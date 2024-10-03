Selçuk Bayraktar: 10'dan fazla Kızılelma 2026'da havada

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in gerçekleştirildiği Adana'da Ülke TV’nin yaptığı yayına konuk oldu ve burada insansız savaş uçağı Kızılelma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kızılelma’nın Ukrayna’dan gelen jet motoru hariç tüm kritik bileşenlerinin Türkiye’de üretildiğini ifade eden Bayraktar, Kızılelma’nın seri üretimi hakkında bilgiler verdi.

Kızılelma’da hedef 2026

Bayraktar yaptığı açıklamalarda "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah Kızılelma daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde.” dedi.

Bilindiği üzere Kızılelma’nın mevcut prototiplerinde Ukrayna üretimi motorlar kullanılıyor. İlk prototipte Ivchenko Al-25 Turbofan motoru yer alırken birkaç gün önce ilk uçuşunu yapana PT-3 konfigürasyonunda ise art yakıcı (afterburner) kabiliyetli Ivchenko AI-322F motor yer alıyor.

Selçuk Bayraktar, birkaç yıl Kızılelma’nın motoru için yurtdışına bağımlı kalacaklarının altını çizerken yerli motor çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti: “Kızılelma’nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak Kızılelma’da.”

2025 yılında iki KAAN havalancak: HÜRJET'te ise hedef 2026 1 gün önce eklendi

Baykar’ın kendi jet motoru üzerinde çalıştığı zaten açıklanmıştı. Firma, bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Ayrıca TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor.

Bayraktar Kızılelma ne için kullanılacak?

Tam Boyutta Gör Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma (MİUS), bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava-hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip Kızılelma, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.