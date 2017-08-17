Trump tweet attı, Amazon hisseleri çakıldı

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ABD’nin pek de alışık olmadığı türden bir başkan imajı çizen Donald Trump, başkan olmadan önceki söylemleri ile olduğu kadar başkan olduktan sonra da gündem yaratmayı başarıyor. Özellikle twitter’dan zaman zaman sert, zaman zaman da tehditkar bir tavır takınan ABD başkanı, bu kez hedefine Amazon’u aldı.

ABD’nin son yıllardaki en hızlı değer kazanan şirketlerinden olan ve Jeff Bezos önderliğinde çok farklı alanlarda atılım yapan şirket için Donald Trump, Amazon’un ülkedeki diğer vergi mükelleflerine ciddi zarar verdiğini, kasabalardan şehirlere ve eyaletlere kadar ABD’deki her yerin bu zarardan etkilendiğini, iş kaybına sebep olunduğunu ifade etti.

Trump’ın açıklamalarından önceki gün borsa kapanışında piyasa değeri 472 milyar dolar olan Amazon, Trump’ın tweet attığı aynı güne borsa açıldıktan sonra çok sert bir düşüş ile başladı. Yazıyı yayına hazırladığımız saatlerdeyse 464 milyar dolarlık bir piyasa değerinde seyrin sürdüğünü gördük. Düşüş eğilimi ise aşağı yönlü olarak gözlemleniyor.

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Trump Yabancı Şirketleri Ülkesinde Yatırıma Zorluyor

Trump’ın bu tweet’i sonrasında ciddi değer kaybı yaşayan Amazon, sosyal medyada ise epey destek bulmuş gibi görünüyor. Birçok kullanıcı, Trump’ı ABD’nin güçlü şirketlerinin yükselişine zarar vermekle suçluyor ve bu yöndeki söylemlerine son vermesi yönünde çağrıda bulunuyor. Amazon, ABD’de Trump’ın göçmenlerle ilgili yasağına ilk tepki gösteren şirket olmuştu ve Jeff Bezos çalışanlarına yazdığı bir mektupta şirket olarak bu yasağın karşısında olduklarını özellikle vurgulamıştı.

Donald Trump bugüne kadar attığı tweet’ler ve konuşmalarında yaptığı tehditkâr çağrılar ile büyük şirketlerin uzun vadeli planlarına ciddi etkiler yaptı. Hem Amerika’lı hem ABD dışından birçok şirket, ABD’de yatırıma yönelmişti. General Motors 1 milyar dolarlık yeni fabrika kurmaya, Güney Koreli Hyundai ve Kia, Avrupa’daki 3 milyar dolarlık yatırımını ABD’ye kaydırma, Alman Bayer AG 3 bin kişilik yeni istihdam yaratma kararı almıştı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/897763049226084352