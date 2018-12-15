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Taylor Swift konserinde yüz tanıma teknolojisi kullanılması tartışma yarattı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir Taylor Swift konserinde, ünlü sanatçıyı taciz ve tehdit eden kişilerin tespit edilmesi için yüz tanıma teknolojisinin kullanılması tartışma yarattı.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüz teknolojisinin geldiği noktadan en çok tartışılan konulardan biri de hiç kuşku yok ki yüz tanıma yazılımları. Bunun en son örneği ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in konserinde yaşandı. Ünlü sanatçıyı sosyal medyadan rahatsız eden kişiler yüz tanıma yazılımı ile tespit edilmeye çalışılması konsere katılan hayranlarını rahatsız etti.

Yüzlerce tehdit alıyor

Taylor Swift'in uzun bir süredir sosyal medya üzerinden taciz ve tecavüz tehdidi aldığı iddia ediliyordu. Ünlü sanatçının ekibi geçtiğimiz günlerde düzenlenen konserinde dev ekranların içine gizli kameralar yerleştirdi ve sanatçının görüntülerini yayınlamaya başladı. Konsere katılanlar görüntüleri izledikçe herkesin fotoğrafı çekildi ve yüz tanıma yazılımına aktarıldı.
Her ne kadar bu yüz tanıma sistemi tacizcileri tespit etmek için kurulsa da, konsere katılan sıradan hayranlarının tepkisine neden oldu. Zira insanlar kendi görüntülerinin bu şekilde alınmasına ve bilmedikleri bir yerde depolanmasına mahremiyetlerini ihlal ettiği gerekçesi ile tepki gösterdiler. Swift'i tehdit eden kişilerin tespit edilip edilmediği açıklanmadığı gibi, ünlü sanatçının ekibi konu ile ilgili herhangi bir açıklamada da bulunmuş değil.

https://www.techspot.com/news/77854-facial-recognition-taylor-swift-concert-raises-privacy-concerns.html Yorum Yaz
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Ohol Oula 5 ay en beğenilen
Bu sistem yüzünden konsere gitmedim.
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Turkiye34BJK 5 ay
Face id vesaire olunca kimse birşey demiyor ama güvenlik amaçla yapılınca rahatsız olunuyor ilginç ... iyide parmak izinizi verdiniz yüz tarıyacısına tarattınız yüzünüzü ne için telefon daha hızlı açılsın diye garip gerçekten bence fazla kişi rahatsız olmamıştır bu olaydan sadece gündemde kalmak için yapılmış reklam olabilir
Face id vesaire olunca kimse birşey demiyor ama güvenlik amaçla yapılınca rahatsız olunuyor ilginç ... iyide parmak izinizi verdiniz yüz tarıyacısına tarattını...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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OverClocK1ng 5 ay
Hayranları neden rahatsız oluyor ki? Tehtid eden rahatsız olsun.
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EfeAYDIN 5 ay OverClocK1ng
Hemen cevaplayayım. Mesala Nick yerine ad soyad yazabilirsiniz neden yazmadınız ya da şuan sizden rica etsem ad soyad twitter face instagram adreslerinizi burdan paylaşır mıydınız? Eğer cevabınız hayır ise aynı çekinceden dolayı rahatsız oluyor diğer insanlar da. Yani illa ki bi sebepten suçlu kabahatli olması gerekmiyor.
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shifisitert 5 ay
keske bizde yuzunden tanıyabılsek ınsanları
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Anti Fanboy 5 ay
İyi de bu normal zaten, biraz güzelsen her şekilde tacize uğruyorsun
.
Neden korkmuş ki
?
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DokuzKuyrukluTilki 5 ay
Eğer böyle bir durumu varsa bence gayet normal. Konsere gidenler face unlock, finger print kullanmayanlar olsa da böyle laf etseler.
O yüzler, parmak izleri nerelere gidiyor hiç bir fikrimiz yok.
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Ohol Oula 5 ay en beğenilen
Bu sistem yüzünden konsere gitmedim.
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Turkiye34BJK 5 ay
Face id vesaire olunca kimse birşey demiyor ama güvenlik amaçla yapılınca rahatsız olunuyor ilginç ... iyide parmak izinizi verdiniz yüz tarıyacısına tarattınız yüzünüzü ne için telefon daha hızlı açılsın diye garip gerçekten bence fazla kişi rahatsız olmamıştır bu olaydan sadece gündemde kalmak için yapılmış reklam olabilir
2 Yanıt Yanıtla +11
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gun 5 ay Turkiye34BJK
Bu bahsettikleriniz kişisel telefonunuzdan öteye gidemiyor ama işletim sistemi bile bu bilgilere edilemediğinden gerileye karşıda oldukça güvenilir.
Bu konserde bilgiler nereye gitmiş ne amaçla kullanılmış ne kadar saklanmış belli değil rahatsızlıkları bu.
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Kulak Misafiri 5 ay Turkiye34BJK
Katılıyorum. Alan aldı millet eahatsız olsa ne olacak bu saatten sonra.
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RevengeRain 5 ay
Kıçımıza çip yemeden önceki son aşamalar.
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IbolarKisilikBozuklugu 5 ay
Görüntülerimiz sadece konserde depolansa keşke
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alemburda34 5 ay
Bu kadın tam bir para manyağı hiç sevmem.
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