TeamViewer 12, 20 kat hızlı dosya aktarımı ve 60 fps kare hızıyla geldi

TeamViewer, popüler uzaktan erişim paketinin en son sürümü olan TeamViewer 12'nin final sürümünü yayınladı. Yeni sürüm performans iyileştirmeleri, 20 kat daha hızlı dosya aktarımı ve 60 fps'ye kadar uzaktan oturum kare hızı gibi yeni özellikler getiriyor. Ayrıca ağ koşullarınıza ve sistem donanımınıza göre otomatik akıllı sistem ayarları ile mümkün olan en iyi kalitede bağlantı sağlayabiliyor.

TeamViewer Premium kullanıcıları yeni sürümle Android, iOS ve Windows Phone için çapraz platformlu, mobil-mobil uzaktan kontrol ve ekran paylaşımına sahip oldular. Kurumsal ve üstü kullanıcılar ise "Silent Host Açılması" özelliğiyle artık tek bir tıklama ile TeamViewer'ı aynı anda binlerce cihaz üzerinde başlatabilecekler. Yeni TeamViewer İlke API'si ise TeamViewer ayarlarını standart modüllerden veya özel yazılımdan merkezi olarak yönetmeye izin verecek.

Verimlilikteki iyileştirmeler arasında, Sierra'nın en son sekme görüntüleme teknolojisi ile macOS sekmelerinde birden fazla uzaktan oturum çalıştırabilme desteğinin yer aldığını belirtelim. Uzaktan QuickSteps (Premium ve üzeri) özelliği ise Denetim Masası, Komut İstemi, Kullanıcı Değiştirme gibi en çok kullanılan uzaktan destek işlemlerinin sadece tek bir kısayola tıklayarak yapılmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar yüzlerce gereksiz tıklamadan kurtulabiliyorlar.

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Yeni özellikler arasında uzaktan oturum sonrasında kullanıcı için yapışkan not bırakma da bulunuyor. Ayrıca yazılımın basitleştirilmiş arayüzü yenilenmiş tek pencereli bir görünüme sahip. TeamViewer 12 şimdi Windows, Mac, Linux ve daha fazla platform için indirilebilir durumda.

Teamviewer 12 İndirme Bağlantıları:

http://betanews.com/2016/11/29/teamviewer-12-brings-up-to-20x-file-transfer-speeds/