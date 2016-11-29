Nubia'dan çerçevesiz sıradışı akıllı telefon

Xiaomi Mi Mix'in piyasaya sürülmesi, diğer akıllı telefon üreticilerinin benzer cihazlar üzerinde çalışmaya başlaması için iyi bir esin kaynağı oldu. ZTE'nin tamamına sahip olduğu Nubia markasının çok ince kenarları olan ilginç bir akıllı telefon hazırladığı söyleniyor. Telefonun henüz adı yok, ancak Çin'den cihazın birkaç fotoğrafı sızdırılmış durumda.

Kaydırılabilir (slide) kızaklı bir yapıya sahip Nubia çerçevesiz cihaz, bir prototip ünitesinden ziyade konsept telefon gibi görünüyor ancak sızıntı kaynağı cihazın çalışır durumda olduğunu iddia ediyor. Ancak belli ki Nubia, Xiaomi Mi Mix'ten daha iyi ve kusursuz bir cihaz yapmanın yolunu bulmadığı sürece telefonu piyasaya sürmeyecek.

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Cihaz çerçevesiz ve kenardan kenara ekrana sahip bir akıllı telefon olması gerçeğinin yanı sıra, sıradışı bir form faktörü ile birlikte geliyor. Ne yazık ki, resimler telefonun özellikleriyle ilgili herhangi bir detay içermiyor bu nedenle teknik spesifikasyonlar konusunda bilgi sahibi değiliz. Bildiğimiz tek şey telefonun alt tarafına konumlandırılmış USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi ile birlikte gelecek olması.

Arka tarafta, ana kameranın hemen altında bir parmak izi algılayıcı var. Güç düğmesi ve ses yükseltici sağ tarafta, sol tarafta ise SIM tepsisi bulunuyor. Sızdırılmış konsept telefon, Nubia'nın kenarsız akıllı telefon dünyasına ilk girişi değil. Nubia Z11'in de çok ince çerçeveli ve stock Android sürümünün yüklü olduğu şık bir telefon olduğunu belirtelim.

http://news.mydrivers.com/1/509/509465.htm