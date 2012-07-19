Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Team Group'tan Xtreem serisi micro SDHC ve micro SDXC bellek kartları

6 yıl
5,1b
1
4
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Team Group, yeni jenerasyon UHS-1 (Ultra High Speed) arabirimine destek veren Xtreem serisi Micro SDHC ve Micro SDXC bellek kartlarını anons etti.
Akıllı telefonlar, tabletler ve araç içi seyir kameraları için geliştirildiği belirtilen bellek kartları 16 GB (SDHC), 32 GB (SDHC) ve 64 GB (SDXC) kapasite sunuyor. Saniyede 40 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 10 MB'a varan yazma hızına sahip bellek kartlarının rastgele okuma performansları 500 IOPS, rastgele yazma performansları 150 IOPS olarak açıklandı.
Ömür boyu garanti kapsamında satılması planlanan bellek kartlarının fiyat bilgisi ise verilmemiş.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fatihcanery 6 yıl en beğenilen
ufacık tefecik ama hıza bak sen :) 1999 yılında 4 gb kütük gibi hardiske ikiyüz elli lira para vermiştim ,nereden nereye ... şimdi onun binde bir boyutundaki ufacık parçacık kaç katı hafıza taşıyor..teknoloji bu olsa gerek...
ufacık tefecik ama hıza bak sen :) 1999 yılında 4 gb kütük gibi hardiske ikiyüz elli lira para vermiştim ,nereden nereye ... şimdi onun binde bir boyutundaki uf...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
osmanefeozkan 6 yıl
Teamın ürünleri alıp kullanana kadar dandiktir gözüyle bakıyorrdum ama adamlar güzel şeyler çıkarıyorlar ortaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hydrness2040 6 yıl
teknoloji bu olsa gerek...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
fatihcanery
ufacık tefecik ama hıza bak sen :) 1999 yılında 4 gb kütük gibi hardiske ikiyüz elli lira para vermiştim ,nereden nereye ... şimdi onun binde bir boyutundaki ufacık parçacık kaç katı hafıza taşıyor..teknoloji bu olsa gerek...

aslında bu teknolojiye kadar gelebilmemiz o verdiğiniz ve verdiğimz ikiyüzelli liralar sayesinde oldu...çok şanslı bir devirde yaşıyoruz kıymaetini bilene...
bu arada 64mikrosd çıkmış haberimiz yok :) ama ben 128 bekliyorum :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 6 yıl en beğenilen
ufacık tefecik ama hıza bak sen :) 1999 yılında 4 gb kütük gibi hardiske ikiyüz elli lira para vermiştim ,nereden nereye ... şimdi onun binde bir boyutundaki ufacık parçacık kaç katı hafıza taşıyor..teknoloji bu olsa gerek...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası... 6 yıl Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim