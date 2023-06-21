Filtre kahve makinesi önerisi için en iyi filtre kahve makineleri (2023)

- En filtre kahve makinesi (2023) 💯
- 1️⃣ Homend Coffeebreak 5002H
- 2️⃣ Philips HD7462/20 Daily Collection
- 3️⃣ Delonghi Clessidra Pour Over
- 4️⃣ Philips HD5120/00
- 5️⃣ SMEG DCF02RDEU
- 6️⃣ Bosch TKA6A043 ComfortLine
- 7️⃣ Arzum AR3058 Brew'N Take
- 8️⃣ Fakir Coffee Mine
- 9️⃣ Karaca Coffee Brew Inox 2 In 1
- 🔟 Grundig KM 5860 P Newline
- 11. Sinbo Scm-2938
- Filtre kahve makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler
- 1. Aroma fonksiyonu ☕
- 2. Sıcaklık ayarı ♨
- 3. Programlanabilme 🦾
- 4. Su haznesi 🥛
- 5. Filtre 🧻
- Yorumlar
Günümüz dünyasındaki en popüler içeceklerden birisi de kahveler. Bu anlamda filtre kahve, hazırlayış yöntemi açısından en sevilen içeceklerden. Üstelik pratik ve kolay bir kullanım sunan filtre kahve makineleri, tüm süreci daha da basitleştiriyor. Ancak çok sayıda filtre kahve makinesi markası ve modeli bulunuyor. Bu yüzden aralarından seçim yapmak haliyle zor. Filtre kahve makinesi en iyi marka hangisi? diye soruyorsanız doğru yere geldiniz. Peki en iyi filtre kahve makinesi hangisi? İşte filtre kahve makinesi tavsiyeleri sıralaması:
|Marka-Model ☕
|Fiyat 💲
|Homend Coffeebreak 5002H
|4.420 TL
|Philips HD7462/20 Daily Collection
|1.249 TL
|Delonghi Clessidra Pour Over ICM 17210
|4.722 TL
|SMEG DCF02RDEU 50’S Style
|8.590 TL
|Bosch TKA6A043 ComfortLine
|1.599 TL
|Arzum AR3058 Brew'N Take
|784 TL
|Fakir Coffee Mine
|2.350 TL
|Karaca Coffee Brew Inox 2 In 1
|1.199 TL
|Grundig KM 5860 P Newline
|1.130 TL
|Sinbo Scm-2938
|361 TL
|Philips HD5120/00 Çevre Dostu Mutfak Serisi
|2.239 TL
Filtre kahve makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi filtre kahve makinesi markaları sıralamasında Philips, Homend ve Delonghi bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek filtre kahve makinesi tavsiyesi olarak ise Philips HD7462/20, SMEG DCF02RDEU ve Delonghi ICM 17210 modelleri sıklıkla öneriliyor.
1️⃣ Homend Coffeebreak 5002H
- Sesli uyarı sistemi
- Altın filtre
- 12 fincan kapasitesi
- Ölçekli kaşık
- Damlatma önleyici sistem
- Dahili olarak kahve öğütebilme
Homend Coffeebreak 5002H Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Ürün çok kullanışlı ve kaliteli. Birçok markanın özellikleri ve yorumları kıyasladım. En güzel kahve makinesi diyebilirim.
👩 Çok memnun kaldım. Ürün kahveyi çekerek veya toz olarak da kullanım sağlıyor. Zamanlayıcısı olması da iyi. Tadı da ayarlanabilir; hafif, orta ve sert şeklinde.
2️⃣ Philips HD7462/20 Daily Collection
- 15 fincan kahve kapasitesi
- Otomatik kapanma
- Damlama önleme sistemi
- Aroma karıştırıcı
Philips HD7462/20 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Büyük markaların ürünleri arasında özelliklerine bakarak alınabilecek en uygun ve en kullanışlı ürün bence.
👩 Çok güzel ve kullanışlı bir ürün, daha önce de aynı markanın benzer bir modelini kullanmıştım, tekrar aldım. Damlatma yapmıyor uzun süre sıcak tutma özelliği var, temizliği çok kolay fiyatına göre çok kullanışlı bir ürün, tavsiye ederim.
3️⃣ Delonghi Clessidra Pour Over
- Pour Over demleme yöntemi
- Şık tasarım
- Yavaş süreç, güçlü çıktı
- Hassas sıcaklık aralığı ve infüzyon süresi kontrolü
- 10 fincan kahve kapasitesi
- Sıcaklık koruyucu
- Damlama önleyici sistem
- Kireç çözme alarmı
Delonghi Clessidra Pour Over Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Çok memnunum, sabahları uyanınca hemen kahvemi hazırlıyorum, evden çıkarken termosum hazır oluyor.
👩 Çok uygun fiyatlı. Oldukça pratik kullanıma sahip. Extra kâğıt filtre ile kullanımda oldukça berrak bir kahve elde ediliyor.
4️⃣ Philips HD5120/00
- 1,2 litre - 10 küçük, 15 büyük fincan kapasitesi
- 30 dakikada otomatik kapanma
- Aroma yoğunluğu ayarlama
- Çevre dostu tasarım
- Damlama önleyici
- Düşük enerji tüketimi
Philips HD5120/00 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Çok memnunum, sabahları uyanınca hemen kahvemi hazırlıyorum, evden çıkarken termosum hazır oluyor.
👩 Çok uygun fiyatlı. Oldukça pratik kullanıma sahip. Extra kâğıt filtre ile kullanımda oldukça berrak bir kahve elde ediliyor.
5️⃣ SMEG DCF02RDEU
- 10 fincan kapasitesi
- Dijital LED ekran ve saat ayarı
- Damlatma önleyici sistem
- Aroma yoğunluk ayarı
- Kireç temizleme uyarı ışığı
SMEG DCF02RDEU Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Dünyanın en güzel kahve makinesi. Muhteşem tam kıvamında kahve demliyor. Smeg kalitesi tartışılmaz. Tasarım harikası.
👩 Muhteşem bir kahve makinesi, kahvenin aromasını ve tadını olması gerektiği gibi yapıyor. Pratik ve kullanışlı. Çık duruyor.
6️⃣ Bosch TKA6A043 ComfortLine
- 15 fincan kapasitesi
- 3 seçenekli kireç temizleme
- Damlatma önleyici sistem
- Aroma yoğunluk ayarı
- Kolay filtre kullanımı
Bosch TKA6A043 ComfortLine Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Oldukça Sık ve kullanışlı bir ürün. Ofisim için aldım. Beklentimi karşıladı. 4 aydır bir sorun yaşamadım.
👩 Asla damlatma yapmıyor. Daha önce çok bilinen bir marka almıştım, damlattığı için iade ettim. Aroma özelliği var.
7️⃣ Arzum AR3058 Brew'N Take
- Küçük ve kompakt tasarım
- Tek kişilik kullanım
- 410ml termos bardak ile 3 saat sıcak kahve
- Susuz çalışma önleme sistemi
- Temizlenebilir filtre
Arzum AR3058 Brew'N Take Kullanıcı Yorumları 💭
👨 2 kişi için kullanışlı, az yer kaplıyor, oldukça sıcak hazırlıyor kahveyi, kısa sürede hazırlıyor, yapımında etrafı güzel bir kahve kokusu sarıyor. Eşime babalar günü hediyesi aldım, çok beğenerek kullanıyor.
👩 Tek kişi için çok ideal. Çabucak kahvemi yapıyorum gayet güzel. Termosu da 1.5 su bardağı kadar yaklaşık ve 2-3 saat kadar sıcak tutabiliyor. Kullanışlı gayet memnunum.
8️⃣ Fakir Coffee Mine
- Sesli uyarı sistemi
- 1,5 litre 12 fincanlık kapasite
- Otomatik kapanma
- Su seviye göstergesi
- Zaman ayarı
- Damlatma önleyici sistem
Fakir Coffee Mine Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Fakir kalitesinde bir ürün. Sesli uyarı sistemi olması oldukça güzel.
👩 Ürün damlama yapmıyor. Otomatik kapanma özelliği de kullanışlı.
9️⃣ Karaca Coffee Brew Inox 2 In 1
- 2si1 arada (kahve-çay) sistemi
- 5 fincan kahve kapasitesi
- Damlatma önleyici sistem
- Zaman ayarı
- Aroma yoğunluk ayarı
Karaca Coffee Brew Inox 2 In 1 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Çok kibar tasarlanmış güzel bir makina çayı ve kahvesi lezzetli oluyor. Sıcaklığı çok iyi. 40 dakika sonra kendiliğinden kapanıyor. İsterseniz tekrar açıp sıcak tutabilirsiniz. Az yer tutuyor kullanımı basit tavsiye ediyorum.
👩 Filtre kahveyi çok seviyorum ve Karaca’nın kalitesine güvenip bu makineyi aldım ve son derece memnunum. Güzel demliyor ve otomatik olarak 40 dakika boyunca sıcak tutuyor.
🔟 Grundig KM 5860 P Newline
- 10 fincan kahve kapasitesi
- Damlama önleme sistemi
- Sıcak tutma özelliği
- Aroma yoğunluk ayarı
Grundig KM 5860 P Newline Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Damlatma yok kahve sıcak kalıyor. Çok şık, her şeyiyle beğendiğim bir ürün oldu. Hatta çay demledim o da çok güzel oldu. Hem işlevli hem şık bir makine.
👩 Alınabilecek en mantıklı makine diyebilirim. Fiyat performans kesinlikle. Ayrıca filtresi olması işimi çok kolaylaştırıyor. Kâğıt filtre derdinden kurtuldum.
11. Sinbo Scm-2938
- 1,2 litre kapasite ile 12 fincan kahve
- Kompakt tasarım
- Damlama önleyici sistem
- Sıcak tutma özelliği
Sinbo Scm-2938 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Bana hediye gelen ve memnun kaldığım bir ürünün aynısından anneme hediye ettim. Bayağı memnunuz gayet sağlam ve sıcak tutuyor. Demliği de oldukça geniş, ailece içebiliyoruz severek kullanıyoruz.
👩 Gelir gelmez deneyip kahvemi yaptım. Sıcaklığı gayet iyi... Plastik kokusu da yapmadı.
Bir tavsiye içeriğimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. En iyi filtre kahve makinesi önerileri ile oluşturduğumuz içeriğimizde her bütçeye uygun ürünlere yer vermeye çalıştık. Filtre kahve makinesi yorumları ile zenginleştirdiğimiz listemizde aynı zamanda farklı farklı markalara da yer verdik.
Filtre kahve makinesi alırken dikkat edilmesi gerekenler
1. Aroma fonksiyonu ☕
Eğer kahvenizin daha yoğun olmasını istiyorsanız aroma fonksiyonu olan filtre kahve makinelerine bakmanız gerek. Bu fonksiyon, suyun kahve içinde geçirdiği süreyi artırarak lezzet yoğunluğunun yükseltilmesine yarıyor. Böylece daha sert veya daha yumuşak kahveler elde edebilirsiniz.
2. Sıcaklık ayarı ♨
Türk kültüründe sıcak içecekler gerçekten de “sıcak” olarak seviliyor. Avrupa ülkelerinde kahve genelde ağız yakmazken Türkiye’de kahvenin sıcak olmasına özen gösteriliyor. Sıcaklık ayarı olan kahve makineleri kahvesini ekstra sıcak sevenlerin bakması gereken modeller arasında olmalı.
3. Programlanabilme 🦾
Kahvenize şimdi değil, birkaç saat sonra ihtiyacınız varsa programlama özelliğine sahip filtre kahve modellerine bakmanız gerekiyor. Bu fonksiyon, sabah uyanır uyanmaz kahve içmek isteyenler için önemli.
4. Su haznesi 🥛
Bir diğer dikkat edilmesi gereken detay ise karaf olarak da adlandırılan su haznesi. Kahveyle ne kadar içli dışlı olduğunuza bağlı olarak bu kısmın malzemesi (cam, metal, plastik) önemli olabilir. Aynı şekilde kapasitesi de yine istenilen fincan sayısına göre önem teşkil edecektir.
5. Filtre 🧻
Bazı filtre kahve makinesi markaları ve modellerinde dahili olarak filtre bulunmayabiliyor. Satın almadan önce buna bakmak lazım. Ayrıca filtrenin çıkarılabilir olup olmaması da yine önemli. Filtresi kağıtlı olan modeller de bulunuyor. Bunlar daha berrak ve notaları baskın bir kahve deneyimi sunmakta. Kağıtlı olan modelleri seçecekseniz filtrenin boyutu göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca kağıtlar 2 ve 4 numara olarak ayrılırken 2 numaralı kağıt filtreler küçük, 4 numara kağıt boyutu ise standart modellerde kullanılır.
En İyi Filtre Kahve Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1989Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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