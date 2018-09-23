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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilim insanlarına “Ülkemize geri dönün” çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün TEKNOFEST'te yapmış olduğu konuşmada akademik hayatına ve kariyerine yurtdışında devam eden Türk bilim insanlarına "Ülkemize geri dönün" çağrısında bulundu.
8 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Zeynep Yolcu
Yazar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilim insanlarına “Ülkemize geri dönün” çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne(TEKNOFEST) katıldı. Etkinlikte yapmış olduğu konuşmada yerli ve milli teknoloji hedeflerine, gündeme dair bazı konulara ve pek çok farklı konuya değindi. 
Erdoğan, başbakanlığı döneminde milli savunma sistemlerine büyük önem verdiğinin altını çizerek “Tank, helikopter, insansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerini iptal ederek tamamında milli özgün model geliştirme çalışmalarını başlattık. Bu sayede savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65’ini kendi üreten ülke konumuna gelmiştir. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık aynı zamanda önemli bir ihracat düzeyine de ulaştık” açıklamalarında bulundu.

"Teknolojide ilerleyebilmenin tek yolu çalışmaktır" 

Teknolojide ve bilimde ilerleyebilmenin tek yolunun çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca şu açıklamalarda bulundu. 
"Devletlerin ve milletlerin hayatında tesadüflere yer yoktur. Allah bize çalıştığımız kadarını vadediyor. Eğer teknolojide ileri bir düzeye gelmek ve şöyle aşırı bir sıçrama hareketini gerçekleştirmek istiyorsak bunun tek yolu çalışmaktır, çalışmaktır, çalışmaktır. Bugün ülkemizde neredeyse her üniversitemizde mühendislik fakültemiz var ama hala mühendis sayımız yeterli değil.

Yazılımdan donanıma kadar her alanda kat etmemiz gereken çok mesafe bulunduğunun farkındayız. Geldiğimiz yeri küçümsemiyoruz ama önümüzdeki yolun uzunluğunu da inkar etmiyoruz. Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden gidin."

"Ülkemize geri dönün" 

Konuşması sırasında “Bağımsızlığın tek şartının teknoloji olduğuna” dikkat çeken Erdoğan, bu anlamda en büyük umudumuzun yerli ve milli teknoloji üretecek olan bilim insanları olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anlamda öncelikli hedefleri arasında “Yurda dönüş seferberliği” başlatmak. Konuşması sırasında akademik hayatına ve çalışmalarına yurtdışında devam etmeyi tercih eden Türk bilim insanlarını hedef alan Erdoğan, “Ülkemize geri dönün” çağrısında bulundu.
Erdoğan konuyla ilgili ayrıca, "Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz uluslararası lider araştırmacılar programı başlatıyoruz. Dünyanın her yerindeki bilim insanını ülkemizde başlattığımız atılıma katılmaya davet ediyorum." açıklamalarında bulundu.
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olağan_şüpheli 8 ay en beğenilen
Sana oy veren alamancılar bile dönmüyor reyiz.
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cebrail.bsrn 8 ay
Adalet yok, ekonomi yok, huzur yok, güven yok, hak yok, suriyeli var... Neymiş efendim bilim insanları geri dönsün :D Uzun zamandır bir haber bu kadar gülümsetmedi. Bilim insanları salak mı kardeşim torpil ile prof. vb unvanların verildiği ülkeye gelipte, kafası zerre çalışmayan metanetsiz adamlarla uğraşsın...
Adalet yok, ekonomi yok, huzur yok, güven yok, hak yok, suriyeli var... Neymiş efendim bilim insanları geri dönsün :D Uzun zamandır bir haber bu kadar gülümsetm...
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2 Yanıt Yanıtla +255
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12 Angry Men 8 ay
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Bilim insanları (Temsili)
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ozgur_teknik 7 ay
24 saat içinde vatana ihanet'ten sorusturma açılır ise şaşmam :)
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ozgur_teknik 7 ay
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yorumsuz....
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ozgur_teknik 7 ay
hiç bir doktor kendisini tanıyan hastayı iyilestiremez..hicbir peygamber yaşadığı şehirde kabul görmemiştir... değer görmesi için başka bir yerde başarı kazanmış olma şansı gerekir.. en azından konuya esin olan değer kavramının paradigması bundan ibaret... reis yurtdışında olmayanlar..yok sayılanlar üzerine bir şeyler demeli ...
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maverickss 7 ay
Dolar 6 euro 7 olmuş ne gelmesi arkadaş kendi adamlarınızı danışman adı altında yüksek maaşlarla işe sokuyorsunuz gelecek bilim adamına asgari ücret verilir özel sektörde hersenede sgk girdi çıktı yapar ohh miss sizde at gözlüğü takarak özel sektör çalışanları nasıl düdüklüyor görmessiniz şuan çevremde imkanı olan çıkıyor veya çıkmaya çalışanlar var ve bu artarak devam edecek malesef haksızlık giderek büyüyor aklı olan kaçar ,maliye ve hazine bakanını damadını yapan bir hükümet görmedim piyasalarda görmemiş ki tepkileride öyle oldu.
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ComradeMRX 7 ay
hani bilet alıp gönderiyordun? şimdi ne oldu?
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Anti Fanboy 7 ay
ICA_Agent benim





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Lucidbit 7 ay
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Lucidbit 7 ay
"İlim ve sanat itibar görmediği toplumları terk eder." İbn-i Sina
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Faıthful 7 ay
Yorum yazıcam da yazamıyorum mazallah başımıza bir şey gelir diye
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nirvanha 7 ay
Zaten tasarım arge gibi ne endişeleri var nede birimleri.Benim lafım mühendis olarak gelip çıraklık ta işçiden aldıkları desteği müdür olduklarında sırtimiza vurdukları kufede.Adam verimli ergonomik üretim hattı kuramadığı gibi bizlerden alet edavat tasarlanmış bekleyip ortaya çıkan saçma sapan ekipmanlarla çalışmaya çalışmamız.lan zaten yapılmısı var...Malzeme mühendisliği var metalurjisi var var da var ...Ama en kolayı koyarsın yıllık hosinine adam azaltma geliştirme yapmadan da olur. Söylersin alttaki yalamalarına olmayanı olmuş gibi gösterirler.5 kişinin yapacağı işi 3 kişi yapar olur biter adamın anası ağlamış önemli mi?Neyse çok şey var da anlatılamaz sadece üzerinde izi kalır ömür boyu tasirsin ve seninle mezara kadar yanında kalır.Hepimiz birbirimize benzersiz işçiden en yukarıdaki ne kadar.Yani şu an mobilden yazıyorum ve Tr karakterler ayrı kutucuktan çıktığı için yoruluyorum bu kimin suçu .Bilmem kacli yıllarda bu işin anası oluşurken ülke olarak başvuru yapmadık diye.
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