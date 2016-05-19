Tank teknolojilerindeki 60 yıllık farka şahit olun

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Tank teknolojisi 1940’lardan bu yana çok yol katetti. Bunun kanıtı olarak sizlere iki İngiliz tankının videosunu sunacağız: Tanklardan birincisi İkinci Dünya Savaşı döneminden Churchill Mk. IV. İkincisi ise günümüzün Challenger 2 tankı.

Churchill tankı 1941 yılında gizmete girdi ve “piyade tankı” olarak adlandırılıyordu. Fazlaca silahlandırılmış ve zırhlı bir modeldi. Ana görevi ise piyadelerin yanında yer alarak makineli tüfek yuvaları, sığınak ve piyadelerin tek başlarına baş edemeyeceği diğer düşman tehditlerine karşı ateş gücü desteği sağlamaktı. 7,3 metre uzunluğundaki tankın ağırlığı ise 40 tondu. Churchill tankları İkinci Dünya Savaşı’nın en büyük tanklarından biriydi.

Piyade tanklarının doğrudan düşman tanklarla savaşması beklenmiyordu; dolayısıyla genellikle yavaş ve görece az silahlanmışlardı. Buna rağmen Churchill tankı zamanının en iyi koruma sağlayan tanklarından biri olarak kabul ediliyordu zira kalınlığı 102 ile 16 milimetre arasında değişen çelik kafesi oldukça iyi bir koruma sağlıyordu.

Piyade tankları aynı zamanda yavaşlardı da; Churchill’in azami hızı sadece 24 km/s idi ve tankın motoru ton başına sadece 9,1 beygir güç üretiyordu. Videodaki Churchill, bir adet 57 milimetrelik topla donatılmış bir versiyon olsa da, savaş zamanında bu seçenek yerine 7,92 milimetrelik iki makineli tüfek de tankta kullanılıyordu.

İkinci Dünya Savaşı boyunca 7000’den fazla Churchill tankı üretildi.

Challenger 2 tankı ise 1998 yılında hizmete girdi ve o zamandan bu yana İngiliz Ordusu’nun standart ana muharebe tankı olarak görev yapmakta. 8,2 metre uzunluğa sahip bu tankın ağırlığı ise 65 ton; bu da atası olan Churchill’in ağırlığının 1,5 katından daha fazla bir ağırlığa sahip olduğu anlamına geliyor. Azami hızı saatte yaklaşık olarak 60 km olan tankın beygir/ton oranının da atasının iki katından daha fazla olduğunu belirtmekte yarar var.

Challenger 2’de, Churchill’e benzer şekilde, bir adet 120 milimetrelik yivli anti-tank topu ve buna ek olarak piyadelere, anti-tank füze ekiplerine ve hafif taşıtlara karşı iki adet 7,62 milimetrelik makineli tüfek bulunmakta. Zırhlı koruması gizli olsa da “Chobham zırhı” olarak tabir edilen, M1 Abrams tanklarının ilk versiyonlarında da kullanılan, seramik ve metal alaşımların karışımı olan bir sistem kullanılıyor. Videodaki Challenger 2’de ise ek olarak taret ve gövde yanlarında reaktif zırh ve arka motor bölümünde gömlek (slat armor) uygulaması bulunmakta. Bu iki yükseltme de Irak Savaşı’nda edinilen tecrübeler doğrultusunda geliştirlmiş.

Videodaki iki tank arasındaki uçurum devasa. Challenger her yönden üstün bir tank. Ayrıca her şey iki katı kadar büyük görünse de performans kazanımlarının katlanarak artmış olduğunu söyleyebiliriz.

http://www.popularmechanics.com/military/weapons/a20851/side-by-side-world-war-ii-and-modern-army-tanks/