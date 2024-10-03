Selçuk Bayraktar: 10'dan fazla Kızılelma 2026'da havada

- Kızılelma’da hedef 2026
- Bayraktar Kızılelma ne için kullanılacak?
- Bayraktar Kızılelma özellikleri
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Kızılelma’da hedef 2026
Bayraktar yaptığı açıklamalarda "Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB-2 24. İnşallah Kızılelma daha fazla. Kızılelma'nın seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz, 10'un üzerinde.” dedi.
Bilindiği üzere Kızılelma’nın mevcut prototiplerinde Ukrayna üretimi motorlar kullanılıyor. İlk prototipte Ivchenko Al-25 Turbofan motoru yer alırken birkaç gün önce ilk uçuşunu yapana PT-3 konfigürasyonunda ise art yakıcı (afterburner) kabiliyetli Ivchenko AI-322F motor yer alıyor.
Selçuk Bayraktar, birkaç yıl Kızılelma’nın motoru için yurtdışına bağımlı kalacaklarının altını çizerken yerli motor çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti: “Kızılelma’nın bütün bileşenleri Türkiye'de yapılıyor, sadece jet motoru Ukrayna'dan geliyor. O konuda da çalışmalarımız var. Birkaç yıl yurt dışına bağımlı olacağız. 5-6 yıl içinde birkaç tip motor olacak Kızılelma’da.”
Baykar’ın kendi jet motoru üzerinde çalıştığı zaten açıklanmıştı. Firma, bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Ayrıca TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor.
Bayraktar Kızılelma ne için kullanılacak?
Bayraktar Kızılelma özellikleri
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 0.9 Mach Maksimum Hız
- 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 500 nm Görev Yarı Çapı
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.