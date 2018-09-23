Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? [Anket#23]

20 Eylül günü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle "Ayakları yere basmayan ilk festival" sloganıyla İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanında düzenlenen Teknofest İstanbul, büyük rağbet gördü.

14 farklı kategoride teknoloji yarışmalarına, dünya drone yarışmasına, siber güvenlik yarışmalarına, konser, gösteri ve çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Teknofest İstanbul, ülkemizin teknolojik anlamda kaydettiği gelişmeleri ve ilerleyen süreçlerdeki atılımları için büyük önem arz ediyor. Peki ya bu tarz etkinliklerin sayısı artırılmalı mı? Siz ne düşünüyorsunuz?

Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? Evet, kesinlikle artmalı. Hayır, bence gereksiz. Bu sene kararsız kaldım, seneye göreceğiz. Oy Ver 1658 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? Evet, kesinlikle artmalı. Hayır, bence gereksiz. Bu sene kararsız kaldım, seneye göreceğiz. Anket Sonlandı 1658 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? 50% Evet, kesinlikle artmalı. 826 oy 42% Hayır, bence gereksiz. 698 oy 8% Bu sene kararsız kaldım, seneye göreceğiz. 134 oy 1658 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön