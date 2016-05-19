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Tank teknolojilerindeki 60 yıllık farka şahit olun

İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze, özellikle Soğuk Savaş'ın da etkisiyle, askeri teknolojide çok büyük değişimler yaşandı. Gelin, bu değişimlerden birine beraber tanık olalım.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
16,9b
1
18
Savunma Sanayi
Buğra Ünal
Haber Editörü
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Tank teknolojilerindeki 60 yıllık farka şahit olun
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Tank teknolojisi 1940’lardan bu yana çok yol katetti. Bunun kanıtı olarak sizlere iki İngiliz tankının videosunu sunacağız: Tanklardan birincisi İkinci Dünya Savaşı döneminden Churchill Mk. IV. İkincisi ise günümüzün Challenger 2 tankı.
Churchill tankı 1941 yılında gizmete girdi ve “piyade tankı” olarak adlandırılıyordu. Fazlaca silahlandırılmış ve zırhlı bir modeldi. Ana görevi ise piyadelerin yanında yer alarak makineli tüfek yuvaları, sığınak ve piyadelerin tek başlarına baş edemeyeceği diğer düşman tehditlerine karşı ateş gücü desteği sağlamaktı. 7,3 metre uzunluğundaki tankın ağırlığı ise 40 tondu. Churchill tankları İkinci Dünya Savaşı’nın en büyük tanklarından biriydi.
Piyade tanklarının doğrudan düşman tanklarla savaşması beklenmiyordu; dolayısıyla genellikle yavaş ve görece az silahlanmışlardı. Buna rağmen Churchill tankı zamanının en iyi koruma sağlayan tanklarından biri olarak kabul ediliyordu zira kalınlığı 102 ile 16 milimetre arasında değişen çelik kafesi oldukça iyi bir koruma sağlıyordu.
Piyade tankları aynı zamanda yavaşlardı da; Churchill’in azami hızı sadece 24 km/s idi ve tankın motoru ton başına sadece 9,1 beygir güç üretiyordu. Videodaki Churchill, bir adet 57 milimetrelik topla donatılmış bir versiyon olsa da, savaş zamanında bu seçenek yerine 7,92 milimetrelik iki makineli tüfek de tankta kullanılıyordu.
İkinci Dünya Savaşı boyunca 7000’den fazla Churchill tankı üretildi.

Challenger 2 tankı ise 1998 yılında hizmete girdi ve o zamandan bu yana İngiliz Ordusu’nun standart ana muharebe tankı olarak görev yapmakta. 8,2 metre uzunluğa sahip bu tankın ağırlığı ise 65 ton; bu da atası olan Churchill’in ağırlığının 1,5 katından daha fazla bir ağırlığa sahip olduğu anlamına geliyor. Azami hızı saatte yaklaşık olarak 60 km olan tankın beygir/ton oranının da atasının iki katından daha fazla olduğunu belirtmekte yarar var.

Challenger 2’de, Churchill’e benzer şekilde, bir adet 120 milimetrelik yivli anti-tank topu ve buna ek olarak piyadelere, anti-tank füze ekiplerine ve hafif taşıtlara karşı iki adet 7,62 milimetrelik makineli tüfek bulunmakta. Zırhlı koruması gizli olsa da “Chobham zırhı” olarak tabir edilen, M1 Abrams tanklarının ilk versiyonlarında da kullanılan, seramik ve metal alaşımların karışımı olan bir sistem kullanılıyor. Videodaki Challenger 2’de ise ek olarak taret ve gövde yanlarında reaktif zırh ve arka motor bölümünde gömlek (slat armor) uygulaması bulunmakta. Bu iki yükseltme de Irak Savaşı’nda edinilen tecrübeler doğrultusunda geliştirlmiş.

Videodaki iki tank arasındaki uçurum devasa. Challenger her yönden üstün bir tank. Ayrıca her şey iki katı kadar büyük görünse de performans kazanımlarının katlanarak artmış olduğunu söyleyebiliriz.


http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a20851/side-by-side-world-war-ii-and-modern-army-tanks/ Yorum Yaz
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adam olun 3 yıl en beğenilen
dr20mouse
Almanların korkulu rüyası Tigerlar eksik

tiger zaten almanların
neden almanların korkulu rüyası olsun
3 Yanıt Yanıtla +46
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Doom II 3 yıl Sealine
Sealine

Peki bu tankları olası 3. Dünya savaşı için mi kullanacaklarmış ki böyle bir savaşta tanklara gerek kalırmı buda ayrı bir soru gerçekten binbir çeşit bombalar varken...(hidrojen vs...)

Şu silah isimlerini artık oynadığınız oyunlardan mıdır bilemiyorum ne kadar kolay telaffuz ediyorsunuz, o bombalardan birinin patladığı gün hangi açıdan bakarsak bakalım dünya eski dünya olmayacaktır, şimdi diyeceksin ki ikinci dünya savaşında ABD bu bombaları kullandı evet ama birincisi ikinci dünya savaşını sonladıran şey o bombalardı etkiye bak, ikincisi bu bomların insan ve doğa üzerindeki ileriye yönelik etkileri bilinmiyordu ve en önemlisi ABD bombaları attığında karşıdan böyle bir hamle gelmeyeceğini bildiği için Japonyayı rahat bir şekilde test tahtası gibi kullandı ancak günümüzde bu bombalar savaşların belki en son hamlesi olabilir hatta olamaz çünkü bir nükleer kavga başlarsa taş çağına dönmememiz için hiç bir neden yok bunu kimse göze alamaz ve senin nasılsa nükleerim var düşüncesinin ne kadar mantıksız olduğunu şöyle açıklayayım, tankım olmasın uçağım olmasın hatta askerim olmasın ne olacak ki bir şey olursa sallarım nükleeri, terörist gelirse sallarım nükleeri, sınırdan bomba gelirse sallarım nükleeri, denizlerde anlaşmazlık olursa sallarım nükleeri, arlarında masum insanların olduğu bir bölgeyi ele geçirecem nüsaybine boşa tank girdi keşke sallasaydık nükleeri, kurtarma operasyonu var sallarım nükleeri ve ne olursa olsun bir yeri karadan kuşatmadığın sürece, savaşın galibi olup istediğin bölgeyi tam fethetmiş sayılmazsın, biraz mantıkla düşünürsek günümüzde tankların çok önemli bir görev üstlendiğini anlarız.
SealinePeki bu tankları olası 3. Dünya savaşı için mi kullanacaklarmış ki böyle bir savaşta tanklara gerek kalırmı buda ayrı bir soru ge...
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dr20mouse 3 yıl
Ayrıca Altay tankı ile ilgili bir yazılı inceleme beklerim.
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DeanWinchester. 3 yıl
Büyük fark var bi zahmet olsun
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DH Misafiri 3 yıl
ülkemin güzel insanlarının her konuda uzman oldukları gibi Tank konusunda da ne kadar uzman olduklarını yorumları okuyarak anlayabilirsiniz, Tank konusunda uzman seviyesinde yorum yapan adam aynı zaman cep telefonu, pipet, yapışkan maddeler,karbon siyahı ve atom altı parçacık konusunda da üstün donanıma sahip... her biri ayna zamanda bir teknik direktör ve komplo teorisyeni...
hayaller ve havası maçasuses inteligint teknolocii gerçekler pazarcık meslek yüksek okulu metal işleri...
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OneMinuteTR 3 yıl
IceRulez
rusların is-3 ü şu anda challanger ile kapışabilecek düzeydedir.120 mm açılı ön gövde zırhı ki bu 200 mm ye tekabül eder250 mm de kule zırhı var ön taraftan,challanger 120mm topuyla tahmini olarak 175mm delme gücüne erişebilse yine de işi yaş

Bu tahminlere World of Tanks oyunundan yola çıkarak mı vardır? 2001 e kadar hizmette kalmış bir tankın IS-3 ü delemeyeceğini düşünmek...
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Master_Evil 3 yıl
videoyu izlerken ikiside ölümcül aletler diye düşündüm hep
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koçari 3 yıl
Birisi leopard 2 a7 koysun ÅŸuraya
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naboo 3 yıl
İyi de hangisi Churchill hangisi Challenger?
Bizim mi bulmamız gerekiyor?
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IceRulez 3 yıl
rusların is-3 ü şu anda challanger ile kapışabilecek düzeydedir.
120 mm açılı ön gövde zırhı ki bu 200 mm ye tekabül eder
250 mm de kule zırhı var ön taraftan,
challanger 120mm topuyla tahmini olarak 175mm delme gücüne erişebilse yine de işi yaş
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yc#1 3 yıl IceRulez
IceRulez

rusların is-3 ü şu anda challanger ile kapışabilecek düzeydedir.
120 mm açılı ön gövde zırhı ki bu 200 mm ye tekabül eder
250 mm de kule zırhı var ön taraftan,

challanger 120mm topuyla tahmini olarak 175mm delme gücüne erişebilse yine de işi yaş

2. Dünya Savaşı'nın sonunda tasarlanan bir tankla günümüz tankının zırhını sadece kalınlıkla kıyaslamak yanlış. Günümüzde çelikten de öte kompozit malzemeler, patlayıcı reaktif zırhlar (ERA) kullanılıyor. Namlunun çapından ziyade merminin kinetik enerjisi ve topun menzili önemli. Düşük termal iz, gelişmiş optikler, 0-32 km hızlanma ve beka kabiliyeti de atlanılmaması gereken diğer unsurlar.
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adam olun 3 yıl en beğenilen
dr20mouse
Almanların korkulu rüyası Tigerlar eksik

tiger zaten almanların
neden almanların korkulu rüyası olsun
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Tugrul_512bit 3 yıl
2 drone 1 tankı yokediyor malesef. Fiyatı da bir tankın onda biridir.
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Doom II 3 yıl adam olun
Büyük ihtimal Almanların korku saçan makinesi anlamında söylemiştir.
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Silent Guardian 3 yıl adam olun
erken gelen adam
dr20mouse
Almanların korkulu rüyası Tigerlar eksik

tiger zaten almanların
neden almanların korkulu rüyası olsun

Maliyeti yüksek
Savaş alanında tamir edilmesi imkansıza yakın.
Çok fazla yakıt tüketimi var
Karlı yolda paletleri donuyor, çamurlu yollarda sıkıntı çıkarıyor

Kağıt üstünden direk savaş alanına çıkan bir tanktı Tiger. Müthişti ama içinde değilseniz


Şöyle düşünün savaştasınız, manevra yapma kabiliyetiniz sıfıra yakın haliyle benzin bitiyor oracıkta kalıyorsunuz, hapishaneden farksız.

Onu geçtim darbe aldınız, hasar var tamir etmeniz imkansıza yakın. (İleri teknolojinin zararları) orda bırakmak zorundasınız tankı. Öte yandan Ruslar darbe alıp tamir edip geliyor


Diğer yandan arkadaş anlatım bozukluğu yapmış olabilir:
"Alman'ların sahip olduğu korkulu rüya Tiger" dese olurdu.


m.youtube.com/...
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dr20mouse 3 yıl
Ayrıca Altay tankı ile ilgili bir yazılı inceleme beklerim.
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dr20mouse 3 yıl
Almanların korkulu rüyası Tiger'lar eksik
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Sealine 3 yıl
Peki bu tankları olası 3. Dünya savaşı için mi kullanacaklarmış ki böyle bir savaşta tanklara gerek kalırmı buda ayrı bir soru gerçekten binbir çeşit bombalar varken...(hidrojen vs...)
1 Yanıt Yanıtla
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Doom II 3 yıl Sealine
Sealine

Peki bu tankları olası 3. Dünya savaşı için mi kullanacaklarmış ki böyle bir savaşta tanklara gerek kalırmı buda ayrı bir soru gerçekten binbir çeşit bombalar varken...(hidrojen vs...)

Şu silah isimlerini artık oynadığınız oyunlardan mıdır bilemiyorum ne kadar kolay telaffuz ediyorsunuz, o bombalardan birinin patladığı gün hangi açıdan bakarsak bakalım dünya eski dünya olmayacaktır, şimdi diyeceksin ki ikinci dünya savaşında ABD bu bombaları kullandı evet ama birincisi ikinci dünya savaşını sonladıran şey o bombalardı etkiye bak, ikincisi bu bomların insan ve doğa üzerindeki ileriye yönelik etkileri bilinmiyordu ve en önemlisi ABD bombaları attığında karşıdan böyle bir hamle gelmeyeceğini bildiği için Japonyayı rahat bir şekilde test tahtası gibi kullandı ancak günümüzde bu bombalar savaşların belki en son hamlesi olabilir hatta olamaz çünkü bir nükleer kavga başlarsa taş çağına dönmememiz için hiç bir neden yok bunu kimse göze alamaz ve senin nasılsa nükleerim var düşüncesinin ne kadar mantıksız olduğunu şöyle açıklayayım, tankım olmasın uçağım olmasın hatta askerim olmasın ne olacak ki bir şey olursa sallarım nükleeri, terörist gelirse sallarım nükleeri, sınırdan bomba gelirse sallarım nükleeri, denizlerde anlaşmazlık olursa sallarım nükleeri, arlarında masum insanların olduğu bir bölgeyi ele geçirecem nüsaybine boşa tank girdi keşke sallasaydık nükleeri, kurtarma operasyonu var sallarım nükleeri ve ne olursa olsun bir yeri karadan kuşatmadığın sürece, savaşın galibi olup istediğin bölgeyi tam fethetmiş sayılmazsın, biraz mantıkla düşünürsek günümüzde tankların çok önemli bir görev üstlendiğini anlarız.
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