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Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? [Anket#23]

Türkiye'nin en önemli etkinlikleri arasına giren ve bu yıl "Ayakları yere basmayan ilk festival" sloganıyla ilk kez düzenlenen Teknofest İstanbul hakkında ne düşünüyorsunuz? [Anket]
8 ay
5,3b
1
53
Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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20 Eylül günü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle "Ayakları yere basmayan ilk festival" sloganıyla İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanında düzenlenen Teknofest İstanbul, büyük rağbet gördü. 
14 farklı kategoride teknoloji yarışmalarına, dünya drone yarışmasına, siber güvenlik yarışmalarına, konser, gösteri ve çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Teknofest İstanbul, ülkemizin teknolojik anlamda kaydettiği gelişmeleri ve ilerleyen süreçlerdeki atılımları için büyük önem arz ediyor. Peki ya bu tarz etkinliklerin sayısı artırılmalı mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? Oy Ver 1658 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Slifer45 8 ay en beğenilen
bu sene teknofest değil de 3. havalimanı gösterisi gibiydi. bir parti toplantısı gibiydi çok pişman oldum gittiğim için
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qqyyxx 8 ay
yıllarca fanta festivali adı altında karıkız peşinde koşup abazalığı halen atlatamayan gençliğe tekno festival ne yazar. Biz eleştirelim sadece neyimize teknoloji...
yıllarca fanta festivali adı altında karıkız peşinde koşup abazalığı halen atlatamayan gençliğe tekno festival ne yazar. Biz eleştirelim sadece neyimize tekno...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Fulton 8 ay
Bir gidin işinize, ismi Tekno, içeriği lunaparktan hallice 8-10 yaş grubuna hitap eden; 3. havalimanı ve parti propagandası amacıyla yapılmış bir şeyi niye destekleyeyim ki? İnternette ortamla ilgili fotoğrafları da görmüyorsunuz sanırım. Biri şunlara atsın pislik içindeki ortamı. Şantiyeye lunaparktan hallice göstermelik bir festival kurmuşlar. Sonra da hayır diyenlere hede hödö...
Bir gidin işinize, ismi Tekno, içeriği lunaparktan hallice 8-10 yaş grubuna hitap eden; 3. havalimanı ve parti propagandası amacıyla yapılmış bir şeyi niye des...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Umutcan 7 ay
İşin içine siyaset sokulmadan nesnel bir şekilde yapıldığı sürece artmasını isterim ki gençlerimize teşvik olsun.
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gentoure 7 ay
Ülkede Wikipedia'ya girilmiyor, adamlar teknoloji festivali düzenliyor komedi gibi. Bilim üretmek isteyecek adamın özgür olması lazım. Yurt dışından bir ürün için parça istesen gümrükten geçirmek için kırk takla atman gerekiyor. Yetmiyor devlet hop 20 eurodan pahalı ürün hemen vergiyi bayıl diyor. Sonra bir şey üretiyorsun Tübitak'dan destek istiyorsun. Senin buluşun beğenilmiyor çünkü papaz eriğini imam eriğine çeviren buluş ile hoşaflara öncelik verilir iken sana kusura bakma diyorlar. Sonra bu ülkede teknoloji gelişmiyor ama geliştiğini iddaa ediyorsun. Siz bu kafayla ülke yönetmeye devam edin bu ülkede ki kalifiye insanlar koşarak bu ülkeden kaçar. Sonra da niye bu insanlar ülkeyi harıl harıl terkediyor diye dövünürsünüz.
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DOMIX 7 ay gentoure
Bazı eleştirilerinize katılmakla beraber bilim teknoloji alanında alt referans olarak wikipedia yı almak doğru değil zira wikipedia nın böyle bir işlevi yok, zaten varlık sebebide bu değil aksini idda edip teknoloji için bilim için wiki demek komedi olur.
Diğer yandan küçüklere ufuk açması bakımından çok güzel ve gerekli bir organizasyon, oradaki uçakların helikopterler ve diğer devasa araçların çocukların akıllarında yarattıkları etkiler ve kırılmalar inanılmaz, sırf bu yüzden bile böyle organizasyonlar her ilde yapılmalı.
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Riesso 7 ay
Böyle etkinliklerin olması için havaalanı, avm, külliye, saray yapılacaksa mümkünse yapılmasın.
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Guest-F01EF196D 7 ay
Türk'ün Türk'e propagandası. Bayramda seyranda füze gezdiren Kuzey Kore'nin yerli ve milli versiyonu.
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Witcher3 7 ay
Tamamen boş iş bunlar nasıl askeri geçitlerde alman tanklarına selam duran askerlerimiz var buradada boeing leri f16 ları gezen çocuklar gençler var...
Yerli neyin varda neyin festivalini yapıyorsun..Elin hindistanı pakistanı bile kendi uçağını tankını yapmış biz hala daha motorunu bulamadık..
Bu saatten sonra ülke gelişse ne olacak kaymağını 30 yıl sonra yaşayanlar yer ancak banane...
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DH Misafiri 7 ay
Böyle festivaller gerekli ama siyasi partinin propogandası olmamalı ayrıca bir parti liderinin aşırı israfı için sebepte olmamalı sadece bilim ve teknoloji için olmalı
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DH Misafiri 7 ay
Bizzat gidip bütün teknolojiler olmasada çoğunu denedim bayıldım ve gururlandım ama burası damat alertler ve vatan hainliğiyle yatıp tutusan bir sürü ihtiyaç fazla stok kıvamında atık dolmuş Bİ BİTİN BE KARDEŞİM BİTİNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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Merkur 7 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın








KUYRUK OLUŞTU
Her gün canlı yayınların yapıldığı TEKNOFEST’te iyi hazırlanmayan şeyler de vardı.
Bunlardan birisi de tuvaletti.
Binlerce kişinin katıldığı festivalde tuvaletler yetersiz kalınca uzun kuyruklar oluştu. Bazı çocuklar tuvaletlerini daha fazla tutamayarak altlarına kaçırdı.
Bazı erkekler ise kuyrukta daha fazla beklemeyerek alandaki duvarların diplerinde ihtiyaçlarını giderdi.
İşte o tuvalet kuyruğu:
video linkte

odatv.com/...
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Krone 7 ay
Siyasi katılım olmadığı sürece her türlü etkinliğin faydalı olacağını düşünüyorum. Miting farklı bir şey, teknoloji festivali/fuarı farklı bir şey. Bir kere bu ikisini ayırt etmek lazım. Yerli ve milli gibi kelimelerle duygu sömürülerine girmemek lazım. Teknik konuşacaksın kardeşim. Elindeki kadar konuşacaksın.
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musAKka 7 ay
27-30 Eylül arasında İstanbul Airshow - Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı var. Teknofest'te gördüğünüz teknolojileri çok daha derinlemesine görebileceğiniz, 30 Eylül'de sivil ziyarete açık bir fuar olacak. Gerçekten bu konularda bilgi edinmek isteyenleri ve meraklıları bekleriz.
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