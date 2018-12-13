Netflix sahne tekrarı özelliğini test ediyor

Netflix platformu üzerinde belirli sahneleri geri alma ve tekrar oynatma özellikleri, medya oynatıcılarında olduğu kadar kolay değildir. Zira Netflix'de bu işlemi yapmaya çalışırken, internet bağlantınıza bağlı olarak yavaş bir deneyim yaşamanız olasıdır.

Tekrar oynatmaya değer sahneler seçilecek

Ancak Los Angeles Times'ın bir raporuna göre Netflix, kullanıcıların izledikleri belirli bir sahneyi anında yeniden oynatabilmelerini sağlayan bir özelliği test ediyor. Bu özellik bir film veya TV şovunu izlerken kullanıcılara bazı sahneleri yeniden oynatabilmelerini sağlayan bir seçenekle mümkün olacak.

https://www.latimes.com/business/hollywood/la-fi-ct-netflix-scene-rewatch-20181212-story.html

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Bu seçeneklerin, kullanıcılar tarafından tekrar oynatılmaya değerbelirlenerek sunulacağı belirtiliyor.bu özelliğin gerçekten test edildiğini doğruladı ve: "Netflix üyelerine, favori sahneleri ve unutulmaz anları bir tıklama ile yeniden izleme olanağı veren bir özellik deniyoruz. Özelliği şu an test ediyoruz ve yakında tüm kullanıcılara sunup sunmayacağımıza karar vereceğiz." şeklinde bir açıklama yaptı.