Tablet üreticileri özel pazarlara yöneliyor

Tablet pazarının özellikle geçen yılın ikinci yarısında kan kaybetmeye başlaması tablet üreticilerinin de farklı stratejiler geliştirmesine yol açıyor. Firmaların hedefi daha özel pazarlar.





Sektörden gelen bilgilere göre firmalar tıp, eğitim, endüstri, kültür ve kurumsal organizasyonlara yönelik olarak özelleştirilmiş tablet modelleri geliştiriyor ve bu sayede satışlarını artırmayı planlıyor. Son dönemde bu kategorilerde taşınabilirliğe olan ihtiyaç arttığı için tablet üreticilerine de yeni iş alanları sağlıyor.





Son kullanıcıya sunulan tabletlerden farklı olarak bu kategorilerde satılacak modellerde güvenlik, profesyonel yazılımlar, daha kolay iletişim kanalları, dezenfekte işlemlerine dayanıklılık, çoklu alımlarda düşen maliyetler gibi özellikler olması gerekiyor. Bu özellikleri üreticiler son kullanıcıya sunmaktan kaçınıyor zira tüketici tarafında çok ilgi görmediği zaman yatırımı boşa çıkartabiliyor.





Üreticilerin bu yıl itibariyle yeni stratejilerini hayata geçirmesi bekleniyor zira son analizlere göre 2015 yılı için toplam tablet satış rakamı 221 milyon civarında olacak ve yıl bazında yüzde 12 düşüş yaşanacak.

http://www.digitimes.com/news/a20150326PD214.html