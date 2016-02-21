Tanıtım videosu ile LG G5'in aksesuar ve özelliklerine yakından bakın

Haber Editörü
Bu yılın LG için tepe modeli olan G5 yalnızca birkaç saat önce tanıtıldı. Beraberinde getirdiği yeniliklerle dikkat çeken modele ait tanıtım videosu da kısa süre içerisinde LG 'nin YouTube sayfası üzerinde yayınlandı.
Değiştirilebilen alt kısmıyla sektöre bir ilki kazandıran LG, sunduğu gelişmiş kamera aksesuarı ile fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeyi amaçlarken, Bang and Olufsen imzalı bir diğer aksesuarla da müzik severleri cezbetmeye çalışacağa benziyor. Arka kısımdaki çift kamera dizliminin de anlatıldığı videoda, bu sayede çekilebilecek geniş açı fotoğraflardan da örnekler verilmiş.
Bunların yanında LG G5'in "arkadaşlarının" da tanıtıldığı videoda telefondan kontrol edilebilen ev güvenlik robotu, 360° çekim yapabilen bir kamera ve sanal gerçeklik cihazı yer alıyor.
LG'nin G5 ve arkadaşları için hazırladığı eğlenceli videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.lgnewsroom.com/mwc2016/images-mwc2016/lg-debuts-the-g5-its-first-ever-modular-smartphone-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Muhtemelen galaxy s6 ile aynı performansı ve görünümü sunacak olan galaxy S7 'nin android ekosistemindeki en büyük global rakibi LG G5 olacak bu sene.
Telefondan kalite ve yenilikçilik akıyor resmen. Donanım zaten en üst seviye, en çok batarya ve kamera performansını merak ediyorum ve şahsen sanal tuşları sevmiyorum. Kimse HTC den büyük bir yenilik beklemesin zaten.
Başka bir sorunu olmadığı sürece tek başına sanal tuşlar bu telefonu almama engel olmaz. Bende herkes gibi ayrıntılı incelemeleri bekliyorum.
Reklam süper olmuş, emeğe saygı.