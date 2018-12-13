Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix sahne tekrarı özelliğini test ediyor

Dünyanın en büyük gerçek zamanlı veri akışı şirketi Netflix, sahnelerin kolay bir şekilde tekrar oynatılmasını sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. İşte konunun detayları.
5 ay
6,9b
1
1
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix platformu üzerinde belirli sahneleri geri alma ve tekrar oynatma özellikleri, medya oynatıcılarında olduğu kadar kolay değildir. Zira Netflix'de bu işlemi yapmaya çalışırken, internet bağlantınıza bağlı olarak yavaş bir deneyim yaşamanız olasıdır.

Tekrar oynatmaya değer sahneler seçilecek

Ancak Los Angeles Times'ın bir raporuna göre Netflix, kullanıcıların izledikleri belirli bir sahneyi anında yeniden oynatabilmelerini sağlayan bir özelliği test ediyor. Bu özellik bir film veya TV şovunu izlerken kullanıcılara bazı sahneleri yeniden oynatabilmelerini sağlayan bir seçenekle mümkün olacak.
Bu seçeneklerin, kullanıcılar tarafından tekrar oynatılmaya değer anahtar kareler belirlenerek sunulacağı belirtiliyor. Netflix bu özelliğin gerçekten test edildiğini doğruladı ve: "Netflix üyelerine, favori sahneleri ve unutulmaz anları bir tıklama ile yeniden izleme olanağı veren bir özellik deniyoruz. Özelliği şu an test ediyoruz ve yakında tüm kullanıcılara sunup sunmayacağımıza karar vereceğiz." şeklinde bir açıklama yaptı.

https://www.latimes.com/business/hollywood/la-fi-ct-netflix-scene-rewatch-20181212-story.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aresblade 5 ay
inşallah sağlam bir şekilde gelir. gerçekten bazı sahneleri tekrar tekrar seyretmek istiyor insan. netflix, iki gözüm benim. seni seviyorum canım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler 5 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü 5 ay Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler 5 ay Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı 5 ay Samsung, kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesine sebep olan bir hatayı giderdi 5 ay Sizin için kaliteli ve uygun SEO paketleri 5 ay Çocuklarda dikkat eğitimi öğrenme ve zekayı geliştiriyor 5 ay Türkçe Google Asistan Ocak ayı sonuna kadar herkese açılacak 5 ay Xbox One satışları 40 milyona ulaştı 5 ay Samsung, Galaxy Tab A serisi altında yeni bir tablet çıkaracak 5 ay İşte karşınızda "Bal Kırmızısı" rengiyle Huawei Nova 4 5 ay Google CEO'su, Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru ile ilgili net konuşmuyor 5 ay Apple'dan 1 milyar dolarlık yeni kampüs 5 ay YouTube Rewind 2018, platformun en beğenilmeyen videosu oldu 5 ay Huawei orta sınıf telefonlar için yeni bir hızlı şarj protokolü üzerinde çalışıyor 5 ay Google Fotoğraflar işleyemediği videoları sınırsız depolama imkanının dışında bırakıyor 5 ay Apple kendi modemlerini üretme planları yapıyor 5 ay Volvo, elektrikli çekicisi VNR Electric ile Tesla Semi'ye rakip olacak 5 ay Çin tarih yazmaya çok yakın: Chang'e 4, Ay'ın yörüngesine yerleşti 5 ay Araştırma: Motor arıza lambası en az yanan marka Toyota 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Netflix sahne tekrarı özelliğini test ediyor Sonraki Chrome'un Android versiyonu tüm sekmeleri aynı anda kapatabileceğiniz bir yenilikle gelecek 5 ay Volvo'dan ilginç reklam: "Bu aracı satın almayın, ona abone olun" 5 ay Samsung, Notebook 9 Pen (2019) dizüstü bilgisayarını duyurdu 5 ay Profesyonel tercümanlık globalleşme ile en çok kazandıran meslekler arasına girdi 5 ay Kimsenin bilmediği F/P kralı bluetooth kulaklık "QCY T1 Pro incelemesi" 5 ay Opera’nın Android tarayıcısına kripto para cüzdanı eklendi 5 ay İkinci 100 Günlük Eylem Planı’ndaki teknoloji ve savunma sanayi eylemleri neler? 5 ay Huawei P Smart 2019 ön siparişe başladı 5 ay Cortex-A75 tabanlı MediaTek Helio P90 duyuruldu 5 ay Qualcomm: Apple mahkeme kararına uymayarak, Çin'de yasaklı iPhone satışına devam ediyor 5 ay LOL ve PUBG benzeri oyun modlarına sahip Brawl Stars yayınlandı 5 ay Huawei televizyon sektörüne adım atıyor 5 ay Samsung ve Apple anlaştı: Yeni iPhone'lar Y-OCTA ekran ile daha ince olacak 5 ay Razer da kripto madencilik işine giriyor 5 ay Intel Gen11 grafikler Radeon Vega 8 ayarında olacak 5 ay Oppo Find X Lamborghini elimizde | Tasarımı çok iddalı 5 ay Volkswagen'den yeni skandal: Binlerce kullanılmış araç sıfır niyetine satıldı! 5 ay DonanımHaber mobil uygulamasında Android’e gece modu eklendi 5 ay Xiaomi, 5G demosunda akıllı lambayı neredeyse gecikmesiz kontrol edebildi 5 ay Adata hız odaklı UE700 Pro USB bellek modelini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim