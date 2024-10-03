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    Selçuk Bayraktar: 10'dan fazla Kızılelma 2026'da havada

    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 2026’da 10’dan fazla Kızılelma’nın olacağını söyledi.
    Selçuk Bayraktar: 10'dan fazla Kızılelma 2026'da havada Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da Ülke TV’nin yaptığı yayına konuk oldu ve burada insansız savaş uçağı Kızılelma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kızılelma’nın Ukrayna’dan gelen jet motoru hariç tüm kritik bileşenlerinin Türkiye’de üretildiğini ifade eden Bayraktar, Kızılelma’nın seri üretimi hakkında bilgiler verdi.

    Kızılelma’da hedef 2026

    Bayraktar yaptığı açıklamalarda "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah Kızılelma daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde.” dedi.

    Bilindiği üzere Kızılelma’nın mevcut prototiplerinde Ukrayna üretimi motorlar kullanılıyor. İlk prototipte Ivchenko Al-25 Turbofan motoru yer alırken birkaç gün önce ilk uçuşunu yapana PT-3 konfigürasyonunda ise art yakıcı (afterburner) kabiliyetli Ivchenko AI-322F motor yer alıyor.

    Selçuk Bayraktar, birkaç yıl Kızılelma’nın motoru için yurtdışına bağımlı kalacaklarının altını çizerken yerli motor çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti: “Kızılelma’nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak Kızılelma’da.”

    Baykar’ın kendi jet motoru üzerinde çalıştığı zaten açıklanmıştı. Firma, bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Ayrıca TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor.

    Bayraktar Kızılelma ne için kullanılacak?

    Selçuk Bayraktar: 10'dan fazla Kızılelma 2026'da havada Tam Boyutta Gör
    Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma (MİUS), bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava-hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip Kızılelma, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.

    Bayraktar Kızılelma özellikleri

    • 5 Saat Havada Kalış Süresi
    • 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
    • 0.6 Mach Seyir Hızı
    • 0.9 Mach Maksimum Hız
    • 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 500 nm Görev Yarı Çapı
    • Otomatik İniş ve Kalkış
    • Düşük Görünürlük
    • Yüksek Manevra Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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