oranı ise %97.8 düzeyinde. Yani neredeyse her evde artık en az bir akıllı telefon var.
Ortaya konan rakamlardaki bir diğer ilgi çekici huşus ise e-devlet kullanımı. 16-74 yaş aralığındaki bireyler için 12 aylık dönem boyunca 10 kişiden 4’ü (%42.4) internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanmış görünüyor. Tabi bu rakamı yukarı tırmandıran da özellikle öğrencilerin tercih ve başvuru işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiriyor olması olabilir. Geçen yıl e-devlet kullanımı %37.6 seviyelerinde gerçekleşmiş.
İnternet üzerinden alışverişler konusundaysa geçen yıla kıyasla 4 puanlık bir artış söz konusu. 16-74 yaş aralığındaki kullanıcılardan %24.9’u internet üzerinden alışveriş gerçekleştirmiş. Alışverişlerin %62.3’ü giyim ve spor malzemesi, %25.3’ü ev eşyası, %24.1’i seyahat bileti, %21.9’u gıda maddeleri ve günlük gereksinimler olmuş. Elektronik gereçler ise %19 seviyesinde.
İstatistiklere dair ayrıntılı bilgilere kaynakta yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hanelerdeki teknolojik cihaz mevcudiyeti konusundaki rakamlar da hayli ilgi çekici. 2017 yılı itibariyle 10 evden 5’inde masaüstü bilgisayar, 2’sinde sabit hatlı telefon, 3’ünde tablet bilgisayar yer almış. Ayrıca 20 evden 5'inde oyun konsolu bulunuyormuş. 2010 yılında %33 ile en yüksek seviyesine ulaşan masaüstü bilgisayar rakamı, 2017’de %20 seviyelerine gerileyerek 7 yılda %10 azalmış. Laptop seviyesi ise %36.7’ler düzeyine erişmiş. Akıllı telefon bulunan ev oranı ise %97.8 düzeyinde. Yani neredeyse her evde artık en az bir akıllı telefon var.
Bu çok normal, bilgisayardan anlamayanlar laptop alıyor, anlayan az kesim ise masaüstü kurmaya devam ediyor. Bugün cebinde 2000-3000tl arası bütçesi olan veya taksitle alacak olanlar, genelde de kız çocuklarına laptop alıyor, kız çocukları zaten facebook-makyaj videoları dışında işlem yapmıyor yetiyor.
Masaüstü zengin işi oldu artık, laptop ise alt ve orta gelir işi.
Laptop zaten Dünya'nın en saçma aleti, mouse takacaksın da küçücük ekranda bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Türkiye'de masaüstü satışının düşme nedeni çok pahalı olması. Bugün bir ekran kartı 1000TL'den başlıyor, yanına alacağın işlemci de 1000TL ve üzeri desen zaten 2 parça bir laptop parası yaptı.
Bir hata var: akıllı telefon oranı %97.8 değil.
Mobil + Akıllı Telefon oranı o. Yani Türkiye cep telefonu penetrasyonu %97.8
Her evde akıllı telefon yok. Zaten internet penetrasyonu hane bazlı %80 civarı iken, akıllı telefon oranının %97.8 olması imkansız.
ortak iş internet 30 tl
cep için paket ücreti 30 tl her ay 139 tl internet erişimim için kullanıyorum.
bunun sonu yok.
Vergiler ve döviz sağolsun artık teknoloji bir zenginlik göstergesi.