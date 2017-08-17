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Trump tweet attı, Amazon hisseleri çakıldı

Hem ABD başkanı olmadan hem de olduktan sonra attığı tweet’ler ile Amerika’da gündemi farklı yönlere çeken Donald Trump, bu kez Amazon’u hedef alan tweet’inin zararı 6 milyar dolar oldu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Trump tweet attı, Amazon hisseleri çakıldı
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ABD’nin pek de alışık olmadığı türden bir başkan imajı çizen Donald Trump, başkan olmadan önceki söylemleri ile olduğu kadar başkan olduktan sonra da gündem yaratmayı başarıyor. Özellikle twitter’dan zaman zaman sert, zaman zaman da tehditkar bir tavır takınan ABD başkanı, bu kez hedefine Amazon’u aldı.

ABD’nin son yıllardaki en hızlı değer kazanan şirketlerinden olan ve Jeff Bezos önderliğinde çok farklı alanlarda atılım yapan şirket için Donald Trump, Amazon’un ülkedeki diğer vergi mükelleflerine ciddi zarar verdiğini, kasabalardan şehirlere ve eyaletlere kadar ABD’deki her yerin bu zarardan etkilendiğini, iş kaybına sebep olunduğunu ifade etti.

Trump’ın açıklamalarından önceki gün borsa kapanışında piyasa değeri 472 milyar dolar olan Amazon, Trump’ın tweet attığı aynı güne borsa açıldıktan sonra çok sert bir düşüş ile başladı. Yazıyı yayına hazırladığımız saatlerdeyse 464 milyar dolarlık bir piyasa değerinde seyrin sürdüğünü gördük. Düşüş eğilimi ise aşağı yönlü olarak gözlemleniyor.

Trump tweet attı, Amazon hisseleri çakıldı
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Trump Yabancı Şirketleri Ülkesinde Yatırıma Zorluyor 

Trump’ın bu tweet’i sonrasında ciddi değer kaybı yaşayan Amazon, sosyal medyada ise epey destek bulmuş gibi görünüyor. Birçok kullanıcı, Trump’ı ABD’nin güçlü şirketlerinin yükselişine zarar vermekle suçluyor ve bu yöndeki söylemlerine son vermesi yönünde çağrıda bulunuyor. Amazon, ABD’de Trump’ın göçmenlerle ilgili yasağına ilk tepki gösteren şirket olmuştu ve Jeff Bezos çalışanlarına yazdığı bir mektupta şirket olarak bu yasağın karşısında olduklarını özellikle vurgulamıştı.

Donald Trump bugüne kadar attığı tweet’ler ve konuşmalarında yaptığı tehditkâr çağrılar ile büyük şirketlerin uzun vadeli planlarına ciddi etkiler yaptı. Hem Amerika’lı hem ABD dışından birçok şirket, ABD’de yatırıma yönelmişti. General Motors 1 milyar dolarlık yeni fabrika kurmaya, Güney Koreli Hyundai ve Kia, Avrupa’daki 3 milyar dolarlık yatırımını ABD’ye kaydırma, Alman Bayer AG 3 bin kişilik yeni istihdam yaratma kararı almıştı.


https://twitter.com/realDonaldTrump/status/897763049226084352 Yorum Yaz
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Fatih 1 yıl en beğenilen
Amazon ülkemize gelse de şu çakallardan kurtulabilsek.
3 Yanıt Yanıtla +43
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Infinitum 1 yıl
Ama gördüğüm kadarıyla gerçekten tekellemiş durumda. Bizim buradaki Hepsiburada, Gittigidiyor falan gibi değil. Şimdilik abartmış olacağım belki ama neredeyse millet sakızı bile Amazon'dan alacak gibi.
Ama gördüğüm kadarıyla gerçekten tekellemiş durumda. Bizim buradaki Hepsiburada, Gittigidiyor falan gibi değil. Şimdilik abartmış olacağım belki ama neredeyse m...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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BlackLead 1 yıl Fatih
Fatih
Amazon ülkemize gelse de şu çakallardan kurtulabilsek.

valla türkiyeye bir gelseler bütün n11'i,hepsiburadayı vs. batar ve millet amazon'a abanır
büyük potansiyeli var bizim ülkede ama malesef politik nedenlerden,izlediğimiz ekonomi politikasından dolayı falan biraz zor gibi şimdilik.
FatihAmazon ülkemize gelse de şu çakallardan kurtulabilsek.valla türkiyeye bir gelseler bütün n11'i,hepsiburadayı vs. batar v...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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1BilimAdamı 1 yıl
Editörün kafasından bende istiyorum, %0,1694 lük düşüşü başlıkta amazon hisseleri çakıldı olarak değerlendirmek çook çılgınca. Aselsan hisseleri yılbaşından beri %160 artmış o zaman o ne oluyor? Tamam 6 milyar dolarlık borsa değer kaybı az değil ama borsa değerleri gerçeği yansıtan değerler değildir.
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KraftMK 1 yıl
Tekel olup pazarı sömürenlerden ciddi vergi almak gerekir ayağını kaydırmak bence yanlış
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artenis 1 yıl
'' EEEEEYYYYY AMAZOONN EFENDİ ! SEN KİMSİN? SENİN AMACIN NE AMACIN? ''
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whereismywings 1 yıl
İyi de, Trump attığı tweet ile resmen ABD borsasını ve yatırımcılarını manipüle ederek Amazon ve yatırımcılarını zarara uğratıyor. Bunun yaptırımı olmayacak mı? ABD Başkanı dahi olsan şirketin zarara uğramasına sebep oluyorsun neticede.
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sendemail 1 yıl
Amazon yeryüzündeki tek satıcı olsa hayıflanmam arkadaş , hem tedarikçisini hem müşterisini koruyan,iki tarafı da kazıklamadan ticari faaliyet sürdüren biricik işletmedir.
Trump geldiğinden beri herkesi tehdit ediyor,haraç toparlar gibi ,en son katar'dan aldı , milleti tehdit edeceğine Paris Antlaşmasını imzalasaydın ya!
Yaşasın Amazon!!
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yekzan 1 yıl
Bence kim olursa olsun eleştirilirken adamın düzgün bir fotoğrafı konulmalı.
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hacı.basat 1 yıl
Trump'ın söylediği müşteri Amazon'u tercih ediyor, diğer firmalar zarar ediyor, doğru söylüyor yani.
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Guest-005109EE3 1 yıl
trump aynı tayyib gibi
doğru konuşuyor ama icraat sıfır
eyy gavur der filistin diye gözyaşı döker ama gider coca cola fabrikası açar.
ohalde sermayeye şirin gözükür
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Akasha_Ether 1 yıl
Trump kendisi hiç vergi kaçırmamış gibi konuşuyor
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Paul Muaddib 1 yıl
hep akp yüzünden not alın bu da akp döneminde oldu!
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