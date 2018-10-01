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Tasarımı çok ilginç ancak RTX 2080 ekran kartı var

Star Trek filminin ikonik USS Enterprise NCC-1701A gemisi Lenovo Titanium Enterprise oyuncu bilgisayarına ilham kaynağı oldu. Lenovo Titanium Enterprise özellikleri ve fiyatı haberimizde.
7 ay
12,2b
1
8
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Tasarımı çok ilginç ancak RTX 2080 ekran kartı var

Lenovo’nun Star Trek serisinden fırlamış gibi duran yeni bilgisayar konsepti Titanium Enterprise ilginç tasarımının yanı sıra en yeni Nvidia GeForce RTX 2080 ekran kartı ile dikkatleri üzerine topluyor.

Lenovo Titanium Enterprise özellikleri ve fiyatı

Lenovo Tech World konferansında tanıtılan Titanium Enterprise, Star Trek filminin uzay gemisi tasarımına sahip. Donanım kısmı geminin kanat görünümündeki arkasına yerleştirilirken, kaptan köşkünün olduğu kısımda ise bir projeksiyon cihazı yer alıyor. Yani Titanium Enterprise bir nevi hepsi-bir-arada bilgisayar tarzında hazırlanmış.

Ayrıca Bkz. "Panasonic, Leica ve Sigma ortak lens yuvası kullanacak"

Titanium Enterprise bilgisayar modeli elbette USS Enterprise NCC-1701A tasarımını temel alıyor. Bunun için Paramount CBS şirketi tarafından lisans verilmiş ve tasarım lisansı 25 ülkede geçerli olacak.

Titanium Enterprise modelinde dokuzuncu nesil Intel işlemcilere yer veriliyor ve NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB GDDR6 ekran kartı kullanılıyor. Kasanın çevresindeki LED şerit ise interaktif bir aydınlatma sunuyor.

32GB DDR4 RAM, 1TB M.2 SSD ve 2TB HDD ile desteklenen modelin NCC yazan kısmındaki kapağı kaldırdığınızda projeksiyon cihazı ortaya çıkıyor. LAN ve WiFi ile cihaz oyunculara yönelik olarak görünse de toplantılar için de ideal bir makine olabilir. Cihazın fiyatı 2200$-3000$ arasında olacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/09/27/lenovo-titanium-enterprise-spaceship-computer/ Yorum Yaz
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01myavuz 7 ay en beğenilen
Dolar 2 TL olsaydı alınabilir olurdu. Memur olmama rağmen o kadar parayı bir bilgisayara vermem.
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reshthesucker 7 ay
Ancak bağlacı öyle kullanılmaz.
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TinyWarrior 7 ay
Ülkemizde ki durumla alınması biraz zor belki 1-2 sene sonra malum ekonomi durumuz pek iç açıcı değil. Ama şu da var maden oturduğumuz yerden falan ülkede çalışıp asgari ücretle 2 ay içerisinde alabileceğini savunan arkadaşlara bir tavsiye. Greencard vb şekilde talepte bulunup çalışma izni alarak bu ürüne 2 ay içerisinde (hiçbirşey yemeden içmeden evde oturmadan yani kira vb. ödemeden) alabilir. Takdiri ilahi inşallah bu 2 ay içerisinde açlıktan gebermezse. Dışarıdaki yaşam tarzını çok kolay benimseyip gidip görmeden oturduğumuz yerden yorum yapmasak daha iyi. Bir ev kirası ortalama yurtdısşında en kötü 600-1000 dolar veya euro. Malum senin yıllık kazancın belli bir kotanın üstündeyse bu kazanca oranlar %10 veya %20 ek kazanç vergisi alınmakta. Ev giderleri şahsi ihtiyaçlarında bunun içine girince sana ayda en fazla 200 bilemedin 400 dolay kalıyor. Bu durumda bu ürüne herşeyden feragat edip ulaşmak istiyorsan 10-12 aylık bir zaman dilimi gerekmekte ;)
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tobepeople 7 ay
Ben günde 8 saat asgari ücretle çalışıyorum, mesaiye kalırsam 12 saat elimde 2500 lira geçiyor.(416 Dolara tekabül ediyor) Yani hiçbir yere para ödemeyip direk biriktirirsem. Ortalama 2700 dolar diyelim çıkış fiyatına; 6,5 ay ediyor doların artacağını düşünürsek de o zamana kadar en az 7 ay diyelim.
Yurt dışında misal Kanada da yaşayan bir asgari ücretli için saatliği 15 dolardan 12 saat çalışırsanız; hatta tek iş yeri 12 saat çalıştırmıyor diyelim iki farklı iş yerinde çalışırsam 6'şar saatten 12*15*30=5400 dolar ediyor. (2*2700 dolar)
Ben iki tanesini 12 saat 30 gün çalışarak 1 yılda alamazken adamlar 1 ayda alıyor(!) Ben yurt dışında 12 saat asgari ücretle çalışıyor olsam 2700 dolara bu kadar acımazdım sanırım. Çünkü 2500 lira aldığım halde 1500 liraya acımıyorum...
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lastmandar 7 ay tobepeople
Detaycılığımı mazur gör ama kendi maaşını hesaplarken neden tatil günlerini çıkarttın da Kanada da yaşayan asgeri ücretliyi ayda 30 gün çalışıyor olarak hesapladın?
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erdemkuru 7 ay
32gb ram 1tb m2 ssd 2tb hdd projeksiyon ve rtx 2080 2200 - 3000 para birimi mi. bedavaymış ya. adamlar iki aylık asgari ücretle alabiliyorlar üstüne para bile kalıyor.
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Biyturs_OnSr 7 ay
Çok iyi olmuş.
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01myavuz 7 ay en beğenilen
Dolar 2 TL olsaydı alınabilir olurdu. Memur olmama rağmen o kadar parayı bir bilgisayara vermem.
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serafon 7 ay 01myavuz
Güzel özetlemişsin, memurun durumu daha iyiyse o ülkede sanayi yoktur, sanayi yoksa o ülke gelişmez!
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