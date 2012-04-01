Tayvan pazarı HDD fiyatlarının bu aydan itibaren düşeceğini tahmin ediyor

Tayland'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bir süredir yüksek seyreden HDD fiyatları ve buna bağlı olarak yükselen bilgisayar fiyatları bu aydan itibaren düşüşe geçebilir.





Digitimes sitesinin haberine göre Tayvan pazarındaki HDD perakende kanalları satışları artırmak için ay sonunda yüzde 10'luk bir indirim yapmayı planlıyor. 3.5 inçlik 500GB HDD modelinin yaklaşık 75$'lık fiyatı bu indirimle 68$'a düşecek.





Sel felaketi nedeniyle HDD üretiminde bir azalma söz konusu. 2011 yılı üçüncü çeyreğinde 170-180 milyon ünitelik üretim, bu yılın ikinci çeyreği itibariyle 140 - 150 milyon olarak tahmin ediliyor. Üçüncü çeyrekte ise 170-180 milyon ünitelik seviyenin yeniden yakalanacağı belirtiliyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle fiyatların selden önceki seviyelere dönebilmesi mümkün görünmüyor.





Intel'in Ivy Bridge ve Microsoft'un Windows 8 platformlarının çıkışıyla birlikte HDD talebinin normal seviyelere çıkacağı öngörülüyor.





HDD üreticileri bununla birlikte Avrupa ve ABD'deki durgunluk nedeniyle bu yıl PC pazarının gidişatı konusunda temkinli davranıyor. Bunda tablet ve diğer akıllı cihazların etkisi büyük. Yine de genel olarak yılın ikinci yarıları daha karlı geçiyor.