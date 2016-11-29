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TeamViewer 12, 20 kat hızlı dosya aktarımı ve 60 fps kare hızıyla geldi

Popüler uzaktan destek ve uzaktan erişim yazılımı TeamViewer'ın yeni sürümü 20 kat hızlı dosya aktarımı, 60 fps kare hızı, uzaktan yapışan not ve akıllı bağlantı ayarı gibi yeni özelliklerle geldi.
2 yıl
4,9b
1
8
Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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TeamViewer, popüler uzaktan erişim paketinin en son sürümü olan TeamViewer 12'nin final sürümünü yayınladı. Yeni sürüm performans iyileştirmeleri, 20 kat daha hızlı dosya aktarımı ve 60 fps'ye kadar uzaktan oturum kare hızı gibi yeni özellikler getiriyor. Ayrıca ağ koşullarınıza ve sistem donanımınıza göre otomatik akıllı sistem ayarları ile mümkün olan en iyi kalitede bağlantı sağlayabiliyor.
TeamViewer Premium kullanıcıları yeni sürümle Android, iOS ve Windows Phone için çapraz platformlu, mobil-mobil uzaktan kontrol ve ekran paylaşımına sahip oldular. Kurumsal ve üstü kullanıcılar ise "Silent Host Açılması" özelliğiyle artık tek bir tıklama ile TeamViewer'ı aynı anda binlerce cihaz üzerinde başlatabilecekler. Yeni TeamViewer İlke API'si ise TeamViewer ayarlarını standart modüllerden veya özel yazılımdan merkezi olarak yönetmeye izin verecek.
TeamViewer 12, 20 kat hızlı dosya aktarımı ve 60 fps kare hızıyla geldi
Verimlilikteki iyileştirmeler arasında, Sierra'nın en son sekme görüntüleme teknolojisi ile macOS sekmelerinde birden fazla uzaktan oturum çalıştırabilme desteğinin yer aldığını belirtelim. Uzaktan QuickSteps (Premium ve üzeri) özelliği ise Denetim Masası, Komut İstemi, Kullanıcı Değiştirme gibi en çok kullanılan uzaktan destek işlemlerinin sadece tek bir kısayola tıklayarak yapılmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar yüzlerce gereksiz tıklamadan kurtulabiliyorlar.
Ayrıca Bkz. "Nubia'dan çerçevesiz sıradışı akıllı telefon"
Yeni özellikler arasında uzaktan oturum sonrasında kullanıcı için yapışkan not bırakma da bulunuyor. Ayrıca yazılımın basitleştirilmiş arayüzü yenilenmiş tek pencereli bir görünüme sahip. TeamViewer 12 şimdi Windows, Mac, Linux ve daha fazla platform için indirilebilir durumda.
Teamviewer 12 İndirme Bağlantıları:

http://betanews.com/2016/11/29/teamviewer-12-brings-up-to-20x-file-transfer-speeds/ Yorum Yaz
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soneday 2 yıl en beğenilen
akk diyip moralinizi bozayım
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exterminant 2 yıl
önemli özellikler bunlar şimdi çok daha iyi olmuş
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Lisans bedellerini de yazsaydınız ya :)
ayrıca TV nin çözemediği şu UAC sıkıntısı da mevcut.
Ek olarak açık bıraktığı portlardan dolayı yaşanan güvenlik sorunları gibi bir yığın şey var.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bağlantı izin veriyordu da, bizmi yapamadık diye sorasım geldi birden !
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kadirirdem 2 yıl
hadi bakalım 60 fps güzel olmuş...
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comarsavar 2 yıl
Android tarafında hala material design tasarım anlayışına bürünmedi tek eksiği o şimdilik.
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aygunn 2 yıl
Yapışkan not gelmiş
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soneday 2 yıl en beğenilen
akk diyip moralinizi bozayım
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otakaraha 2 yıl soneday
soneday
akk diyip moralinizi bozayım

Moral bozan sen değilsin kardeş, biz imkansızı sevdik. Ama o da bizi sevecek gibi 3 4 sene daha bekleyeyim. Belki o zaman. Belki..
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