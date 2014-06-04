Tarayacı tabanlı Google Translate, artık daha fazla bilgi görüntülüyor

Google'ın mobil uygulamaları da bulunan popüler servislerinden Translate ya da Türkçe adıyla Çeviri, artık çok daha fazla ayrıntı sunmaya başladı.

Yeni dahil edilen altyapı sayesinde Google Translate, çevirisi yapılmak istenen kelimeler için tanımlar, eş anlamlı diğer kelimeler ve cümle içi kullanımı gösteren örnekler de sunmaya başladı. Şimdilik İngilizce olarak verilen bu ayrıntılı bilgiler sayesinde, servisin boş duran alt bölümü de kullanım sürecine dahil edildi.

Google Translate servisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://googlesystem.blogspot.com.tr/2014/06/google-translate-experiment-definitions.html