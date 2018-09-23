Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? [Anket#23]

Teknoloji Editörü
20 Eylül günü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde ve Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT gibi Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle "Ayakları yere basmayan ilk festival" sloganıyla İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanında düzenlenen Teknofest İstanbul, büyük rağbet gördü.
14 farklı kategoride teknoloji yarışmalarına, dünya drone yarışmasına, siber güvenlik yarışmalarına, konser, gösteri ve çeşitli sergilere ev sahipliği yapan Teknofest İstanbul, ülkemizin teknolojik anlamda kaydettiği gelişmeleri ve ilerleyen süreçlerdeki atılımları için büyük önem arz ediyor. Peki ya bu tarz etkinliklerin sayısı artırılmalı mı? Siz ne düşünüyorsunuz?
Teknofest gibi etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Sizce sayıları artmalı mı? Oy Ver 1658 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Diğer yandan küçüklere ufuk açması bakımından çok güzel ve gerekli bir organizasyon, oradaki uçakların helikopterler ve diğer devasa araçların çocukların akıllarında yarattıkları etkiler ve kırılmalar inanılmaz, sırf bu yüzden bile böyle organizasyonlar her ilde yapılmalı.
Yerli neyin varda neyin festivalini yapıyorsun..Elin hindistanı pakistanı bile kendi uçağını tankını yapmış biz hala daha motorunu bulamadık..
Bu saatten sonra ülke gelişse ne olacak kaymağını 30 yıl sonra yaşayanlar yer ancak banane...
odatv.com/...
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