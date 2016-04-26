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Tehlikeli Windows 10 açığı gizlice uygulama çalıştırılmasını neden oluyor

Casey Smith tarafından keşfedilen bir Windows güvenlik açığı, kötü niyetli kişilerin Windows makinelere istedikleri uygulamaları yükleyip çalıştırabilmelerine neden oluyor.
3 yıl
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İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Yeni keşfedilen bir Windows 10 güvenlik açığı hackerların işletme sahipleri farkında olmadan herhangi bir makine üzerine zararlı uygulama yükleyebilmesini sağlıyor. Sorun, bu konuda bilgi sahibi herkesin sistemde hiçbir iz bırakmadan Windows güvenlik katmanını aşabilmesinin önünü açıyor. Tesadüfen ortaya çıkan kritik açıkla ilgili Microsoft henüz bir yama yayınlamış değil.
Casey Smith tarafından bulunan Windows güvenlik açığı sadece Windows 10 makineleri etkilemiyor. Kötü niyetli bilgisayar korsanları, Windows 7'ye kadar uzanan, Windows'un kurumsal sürümlerinde bu kusurdan faydalanabilirler. Güvenlik açığı herkesin uzak ağ konumlarından bir Windows bilgisayarda kod yürütmesine olanak sağlayan Regsvr32 (64 bit makineler için Regsvr64) isimli programla ilgili.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un klavye uygulaması sonunda iOS platformunda"
Smith hatanın, sadece güvenilir kaynaklardan gelen uygulamaların çalıştırılmasına izin vermesi gereken AppLocker güvenlik yazılımını tetiklemediğini söylüyor. Ayrıca yönetici erişimine ihtiyaç duymadığı gibi kayıt defterinde de herhangi bir iz bırakmıyor. Diğer bir deyişle kötü niyetli herkes bu açığı kullanarak hiçbir şeyden haberi olmayan bir çalışanın Windows makinesine istediği uygulamayı kurup çalıştırabilir.
Microsoft henüz sorunla ilgili bir düzeltme yayınlamamış durumda. Ancak kullanıcılar geçici çözüm olarak Windows Güvenlik Duvarı'nı kullanarak Regsvr programını devre dışı bırakabilirler.

http://bgr.com/2016/04/25/windows-10-applocker-security-issue/ Yorum Yaz
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hackapp 3 yıl
Zaten Win10 Win7'den daha çok kasıyor.
O yüzden zaten win7'deyim
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V4LKyR 3 yıl
Danışıklı dövüş.
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idombayci 3 yıl
En güzel korunma netsiz kullanmak. İşyerinde tüm pcler kaçak ve interneti kullanmıyoruz. Update vb aldatmacayla casus yazılımda yüklenmiyor. Yeni versiyon çıkarsa format sonrası yeniden yükleniyor.
Batmanda ve diğer yerlerdeki santraller niye kapanmıştı? İrandaki santrallere yapılan saldırılar ayrı bir konu.Bill amca apar topar gelip tamamen windowsa geçmeyin diye hükümetle görüşmüştü
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IUnknown 3 yıl
bu durum applocker ile ilgili ve normal windows ile alakası yok. kimse applocker kullanmadığında sayılmaz aslında. applocker sadece enterprise versiyonlarında var ve kurumsal işistasyonlarda sadece belirli uygulamarı çalıştıramak için koruma yöntemidir. öyle düşündüğünüz ve anlatıldığı gibi değil. kısaca sadece applocker aşmak için bir yöntem bu aslında onuda engelleyebilirsiniz applockerla aslında.
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abrenax 3 yıl
Mübarek yama yama bitmiyor yeni açıklar çıkıyor. Açığı niye hemen kapatmıyor orası ilginç..
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DH Misafiri 3 yıl
istihbarat servislerine bırakılmış arka kapılar birisi bulursa pardon deyip yamıyorlar.
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ryalp 3 yıl
Güvenlik duvarınıda devre dışı bırakıyorlar 20 gündür güvenlik duvarı başlatılamıyor hatası var
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blackzeros 3 yıl
windows 7'den bahsediliyor, bu zamana kadar kimler faydalandi kim bilir ,güvenli sistem falan hikaye goruldugu gibi.
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