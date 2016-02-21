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Tanıtım videosu ile LG G5'in aksesuar ve özelliklerine yakından bakın

LG, pek çok yenilik ve ilke imza atan yeni tepe modeli G5'in aksesuar ve özelliklerini anlattığı bir video yayınladı. LG G5 ve arkadaşları olarak tanıtılan aksesuarların videosu haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
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39
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bu yılın LG için tepe modeli olan G5 yalnızca birkaç saat önce tanıtıldı. Beraberinde getirdiği yeniliklerle dikkat çeken modele ait tanıtım videosu da kısa süre içerisinde LG 'nin YouTube sayfası üzerinde yayınlandı.
Değiştirilebilen alt kısmıyla sektöre bir ilki kazandıran LG, sunduğu gelişmiş kamera aksesuarı ile fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeyi amaçlarken, Bang and Olufsen imzalı bir diğer aksesuarla da müzik severleri cezbetmeye çalışacağa benziyor. Arka kısımdaki çift kamera dizliminin de anlatıldığı videoda, bu sayede çekilebilecek geniş açı fotoğraflardan da örnekler verilmiş. 
Bunların yanında LG G5'in "arkadaşlarının" da tanıtıldığı videoda telefondan kontrol edilebilen ev güvenlik robotu, 360° çekim yapabilen bir kamera ve sanal gerçeklik cihazı yer alıyor.
LG'nin G5 ve arkadaşları için hazırladığı eğlenceli videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.lgnewsroom.com/mwc2016/images-mwc2016/lg-debuts-the-g5-its-first-ever-modular-smartphone-2/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
Bu telefonu pervasızca eleştirenlerin bir çoğu, ön inceleme videolarından sonra çok pişman olacaklar ve "fiyatı düşse de alsak" kervanına katılacaklar hiç şüphem yok.

Muhtemelen galaxy s6 ile aynı performansı ve görünümü sunacak olan galaxy S7 'nin android ekosistemindeki en büyük global rakibi LG G5 olacak bu sene.

Telefondan kalite ve yenilikçilik akıyor resmen. Donanım zaten en üst seviye, en çok batarya ve kamera performansını merak ediyorum ve şahsen sanal tuşları sevmiyorum. Kimse HTC den büyük bir yenilik beklemesin zaten.

Başka bir sorunu olmadığı sürece tek başına sanal tuşlar bu telefonu almama engel olmaz. Bende herkes gibi ayrıntılı incelemeleri bekliyorum.

Reklam süper olmuş, emeğe saygı.
Bu telefonu pervasızca eleştirenlerin bir çoğu, ön inceleme videolarından sonra çok pişman olacaklar ve "fiyatı düşse de alsak" kervanına katılacaklar hiç şüph...
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xGENCx 3 yıl
Gerçekten harika aksesuarları var bkz: LG G5 Aksesuarları
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zbilici 3 yıl
Arkadaş aramızda ne tasarım, vr, 360 kamera, gözlük, ses uzmanları varmış da haberimiz yokmuş... Oturduğun yerden işkembe-i kübradan atmak ne kadar kolay ya! Artık yorumları okudukça kusasım geliyor. Allah editörlere sabır versin...
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Infinitum 3 yıl
Tasarımı beğenmedim. En son iPhone 6 ve iOS 7'yi gördüğümde böyle hissetmiştim. Belki gördükçe alışırım buna da. Aksesuarlar telefon fiyatında olmazsa başarılı olurlar kesinlikle. Ya da PS gibi telefon + aksesuar şeklinde satış yaparlarsa güzel kampanyalarla tutabilir. Akıllı telefona ihtiyacı olmayıp buna rağmen kullananlara kesinlikle hitap etmiyor. Reklam için de kafa yormuşlar.
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TearsForFears 3 yıl
Sonuna kadar izledim eğlenceli video olmuş yer yer hafif sırtıyım aha böyle
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metebyr 3 yıl
harika tanıtım videosu çok keyifli bir sunum yapmışlar aksesuarlara
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JoeyBane 3 yıl
Videoya bayagi kafa patlatmislar. Guzel is cikarmislar. Fakat yenilik yaparken tasarimi es gecmisler.
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kadirirdem 3 yıl
aksesuarlar filan güzel olmuşta telefon tipsiz olmuş...
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MrKemal17 3 yıl
Çerçevenin alt kısmı ile üst kısmının farklı renkte olması tasarımdaki bütünlüğü bozuyor.
Ayrıca G serisi yeni bir kimliğe bürünmüş. Eski tasarım daha başarılıydı. Kavisli ekran gitmiş, kavisli arka tasarım yok.
Aksesuarlar çok küçük bir kitlenin ilgileneceği donanımlar.
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ayksugman 3 yıl
Şu Bang & Olufsen aksesuarinin fiyatini G5'den daha çok merak ediyorum ses ve müzik her insan için önemlidir diye düşünüyorum .Tasarım müthiş , yenilikler müthiş . Herşey çok güzel düşünülmüş.
Tasarımı beğenmediğini yazanlarin fanboy oldukları görüşündeyim .
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Dr. Gregory House 3 yıl
beyler telefon olmuş kronik sorunu yoksa ve insanı fiyatla gelirse alınır .
şöyle düşünün 1700 s6 varkıen 3000e s7 alınır mı bir farklılık getirmemiş sd card ve yüksek pil dışında bunlarda neredeyse 2 kat fazla para verilmez . ama g4 ile g5 arasında baya fark var . ses zımbırtısı , 360 kamera , vr gözlük güzel olmuş . tabi insanı fiyatta olurlarsa .
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*siteci* 3 yıl
Reklam videosu harika olmuş
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