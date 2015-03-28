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Tablet üreticileri özel pazarlara yöneliyor

4 yıl
2,3b
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5
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet üreticileri özel pazarlara yöneliyor

Tablet pazarının özellikle geçen yılın ikinci yarısında kan kaybetmeye başlaması tablet üreticilerinin de farklı stratejiler geliştirmesine yol açıyor. Firmaların hedefi daha özel pazarlar. 

Sektörden gelen bilgilere göre firmalar tıp, eğitim, endüstri, kültür ve kurumsal organizasyonlara yönelik olarak özelleştirilmiş tablet modelleri geliştiriyor ve bu sayede satışlarını artırmayı planlıyor. Son dönemde bu kategorilerde taşınabilirliğe olan ihtiyaç arttığı için tablet üreticilerine de yeni iş alanları sağlıyor. 

Son kullanıcıya sunulan tabletlerden farklı olarak bu kategorilerde satılacak modellerde güvenlik, profesyonel yazılımlar, daha kolay iletişim kanalları, dezenfekte işlemlerine dayanıklılık, çoklu alımlarda düşen maliyetler gibi özellikler olması gerekiyor. Bu özellikleri üreticiler son kullanıcıya sunmaktan kaçınıyor zira tüketici tarafında çok ilgi görmediği zaman yatırımı boşa çıkartabiliyor.

Üreticilerin bu yıl itibariyle yeni stratejilerini hayata geçirmesi bekleniyor zira son analizlere göre 2015 yılı için toplam tablet satış rakamı 221 milyon civarında olacak ve yıl bazında yüzde 12 düşüş yaşanacak.  

http://www.digitimes.com/news/a20150326PD214.html Yorum Yaz
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InViSiBLePLaYeR 4 yıl en beğenilen
Telefonların ekranları büyüdü ve iyice kaliteli hale geldi Phablet serisinin 6 inç civarlarında ulaşmasından dolayı kullanıcılar phablet tercih ediyor.Tablet konusunda ise tablet üretkenliğe sahip olmadığı ve telefondan fazlasını sunamadığı için eski popülerliğini yitiriyor.iPad sahibiyim fakat iPhone ile de Medya tükeyiyorum iPad ile de aynısını yapıyorum bu açıdan Windows tabletler Abode PS,Premier gibi programlarda video editleme PC oyunları oynatabilme seviyesine yaklaştıkça popülerliğinin artacağını düşünüyorum.
Telefonların ekranları büyüdü ve iyice kaliteli hale geldi Phablet serisinin 6 inç civarlarında ulaşmasından dolayı kullanıcılar phablet tercih ediyor.Tablet ko...
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Fenomenon 4 yıl
Tabletleri çok kullanışlı buluyorum. Hem ekran büyük hem de ucuz.
2 tane tabletim var. Reeder a8i (z2580) 400 liraya, LG gpad 7 (S400) 250 liraya aldım.
Telefon ekranı büyük deniyor da 5" ile 7" arasında çok ciddi fark var.
Ayrıca şu an ucuza çok iyi tabletler alınıyor. İnternet, oyun, DH+ gibi dergiler, film video için verilebilecek fiyat.
Ha ama 1000 liraya tablet alacaksan gerçekten işine yaraması lazım. Sadece Internet oyun için tablete 1000 lira verilmez.
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MURATSPLAT 4 yıl
İyi bir tablete 1500 TL verene kadar hafif ve iyi bir dizüstü bilgisayara 3000-4000 TL veririm. Her işimi de görürüm. Tabletler bana pratik anlamda kullanışsız geliyor. Özellikle web performansları ve uygulama kaliteleri Pc uygulamalarına göre berbat.
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matmuhendisi 4 yıl
Windows Tabletlerle tekrar canlanacak.. Mobil işlemcilerin geldiği yerleri görüyoruz
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InViSiBLePLaYeR 4 yıl en beğenilen
Telefonların ekranları büyüdü ve iyice kaliteli hale geldi Phablet serisinin 6 inç civarlarında ulaşmasından dolayı kullanıcılar phablet tercih ediyor.Tablet konusunda ise tablet üretkenliğe sahip olmadığı ve telefondan fazlasını sunamadığı için eski popülerliğini yitiriyor.iPad sahibiyim fakat iPhone ile de Medya tükeyiyorum iPad ile de aynısını yapıyorum bu açıdan Windows tabletler Abode PS,Premier gibi programlarda video editleme PC oyunları oynatabilme seviyesine yaklaştıkça popülerliğinin artacağını düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Rachsuchtig 4 yıl InViSiBLePLaYeR
InViSiBLePLaYeR
Telefonların ekranları büyüdü ve iyice kaliteli hale geldi Phablet serisinin 6 inç civarlarında ulaşmasından dolayı kullanıcılar phablet tercih ediyor.Tablet konusunda ise tablet üretkenliğe sahip olmadığı ve telefondan fazlasını sunamadığı için eski popülerliğini yitiriyor.iPad sahibiyim fakat iPhone ile de Medya tükeyiyorum iPad ile de aynısını yapıyorum bu açıdan Windows tabletler Abode PS,Premier gibi programlarda video editleme PC oyunları oynatabilme seviyesine yaklaştıkça popülerliğinin artacağını düşünüyorum.

Açıkçası söylenecek herşeyi söylemişsin tabletler artik sadece iş alanlarında popüler bende akilli telefon aldıktan sonra tabletimin yüzüne bakmadım ama Windows tabletlerin kaliteleri güçleri arttıkça ilgi artabilir
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