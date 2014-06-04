Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tarayacı tabanlı Google Translate, artık daha fazla bilgi görüntülüyor

4 yıl
382
1
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tarayacı tabanlı Google Translate, artık daha fazla bilgi görüntülüyor
Google'ın mobil uygulamaları da bulunan popüler servislerinden Translate ya da Türkçe adıyla Çeviri, artık çok daha fazla ayrıntı sunmaya başladı.
Yeni dahil edilen altyapı sayesinde Google Translate, çevirisi yapılmak istenen kelimeler için tanımlar, eş anlamlı diğer kelimeler ve cümle içi kullanımı gösteren örnekler de sunmaya başladı. Şimdilik İngilizce olarak verilen bu ayrıntılı bilgiler sayesinde, servisin boş duran alt bölümü de kullanım sürecine dahil edildi.
Google Translate servisine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://googlesystem.blogspot.com.tr/2014/06/google-translate-experiment-definitions.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
neo01470 4 yıl
Örnekte iyiymiş :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Turkcell T50 ile ilgili ilk izlenimlerimiz bu videoda 4 yıl Apple'ın WWDC 14 Etkinliği Canlı Yayın Tekrar 4 yıl Gigabyte GeForce GTX 750 Ti video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim