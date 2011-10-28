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TeknoSA ulusal ve uluslararası üç ödül kazandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,2b
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93
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemizin önde gelen teknoloji mağazarlarından TeknoSA, ulusal ve global ölçekte üç yeni ödül kazandı. İngiltere'de düzenlenen 2011 Retail Systems Awards'da, Oracle müşteri ilişkileri yönetimi(CRM) çözümleriyle Yılın Uluslararası Perakendicisi kategorisinde birinci olan TeknoSA, aynı zamanda ülkemizde Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından düzenlenen Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nde de iki ödülü evine götürmeyi başardı. 
Katılan projelerin strateji, yaratıcılık, uygulama becerisi ve sonuç kriterlerine göre değerlendirildiği 5 ayrı kategoride ödüllerin verildiği Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nde  Teknosa  "e-mail marketing kampanyası" dalında e-mail pazarlama iletişimi çalışmaları ile birincilik ödülünü kazanırken, "Mobil Pazarlama Kampanyası" dalında da Teknosa Doğum günü servisi çalışmasıyla ikincilik ödülünün sahibi oldu.
Sabancı Holding bünyesinde yer alan TeknoSA, 72 farklı ilde 260'ın üzerinde mağaza ve 3000'in üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Ulaşılan il ve faaliyet gösterilen mağaza sayısı açısından Türkiye'nin en yaygın teknoloji perakendicisi olan TeknoSA, aynı zamanda TeknoHaber projesini de destekliyor; https://www.donanimhaber.com/teknosa/

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En yüksek fiyat garantili teknoloji mağazası...
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Tokay 8 yıl
En kötü fiyat garantisi
En kötü servis garantisi
En kötü reyon görevlisi garantisi
1 Yanıt Yanıtla +38
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iAndroid 8 yıl
neee?? teknosa mı?? 3 ödül mü???
daha geçen ay casper masaüstü pc aldık. eve gittik kutuyu açtık, üstteki usb girişi sivri bir cisimle yamultulmuş ve kasayı salladıkça içinde taş gibi bir şey tangır tungur hareket ediyor. gittik değiştirmeye adamlar hayvan gibi yamultulmuş olduğunu görmemiş gibi "casper'a gönderip hasarlı olup olmadığını tespit ettirmeliyiz"dediler. o günden sonra bir daha da teknosanın kapısının önünden geçmedim, geçmem de


neee?? teknosa mı?? 3 ödül mü???daha geçen ay casper masaüstü pc aldık. eve gittik kutuyu açtık, üstteki usb girişi sivri bir cisimle yamultulmuş ve ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Okab3 5 yıl
Ekran kartının GB'ına bakan çalışanları olan, teknolojiden anlamayan ama yine de satan, endüstrinin bakkalı olan firmadır kendileri.
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sinan___ural@hotmail 5 yıl
teknosa satış servis beş para etmez uzak durun aırfel klima btu 9000 klima aldım beş para etmez ayıplı ürün sakın almayın ısıtmıyor soğutmuyor
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sinan___ural@hotmail 5 yıl
teknosa satış servis beş para etmez uzak durun aırfel klima btu 9000 klima aldım beş para etmez ayıplı ürün sakın almayın ısıtmıyor soğutmuyor
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DH Misafiri 7 yıl
Teknosadan navigasyon cihazı aldım. Kullanılmış ürünü paketlediler, Kullanma kılavuzu çıkmadı. Üzerinde YENİ ÜRÜN yazıyordu. Müşteri hizmetlerini aradığımda, Bir teknosa mağazasına gitmemi istediler. Teşhir ürünü oldugu tespit edildi. Müşteri hizmetleri 15 gün sonra aradı ve size alışveriş çeki vereceğiz dedi. Paramı isterim dediğimde, beyefendi, biz sorununuzu çözmeye çalışıyoruz, işinize geliyorsa boyle, yoksa siz bilirsiniz dedi. Bu kadar yerlerde bir firma. Türkiyede gelmiş geçmiş, en çok şikayet alan firma.
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ErshaNKuNeRy 7 yıl
bence VATAN ve MEdia Mark. bu değerlendirmeye katılmama kararı almış hali hazırda Teknosayı görünce yapıştırmışlar ödülü :p
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oguz096 8 yıl
KazıkSA = TeknoSA
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DH Misafiri 8 yıl
teknosa madurları diye bi site bile açtılar valla rahmetli sakıp sabancı görseydi bunları üzülürdü
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Anthony John Soprano 8 yıl
Bu aveanın avrupada gsm ödülü alma konusuna benzedi
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sars 8 yıl
bsliali
teknosada şimdiye kadar çalışanlar dışında sorun yaşamadım ürünleri almadan önce test ediyorum öyle alıyorum bakmadan alırsanız haliyle bozuk olacaktır 2 cep telefonu aldım şimdiye kadar 2 sinide bakıpta aldım 1 tanesini 2 yıl önce almıştım...hatta hakem heyeti kararını teknosa bildirdi bana yardımcı oldu 1 mağazada sorun yaşayanlar koca firmayı suçlamamalılar...

Bu ne demek yahu, insan yeni aldığı ürünü kontol etmeyince haliyle bozuk mu çıkar?? Saçma sapan yorum yapıp insanın canını sıkma.
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another year 8 yıl sars
sars
bsliali
teknosada şimdiye kadar çalışanlar dışında sorun yaşamadım ürünleri almadan önce test ediyorum öyle alıyorum bakmadan alırsanız haliyle bozuk olacaktır 2 cep telefonu aldım şimdiye kadar 2 sinide bakıpta aldım 1 tanesini 2 yıl önce almıştım...hatta hakem heyeti kararını teknosa bildirdi bana yardımcı oldu 1 mağazada sorun yaşayanlar koca firmayı suçlamamalılar...

Bu ne demek yahu, insan yeni aldığı ürünü kontol etmeyince haliyle bozuk mu çıkar?? Saçma sapan yorum yapıp insanın canını sıkma.

illa bozuk çıkmak zorundaymış gibi
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hacı.basat 8 yıl
Bilgisayar, oem parça, ofis sarf malzeme, netbook, dizüstü, ITX kasa ve sistem falan gibi bilgisayarcı kısmı adına bir şeyler söylemem gerekirse çeşit ve fiyattan tüm mağazaları sınıfta kalıyor, dersenizki Vatan Bilgisayarda öyle, onlar en azından yok diyorlar, bunlar gibi cevap vermeden kaçmıyorlar.
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G ö z l e m c i 7 yıl
Bu ödülü verirken neyi ölçek aldılar merak ediyorum :), fiyat politakası berbat, çalışanlarını saymıyorum bile. Benim favorim 1-vatan 2 medimarket bu türkiye koşullarında belirtmek isterim.
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meposion 7 yıl
teknosa'dan ürün alan kaldımı acaba kazıklı voyvoda gibiler
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Doktor.Z 7 yıl
Elektronik mağazasında çalışacak son insanları özenle bulup çalıştırıyorlar. İnanılmaz bilgisizler ve müşteri bir şey soracak diye çaktırmadan anında sıvışıyorlar, asla göz temasına girmiyorlar. Ege Park Mavişehir mağazası muhteşem olmuş ama çalışanlar hepsinde olduğu gibi niteliksiz.
Maalesef ülkemizde işletme anlaşıyı bu. Aynen kekoların 50 milyon harcayıp beş yıldızlı otel yapıp iş personel harcamasına gelince olayı asgari ücret düzeyine indirip, sürekliliğin başarı olduğunu kavramadan devamlı bir eleman sirkülasyonu ile sürdürmesi gibi. Oysa sana o yatırımın geri dönüşünü içindeki çalışanlar getirecek. Duvarlarını altından yapsan ne yazar !
Ben olsam elemanlarını prim usulü çalıştırırım.
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Ekabirr 8 yıl
Bende modem almıştım,eve geldim kurdum içindeki şifre değiştirilmiş.Kullanılmış yani,yenisi ile değiştirene kadar canım çıktı.Bende teknosa dan almam bir daha.
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batar 8 yıl
Al birini vur ötekine hiçbirinin farkı yok birbirinden, bu ülkede devlet kurumunda yada yapacağın alışveriş yerinde bir tanıdın yoksa hep kazık yersin yada işin geç olur.
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isa2711 8 yıl
gidip görmek için çok iyi
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