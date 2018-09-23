Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bilim insanlarına “Ülkemize geri dönün” çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne(TEKNOFEST) katıldı. Etkinlikte yapmış olduğu konuşmada yerli ve milli teknoloji hedeflerine, gündeme dair bazı konulara ve pek çok farklı konuya değindi.

Erdoğan, başbakanlığı döneminde milli savunma sistemlerine büyük önem verdiğinin altını çizerek “Tank, helikopter, insansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerini iptal ederek tamamında milli özgün model geliştirme çalışmalarını başlattık. Bu sayede savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65’ini kendi üreten ülke konumuna gelmiştir. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmadık aynı zamanda önemli bir ihracat düzeyine de ulaştık” açıklamalarında bulundu.

"Teknolojide ilerleyebilmenin tek yolu çalışmaktır"

Teknolojide ve bilimde ilerleyebilmenin tek yolunun çalışmaktan geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca şu açıklamalarda bulundu.

"Devletlerin ve milletlerin hayatında tesadüflere yer yoktur. Allah bize çalıştığımız kadarını vadediyor. Eğer teknolojide ileri bir düzeye gelmek ve şöyle aşırı bir sıçrama hareketini gerçekleştirmek istiyorsak bunun tek yolu çalışmaktır, çalışmaktır, çalışmaktır. Bugün ülkemizde neredeyse her üniversitemizde mühendislik fakültemiz var ama hala mühendis sayımız yeterli değil.



Yazılımdan donanıma kadar her alanda kat etmemiz gereken çok mesafe bulunduğunun farkındayız. Geldiğimiz yeri küçümsemiyoruz ama önümüzdeki yolun uzunluğunu da inkar etmiyoruz. Buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden gidin."

"Ülkemize geri dönün"

Konuşması sırasında “Bağımsızlığın tek şartının teknoloji olduğuna” dikkat çeken Erdoğan, bu anlamda en büyük umudumuzun yerli ve milli teknoloji üretecek olan bilim insanları olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu anlamda öncelikli hedefleri arasında “Yurda dönüş seferberliği” başlatmak. Konuşması sırasında akademik hayatına ve çalışmalarına yurtdışında devam etmeyi tercih eden Türk bilim insanlarını hedef alan Erdoğan, “Ülkemize geri dönün” çağrısında bulundu.

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konuyla ilgili ayrıca, "Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyoruz uluslararası lider araştırmacılar programı başlatıyoruz. Dünyanın her yerindeki bilim insanını ülkemizde başlattığımız atılıma katılmaya davet ediyorum." açıklamalarında bulundu.