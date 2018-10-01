Tasarımı çok ilginç ancak RTX 2080 ekran kartı var

Lenovo’nun Star Trek serisinden fırlamış gibi duran yeni bilgisayar konsepti Titanium Enterprise ilginç tasarımının yanı sıra en yeni Nvidia GeForce RTX 2080 ekran kartı ile dikkatleri üzerine topluyor.

Lenovo Titanium Enterprise özellikleri ve fiyatı

Lenovo Tech World konferansında tanıtılan Titanium Enterprise, Star Trek filminin uzay gemisi tasarımına sahip. Donanım kısmı geminin kanat görünümündeki arkasına yerleştirilirken, kaptan köşkünün olduğu kısımda ise bir projeksiyon cihazı yer alıyor. Yani Titanium Enterprise bir nevi hepsi-bir-arada bilgisayar tarzında hazırlanmış.

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Titanium Enterprise bilgisayar modeli elbette USS Enterprise NCC-1701A tasarımını temel alıyor. Bunun için Paramount CBS şirketi tarafından lisans verilmiş ve tasarım lisansı 25 ülkede geçerli olacak.

Titanium Enterprise modelinde dokuzuncu nesil Intel işlemcilere yer veriliyor ve NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 ekran kartı kullanılıyor. Kasanın çevresindeki LED şerit ise interaktif bir aydınlatma sunuyor.

32GB DDR4 RAM, 1TB M.2 SSD ve 2TB HDD ile desteklenen modelin NCC yazan kısmındaki kapağı kaldırdığınızda projeksiyon cihazı ortaya çıkıyor. LAN ve WiFi ile cihaz oyunculara yönelik olarak görünse de toplantılar için de ideal bir makine olabilir. Cihazın fiyatı 2200$-3000$ arasında olacak.