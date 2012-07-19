Team Group'tan Xtreem serisi micro SDHC ve micro SDXC bellek kartları

Team Group, yeni jenerasyon UHS-1 (Ultra High Speed) arabirimine destek veren Xtreem serisi Micro SDHC ve Micro SDXC bellek kartlarını anons etti.



Akıllı telefonlar, tabletler ve araç içi seyir kameraları için geliştirildiği belirtilen bellek kartları 16 GB (SDHC), 32 GB (SDHC) ve 64 GB (SDXC) kapasite sunuyor. Saniyede 40 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 10 MB'a varan yazma hızına sahip bellek kartlarının rastgele okuma performansları 500 IOPS, rastgele yazma performansları 150 IOPS olarak açıklandı.



Ömür boyu garanti kapsamında satılması planlanan bellek kartlarının fiyat bilgisi ise verilmemiş.

