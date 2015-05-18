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Tasarımıyla farklılaşan insansız hava aracı Sprite, Kickstarter'da hızlı bir başlangıç yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tasarımıyla farklılaşan insansız hava aracı Sprite, Kickstarter'da hızlı bir başlangıç yaptı
 
Fırlat ve çekime başla mottosuyla geçtiğimiz gün haberini verdiğimiz Lily kamera sonrası, Kickstarter'da ilginç bir insansız hava aracı daha destek aramaya başladı. Ascent AeroSystems tarafından 2 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan ve Sprite olarak isimlendirilen araç, birçok benzerine oranla oldukça farklı bir çizgi ortaya koyuyor.
Üzerinde iki adet pervane yer alan ancak diğer insansız hava araçlarının aksine bu pervaneleri üst üste konumlandırılan Sprite, diğer özellikleri açısından ise rakiplerine benzer özellikler sunuyor. Bünyesinde her türlü aksiyon ya da diğer görüntüleme işlemleri için 1 eksenli gimbal (Görünüt sabitleme aparatı) birimi barındıran bir Full HD kamera bulunan ve modüler yapısıyla 2 eksenli gimball ile beraber GoPro kameraları da taşıyabilen hava aracı, video yanında 2304x1536 piksel maksimum çözünürlükte fotoğraf çekimleri de gerçekleştirebiliyor.
İnce uzun gövde yapısı ve katlanabilir pervaneleri sayesinde basit bir sırt çantası içerisinde dahi taşınabilen Sprite, su ile toza karşı dayanıklı gövdesiyle de beğeni topluyor ve akıllı cihazlar üzerinden programlanarak otonom şekilde, kablosuz kumandasıyla ise manuel şekilde uçurulabiliyor. Takip et modunu da beraberinde getiren araç, 11.1v LiPo bataryasıyla 12 dakika boyunca 6 km gibi oldukça etkili bir menzil içerisinde havada kalabiliyor.
Kickstarter'da konan 200,000$ hedefin henüz başında 34,251$'lık kısmını toplamayı başaran Sprite, yapılacak en az 800$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Tasarımıyla farklılaşan insansız hava aracı Sprite, Kickstarter'da hızlı bir başlangıç yaptı
 

https://www.kickstarter.com/projects/ascentaerosystems/sprite-the-portable-rugged-totally-different-small?ref=category_newest Yorum Yaz
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kmlfgkc 4 yıl en beğenilen
halitozbasli
Bunun havanla atılabilen ileri topcu gözetleme platformu olarak kullanılması mümkün aynı zamanda manga bazında uav olarak kullanılmasıda mümkün. Tek sıkıntısı iniş esnasında kameranın sefaf camı yere ilk temas eden yer ve zaman içinde o cam cizilir

nasıl yani sizce havanla atılırken patlamayan cam iniş sırasında çizilecek mi ? :)
halitozbasliBunun havanla atılabilen ileri topcu gözetleme platformu olarak kullanılması mümkün aynı zamanda manga bazında uav olarak kullanılm...
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infom@n 4 yıl
Çok güzel bir tasarım ben beğendim şahsen.
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halitozbasli 4 yıl
kmlfgkc
halitozbasli
kmlfgkc
halitozbasliBunun havanla atılabilen ileri topcu gözetleme platformu olarak kullanılması mümkün aynı zamanda manga bazında uav olarak kullanılmasıda mümkün. Tek sıkıntısı iniş esnasında kameranın sefaf camı yere ilk temas eden yer ve zaman içinde o cam cizilir
nasıl yani sizce havanla atılırken patlamayan cam iniş sırasında çizilecek mi ? :)
Eğer havan sıkıştırılmış hava ile çalışır veya bu sistem patlamadan etkilenmemesi için bir kovanın içine konursa emin olun patlamadan etkilenmez. kaldı ki sistem az biraz geliştirilerek ilk yükselişi havanla yapıp enerjisini hovverda kalmak için kullanırsa pil ömrü uzayacagı gibi beka kabiliyeide artar. Her halükarda o cam inişte cizilir tekrar tekrar kullanılmasına engel tek gördüğüm zaafiyet bu bence.
kullandığınız kelimelere bakarsak eminim ki benden daha bilgilisiniz :) ama bana camın çizilmesine takmış olmanız komik geldi :) olmadı çizilmez jelatin çekeriz yav olmaz mı :)

Olmaz :)...Cam cizilirse kameranın focusu kayar; Kayık focuslada herşey bulanık görünür . Tekrar tekrar kullanılabilir olması lazım ki askeri amaçlı kullanıla bilsin. Bunu verecen dağ karakoluna baskın oldumu yada herhangibir şüphe durumunda salıp karakolun 10km çapını kolacan edebilecekler yada zma,mbt ye monte olacak soft kill devreye girdimi otomatikman fırlayarak tank yada araç komutanına yukarıdan tehditi saplamasında yardımcı olacak.
1 Yanıt Yanıtla +2
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CanTnçr 4 yıl halitozbasli
halitozbasli
kmlfgkc
Orijinalden alıntı: halitozbasli
kmlfgkc
Orijinalden alıntı: halitozbasliBunun havanla atılabilen ileri topcu gözetleme platformu olarak kullanılması mümkün aynı zamanda manga bazında uav olarak kullanılmasıda mümkün. Tek sıkıntısı iniş esnasında kameranın sefaf camı yere ilk temas eden yer ve zaman içinde o cam cizilir
nasıl yani sizce havanla atılırken patlamayan cam iniş sırasında çizilecek mi ? :)
Eğer havan sıkıştırılmış hava ile çalışır veya bu sistem patlamadan etkilenmemesi için bir kovanın içine konursa emin olun patlamadan etkilenmez. kaldı ki sistem az biraz geliştirilerek ilk yükselişi havanla yapıp enerjisini hovverda kalmak için kullanırsa pil ömrü uzayacagı gibi beka kabiliyeide artar. Her halükarda o cam inişte cizilir tekrar tekrar kullanılmasına engel tek gördüğüm zaafiyet bu bence.
kullandığınız kelimelere bakarsak eminim ki benden daha bilgilisiniz :) ama bana camın çizilmesine takmış olmanız komik geldi :) olmadı çizilmez jelatin çekeriz yav olmaz mı :)

Olmaz :)...Cam cizilirse kameranın focusu kayar; Kayık focuslada herşey bulanık görünür . Tekrar tekrar kullanılabilir olması lazım ki askeri amaçlı kullanıla bilsin. Bunu verecen dağ karakoluna baskın oldumu yada herhangibir şüphe durumunda salıp karakolun 10km çapını kolacan edebilecekler yada zma,mbt ye monte olacak soft kill devreye girdimi otomatikman fırlayarak tank yada araç komutanına yukarıdan tehditi saplamasında yardımcı olacak.

Gerçekten askeri karakollar için harika bir çözüm olur böyle bir ürün. Şu cihaz sayesinde kaç tane can kurtulur
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kmlfgkc 4 yıl
halitozbasli
Orijinalden alıntı: kmlfgkc
Orijinalden alıntı: halitozbasliBunun havanla atılabilen ileri topcu gözetleme platformu olarak kullanılması mümkün aynı zamanda manga bazında uav olarak kullanılmasıda mümkün. Tek sıkıntısı iniş esnasında kameranın sefaf camı yere ilk temas eden yer ve zaman içinde o cam cizilir
nasıl yani sizce havanla atılırken patlamayan cam iniş sırasında çizilecek mi ? :)
Eğer havan sıkıştırılmış hava ile çalışır veya bu sistem patlamadan etkilenmemesi için bir kovanın içine konursa emin olun patlamadan etkilenmez. kaldı ki sistem az biraz geliştirilerek ilk yükselişi havanla yapıp enerjisini hovverda kalmak için kullanırsa pil ömrü uzayacagı gibi beka kabiliyeide artar. Her halükarda o cam inişte cizilir tekrar tekrar kullanılmasına engel tek gördüğüm zaafiyet bu bence.

kullandığınız kelimelere bakarsak eminim ki benden daha bilgilisiniz :) ama bana camın çizilmesine takmış olmanız komik geldi :) olmadı çizilmez jelatin çekeriz yav olmaz mı :)
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halitozbasli 4 yıl
kmlfgkc
halitozbasliBunun havanla atılabilen ileri topcu gözetleme platformu olarak kullanılması mümkün aynı zamanda manga bazında uav olarak kullanılmasıda mümkün. Tek sıkıntısı iniş esnasında kameranın sefaf camı yere ilk temas eden yer ve zaman içinde o cam cizilir
nasıl yani sizce havanla atılırken patlamayan cam iniş sırasında çizilecek mi ? :)

Eğer havan sıkıştırılmış hava ile çalışır veya bu sistem patlamadan etkilenmemesi için bir kovanın içine konursa emin olun patlamadan etkilenmez. kaldı ki sistem az biraz geliştirilerek ilk yükselişi havanla yapıp enerjisini hovverda kalmak için kullanırsa pil ömrü uzayacagı gibi beka kabiliyeide artar. Her halükarda o cam inişte cizilir tekrar tekrar kullanılmasına engel tek gördüğüm zaafiyet bu bence.
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doctor_bey 4 yıl
Termos gibi duruyor
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kmlfgkc 4 yıl
bence biz büyüdükçe bu dronlar daha da eğlenceli hale gelip harika işler yapacaklar ama hala 10 dk uçuyor olacaklar.
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kmlfgkc 4 yıl en beğenilen
halitozbasli
Bunun havanla atılabilen ileri topcu gözetleme platformu olarak kullanılması mümkün aynı zamanda manga bazında uav olarak kullanılmasıda mümkün. Tek sıkıntısı iniş esnasında kameranın sefaf camı yere ilk temas eden yer ve zaman içinde o cam cizilir

nasıl yani sizce havanla atılırken patlamayan cam iniş sırasında çizilecek mi ? :)
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halitozbasli 4 yıl
Bunun havanla atılabilen ileri topcu gözetleme platformu olarak kullanılması mümkün aynı zamanda manga bazında uav olarak kullanılmasıda mümkün. Tek sıkıntısı iniş esnasında kameranın sefaf camı yere ilk temas eden yer ve zaman içinde o cam cizilir
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