Tasarımıyla farklılaşan insansız hava aracı Sprite, Kickstarter'da hızlı bir başlangıç yaptı

Fırlat ve çekime başla mottosuyla geçtiğimiz gün haberini verdiğimiz Lily kamera sonrası, Kickstarter'da ilginç bir insansız hava aracı daha destek aramaya başladı. Ascent AeroSystems tarafından 2 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan ve Sprite olarak isimlendirilen araç, birçok benzerine oranla oldukça farklı bir çizgi ortaya koyuyor.

Üzerinde iki adet pervane yer alan ancak diğer insansız hava araçlarının aksine bu pervaneleri üst üste konumlandırılan Sprite, diğer özellikleri açısından ise rakiplerine benzer özellikler sunuyor. Bünyesinde her türlü aksiyon ya da diğer görüntüleme işlemleri için 1 eksenli gimbal (Görünüt sabitleme aparatı) birimi barındıran bir Full HD kamera bulunan ve modüler yapısıyla 2 eksenli gimball ile beraber GoPro kameraları da taşıyabilen hava aracı, video yanında 2304x1536 piksel maksimum çözünürlükte fotoğraf çekimleri de gerçekleştirebiliyor.

İnce uzun gövde yapısı ve katlanabilir pervaneleri sayesinde basit bir sırt çantası içerisinde dahi taşınabilen Sprite, su ile toza karşı dayanıklı gövdesiyle de beğeni topluyor ve akıllı cihazlar üzerinden programlanarak otonom şekilde, kablosuz kumandasıyla ise manuel şekilde uçurulabiliyor. Takip et modunu da beraberinde getiren araç, 11.1v LiPo bataryasıyla 12 dakika boyunca 6 km gibi oldukça etkili bir menzil içerisinde havada kalabiliyor.

Kickstarter'da konan 200,000$ hedefin henüz başında 34,251$'lık kısmını toplamayı başaran Sprite, yapılacak en az 800$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/ascentaerosystems/sprite-the-portable-rugged-totally-different-small?ref=category_newest