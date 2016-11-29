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Nubia'dan çerçevesiz sıradışı akıllı telefon

Nubia'nın çerçevesiz ve kenardan kenara ekrana sahip ilginç bir akıllı telefon hazırladığı söyleniyor. Henüz ismi belli olmayan cihazın birkaç fotoğrafı sızdırılmış durumda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,3b
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35
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi Mi Mix'in piyasaya sürülmesi, diğer akıllı telefon üreticilerinin benzer cihazlar üzerinde çalışmaya başlaması için iyi bir esin kaynağı oldu. ZTE'nin tamamına sahip olduğu Nubia markasının çok ince kenarları olan ilginç bir akıllı telefon hazırladığı söyleniyor. Telefonun henüz adı yok, ancak Çin'den cihazın birkaç fotoğrafı sızdırılmış durumda.
Kaydırılabilir (slide) kızaklı bir yapıya sahip Nubia çerçevesiz cihaz, bir prototip ünitesinden ziyade konsept telefon gibi görünüyor ancak sızıntı kaynağı cihazın çalışır durumda olduğunu iddia ediyor. Ancak belli ki Nubia, Xiaomi Mi Mix'ten daha iyi ve kusursuz bir cihaz yapmanın yolunu bulmadığı sürece telefonu piyasaya sürmeyecek.
Ayrıca Bkz. "Apple kavisli OLED ekranlı model dahil 10'dan fazla iPhone prototipi test ediyor"
Cihaz çerçevesiz ve kenardan kenara ekrana sahip bir akıllı telefon olması gerçeğinin yanı sıra, sıradışı bir form faktörü ile birlikte geliyor. Ne yazık ki, resimler telefonun özellikleriyle ilgili herhangi bir detay içermiyor bu nedenle teknik spesifikasyonlar konusunda bilgi sahibi değiliz. Bildiğimiz tek şey telefonun alt tarafına konumlandırılmış USB Type-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi ile birlikte gelecek olması.
Arka tarafta, ana kameranın hemen altında bir parmak izi algılayıcı var. Güç düğmesi ve ses yükseltici sağ tarafta, sol tarafta ise SIM tepsisi bulunuyor. Sızdırılmış konsept telefon, Nubia'nın kenarsız akıllı telefon dünyasına ilk girişi değil. Nubia Z11'in de çok ince çerçeveli ve stock Android sürümünün yüklü olduğu şık bir telefon olduğunu belirtelim.

http://news.mydrivers.com/1/509/509465.htm Yorum Yaz
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Snappiermnappier 2 yıl
Çerçevesiz telefon nedir yahu ?

Ergonomik değil sağlam değil çerçevenin azalmasını anlarım da full ekran olan telefon hiç kullanışlı olmaz bence üstelik bu full Çerçevesiz ekran full dokunmatikse afişlerle göz boyayanlar işin deneyim kısmında ne yapacaklar acaba...
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sistemli adam 2 yıl
Sırada ekransız telefon olmalı.
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showstopper41 2 yıl
Alt taraftaki siyah kısım da çerçevesiz olmalıydı. Noobia.
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erkanberk 3 yıl
Ekran darbelere karşı korumasız kalır mı acaba. Estetik açıdan enfes olmuş ama.
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lawbreaker 3 yıl
çok şık cihaz olmuş
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Umarım fanboyların photoshop çalışması değildir
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SilverNitrate 3 yıl
Arkası çok hoş
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kucuker34 3 yıl
Xiaomi den böyle bir tasarım bekliyoruz gelirse alırız
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outside 3 yıl
Telefon tasarımı konusunda biraz eski kafalıyım sanırım. Bu telefon da, mi mix de bana çok itici geliyor. İnovasyon anlamında harika cihazlar ama bana hiç hitap etmiyorlar. Mesela S7 Edge bana göre Mi Mix'den tasarım anlamında çok daha güzel. Çok abartı olmadığı sürece üst ve alt kasa bölümleri beni rahatsız etmiyor.
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system electronıc 3 yıl
Yine de mi mix diyorum.
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