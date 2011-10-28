TeknoSA ulusal ve uluslararası üç ödül kazandı

Ülkemizin önde gelen teknoloji mağazarlarından TeknoSA, ulusal ve global ölçekte üç yeni ödül kazandı. İngiltere'de düzenlenen 2011 Retail Systems Awards'da, Oracle müşteri ilişkileri yönetimi(CRM) çözümleriyle Yılın Uluslararası Perakendicisi kategorisinde birinci olan TeknoSA, aynı zamanda ülkemizde Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından düzenlenen Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nde de iki ödülü evine götürmeyi başardı.

Katılan projelerin strateji, yaratıcılık, uygulama becerisi ve sonuç kriterlerine göre değerlendirildiği 5 ayrı kategoride ödüllerin verildiği Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nde Teknosa "e-mail marketing kampanyası" dalında e-mail pazarlama iletişimi çalışmaları ile birincilik ödülünü kazanırken, "Mobil Pazarlama Kampanyası" dalında da Teknosa Doğum günü servisi çalışmasıyla ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Sabancı Holding bünyesinde yer alan TeknoSA, 72 farklı ilde 260'ın üzerinde mağaza ve 3000'in üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Ulaşılan il ve faaliyet gösterilen mağaza sayısı açısından Türkiye'nin en yaygın teknoloji perakendicisi olan TeknoSA, aynı zamanda TeknoHaber projesini de destekliyor; https://www.donanimhaber.com/teknosa/