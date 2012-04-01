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Tayvan pazarı HDD fiyatlarının bu aydan itibaren düşeceğini tahmin ediyor

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Tayland'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bir süredir yüksek seyreden HDD fiyatları ve buna bağlı olarak yükselen bilgisayar fiyatları bu aydan itibaren düşüşe geçebilir.

Digitimes sitesinin haberine göre Tayvan pazarındaki HDD perakende kanalları satışları artırmak için ay sonunda yüzde 10'luk bir indirim yapmayı planlıyor. 3.5 inçlik 500GB HDD modelinin yaklaşık 75$'lık fiyatı bu indirimle 68$'a düşecek.

Sel felaketi nedeniyle HDD üretiminde bir azalma söz konusu. 2011 yılı üçüncü çeyreğinde 170-180 milyon ünitelik üretim, bu yılın ikinci çeyreği itibariyle 140 - 150 milyon olarak tahmin ediliyor. Üçüncü çeyrekte ise 170-180 milyon ünitelik seviyenin yeniden yakalanacağı belirtiliyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle fiyatların selden önceki seviyelere dönebilmesi mümkün görünmüyor.

Intel'in Ivy Bridge ve Microsoft'un Windows 8 platformlarının çıkışıyla birlikte HDD talebinin normal seviyelere çıkacağı öngörülüyor. 

HDD üreticileri bununla birlikte Avrupa ve ABD'deki durgunluk nedeniyle bu yıl PC pazarının gidişatı konusunda temkinli davranıyor. Bunda tablet ve diğer akıllı cihazların etkisi büyük. Yine de genel olarak yılın ikinci yarıları daha karlı geçiyor.

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DeistSuat 7 yıl en beğenilen
KaraKanarya

Düştü zaten, 3 TB hemde harici HDD 83 dolar. Düşmeden önce düşecek deselerdi daha iyi olurdu.http://www.amazon.com/Vantec-Removable-NST-380S3-BK-External-Enclosure/dp/B005OAOUWA/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1333304738&sr=8-11


o hdd değil case
KaraKanaryaDüştü zaten, 3 TB hemde harici HDD 83 dolar. Düşmeden önce düşecek deselerdi daha iyi olurdu.http://www.amazon.com/Vantec-Rem...
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alpa07 7 yıl
Yeter artık kazanacağınız kadar kazandınız indirin artık fiyatları
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(((TeAcHeR))) 7 yıl
geçen harici seagate 2tb ı fiyatı 270 e kadar düşmüştü.

alıp içindeki hdd kasaya takıp boştaki 1tb diskimi kutuya yerleştirecektim.

fiyat olarak kutuyuda 50 ye sayarsak disk bana 220 ye gelecekti ama vazgeçtim.

inat ettim 2tb diskler 180-200 tl ye düşene kadar bu tefecilere para yedirmicem sizde yedirmeyin 2 ay daha sıkın dişinizi arkadaşlar
geçen harici seagate 2tb ı fiyatı 270 e kadar düşmüştü.alıp içindeki hdd kasaya takıp boştaki 1tb diskimi kutuya yerleştirecektim.fiyat o...
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DH Misafiri 7 yıl
Yaa bende 320 gb hdd yi 152 tl ye aldım :S
--
Via MebApp.com
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vesaire86 7 yıl
VATANDA DİSKLER % 20 indirime girmiş.. Acil alacaklar incelesinler.
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alikiziltoprak 7 yıl
Zor düşer. 1 TB diski 115 TL ye almıştım. Şimdi nerdeyse bunun 2 katından da fazla. Aynı disk 200 lere düşse ne ala!
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vesaire86 7 yıl
Düşmeyip ne yapacak? Pazarını ssdye bırakacak? Şu an mantıklı olan çok acil değilse almamak. Arşiv vs amaçlı alınmaz. Yarın 200 e aldığınız diski 120-130 dan satarlarsa üzülürsünüz. Bu arada ilk indirimler geldi sanırım. %5 indirim vardı seagate te geçen hafta. Diğerleride yapacaktır.
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icmimar2564 7 yıl
140 lı fıyatlara dahılı harddisk satıldığı eylül ayında donanım alrak hdd yı sonraya ertelemıstım ama ıyı bır tercıh olmamış :D . gerçi hali hazırda 10 tb dıskım var toplamda. bizde temizliğe girişp hdd lerde sayıma geçtik :D
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semih37 7 yıl
evdeki pc format bekliyor hdd si 5-6 senelik seagate 7200/10 rpm 250gb pembe silikonlu
eskiler bu muhabbeti hatırlar traktör gibi çalışmaya devam ediyor.
yeni hdd alayım öyle format atayım dedim ,ama one hdd fiyatları uçmuş ,depolama sıkıntım yok yaklaşık 3 terabayt alan mevcut , ssd laptopta var hdd olsun istiyorum
fiyatlar düşmeden almayacağım yeni hdd
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VYC Majoris 7 yıl
130 liraya 1.5tb western digital almıştım keşke 2-3 tane daha alsaymışım. Bundan sonra Tayvan meteorolojisini takip edicem.
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Coco.Jambo 7 yıl
nerede eski 1tb 100 lira olan harddiskler
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carter 7 yıl
Tüm dünyada düşer bizde aynı kalır.
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DH Misafiri 7 yıl
ulan bitane ssd alalım dedik fiyatlar baya uçuk arkadaşş sel mel hikaye bunlar abd nin krizde olması ilgilendirmez.
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ankaland 7 yıl
biraz sabredin 6 ay sonra 500gb hdd yi değil 68 dolar 58 dolara satamayacaklar. fiyatlar düşecek eski haline yıl sonunda gelir. şimdilik fiskos kaynaklı artış iyi para topladı. segate fabrikalarına selden etkilenmemişti. sadece işin içinden karlı çıkmaya çalışıyorlar. ve bir hayli başarılı oldular. piyasaya hdd vermeyerek fiyatı tavan yaptılar. şimdi artık cepler doldu. 7 dolar düşüşle piyasayı canlandırmaya ve birazda daha para toplamaya çalışıyorlar. yıl sonuna doğru hdd gerçek fiyata dönecektir. çünkü sorun fiyatların düşük olması nedeniyle firmalar istedikleri karı elde edemiyordu.
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bulent35220 7 yıl
allahtan yeterince stokladım 7-8 tb vardı
şimdi beklerim normale dönsün o zaman stoklamaya devam (arşivciyim)
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acbold 7 yıl
Sel ayağına şişirdiler fiyatı.SSD disklerin piyasaya hakim olacağı belliydi,fırsattan istifade son atağını yaptı bastılar zammı,kazandılar son kazancakları parayıda.SSD lerin kampanyalı fiyatlardan satılmaları,almışken ssd alayım,ikinci el hdd takarım yanına düşünceside üreticilerin riske girmemesine sebep oldu.Eski fiyatlarada bir anda dönemiyorlar,ufaktan böyle devam ederler...
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abdulmusavvir 7 yıl
KaraKanarya
Maşallah, 3 TB usb3 harici disk 139$, 3 TB takacağın case 83$, casein fiyatı HDD gibi şaşırdığım kadar var..

Dh'de editor falan ismi aklımda hiç yok, genelde yorumlara güvenirim, DH denince aklıma ilk gelen isimlerdensin abicim ama bu kadar basit hatayı senden beklemezdim doğrusu.. :)
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J'aime le gâteau 7 yıl
300 TL 2TB 'a verdim geçtiğimiz ay, düşsün tabi artık giren girdi.
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xLmNt13 7 yıl
1 tane harici almayı düşünüyorum usb 3.0 ama fiyatlar hala uçuk sss:(
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DeVaST@ToR 7 yıl
SSD'ler düşse de şunlarla hiç uğraşmasak
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