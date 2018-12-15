Taylor Swift konserinde yüz tanıma teknolojisi kullanılması tartışma yarattı

Günümüz teknolojisinin geldiği noktadan en çok tartışılan konulardan biri de hiç kuşku yok ki yüz tanıma yazılımları. Bunun en son örneği ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserinde yaşandı. Ünlü sanatçıyı sosyal medyadan rahatsız eden kişiler yüz tanıma yazılımı ile tespit edilmeye çalışılması konsere katılan hayranlarını rahatsız etti.

Yüzlerce tehdit alıyor

Taylor Swift'in uzun bir süredir sosyal medya üzerinden taciz ve tecavüz tehdidi aldığı iddia ediliyordu. Ünlü sanatçının ekibi geçtiğimiz günlerde düzenlenen konserinde dev ekranların içine gizli kameralar yerleştirdi ve sanatçının görüntülerini yayınlamaya başladı. Konsere katılanlar görüntüleri izledikçe herkesin fotoğrafı çekildi ve yüz tanıma yazılımına aktarıldı.

https://www.techspot.com/news/77854-facial-recognition-taylor-swift-concert-raises-privacy-concerns.html

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Her ne kadar bu yüz tanıma sistemitespit etmek için kurulsa da, konsere katılan sıradan hayranlarının tepkisine neden oldu. Zira insanlar kendi görüntülerinin bu şekilde alınmasına ve bilmedikleri bir yerdemahremiyetlerinigerekçesi ile tepki gösterdiler. Swift'i tehdit eden kişilerinedilip edilmediği açıklanmadığı gibi, ünlü sanatçının ekibi konu ile ilgili herhangi birda bulunmuş değil.