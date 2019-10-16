Kumar makinelerine AMD E serisi grafik birimleri

Grafik mimarilerini genelde bilgisayar sistemlerinde, konsollarda, mobil cihazlarda yoğun bir şekilde kullanılırken görüyoruz ancak kumarhanelerde de grafik kartlarına ihtiyaç duyuluyor. AMD bu alanda önemli bir paya sahip.

Radeon E9560 ve Radeon E9390 özellikleri

Kumar Oyunları Fuarında sahneye çıkan AMD, grafik gücünün öne çıktığı makinelerde kullanılmak üzere yeni E serisi entegre Radeon grafik birimlerini duyurdu. GDDR5 bellek ile güçlendirilen ekran kartları en yoğun grafik tecrübesini hedefliyor.

GCN 4.0 teknolojisini yani Polaris mimarisinde kullanılan teknolojiyi temel alan Radeon E9000 serisi yaklaşık 3 yıl önce ilk kez piyasaya çıkmıştı. İlk iki modelin ardından bu hafta iki model daha seriye katıldı.

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Radeon E9560 grafik birimi 2304 Stream işlemcisi ve 8GB GDDR5 bellek barındırıyor. 130W civarında enerji tüketen birim 5.7 TFLOPS seviyesine kadar çıkabiliyor. Ekran kartı PCIe formunda tasarlandı. Hali hazırda seride amiral gemisi seviyesinde olacak.

Radeon E9390 grafik birimi ise 1792 Stream işlemcisi barındırıyor ve yine 8GB GDDR5 bellek sahibi. 75W enerji tüketiminde 3.9 TFLOPS performans değerine kadar ulaşabiliyor. Ekran kartları 4K çözünürlük, 3D görüntüler gibi yoğun deneyimleri destekliyor.

Radeon E serisi grafik birimleri 2022 yılına kadar kumarhane sistemleri için erişilebilir olmaya devam edecek. Bu tarihten sonra firma GDDR6 bellek teknolojilerine geçiş yapmayı planlıyor.

Kumarhane cihazlar sektöründe faaliyet gösteren Casino Technology, Quixant, Advantech, Axiomtech gibi pek çok firmanın AMD V, R ve E serisi entegre grafik birimlerini uzun süredir tercih ettikleri ifade ediliyor.