Tanıtım videosu ile LG G5'in aksesuar ve özelliklerine yakından bakın

Bu yılın LG için tepe modeli olan G5 yalnızca birkaç saat önce tanıtıldı . Beraberinde getirdiği yeniliklerle dikkat çeken modele ait tanıtım videosu da kısa süre içerisinde LG 'nin YouTube sayfası üzerinde yayınlandı.

Değiştirilebilen alt kısmıyla sektöre bir ilki kazandıran LG, sunduğu gelişmiş kamera aksesuarı ile fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeyi amaçlarken, Bang and Olufsen imzalı bir diğer aksesuarla da müzik severleri cezbetmeye çalışacağa benziyor. Arka kısımdaki çift kamera dizliminin de anlatıldığı videoda, bu sayede çekilebilecek geniş açı fotoğraflardan da örnekler verilmiş.

Bunların yanında LG G5'in "arkadaşlarının" da tanıtıldığı videoda telefondan kontrol edilebilen ev güvenlik robotu, 360° çekim yapabilen bir kamera ve sanal gerçeklik cihazı yer alıyor.

LG'nin G5 ve arkadaşları için hazırladığı eğlenceli videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.lgnewsroom.com/mwc2016/images-mwc2016/lg-debuts-the-g5-its-first-ever-modular-smartphone-2/