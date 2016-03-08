Teknoloji CEO'ları Trump'ı durdurmak için özel bir adada gizli toplantı yaptı

Huffington Post kaynaklı bir rapora göre geçtiğimiz hafta teknoloji sektörünün en güçlü isimleri özel bir adada Cumhuriyetçi senatörler, parti yetkilileri ve çeşitli milyarderlerle bir araya gelerek başkan adayı Donald Trump'ın yükselişini nasıl durdurabileceklerini görüştüler. Etkinliğe katılanlar arasında Apple CEO'su Tim Cook, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, ve Google'ın kurucularından Larry Page vardı.

Georgia eyaletinin kıyılarında yer alan Sea Island'da gerçekleştirilen Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün gizli yıllık etkinliği, geleneksel olarak basına kapatıldı, ancak siyasi yorumcu Bill Kristol, bu yılki toplantıyı "Forum'a bi hayalet musallat oldu, Donald Trump'ın hayaleti" şeklinde nitelendirerek bir rapor yayınladı. Kristol, Trump'ın ortaya çıkışından hoşnutsuzluk duyan katılımcılar emektar stratejist Karl Rove, Beyaz Saray sözcüsü Paul Ryan ve Abd Senatosu çoğunluk lideri Mitch Mcconnell dahil olmak üzere üst katman Cumhuriyetçiler'in konuk listesinde olduğunu söyledi.

Apple CEO'su ve Arkansas senatöründen şifreleme tartışması

Toplantının boyunca "onu" nasıl durdurabileceklerini konuşan katılımcılar, Trump'ın başkanlık yarışını kaybedeceğine dair umutlarını paylaştılar. Ancak Kristol, teknoloji CEO'larının tartışmaya ne kattığını belirtilmedi. Cook ve diğer isimler toplantıya sadece izlemek için katılmadıklarını gösterdiler. Huffington Post'un kaynakları, Apple'ın patronunun şifreleme konusu üzerine Arkansas senatörü Tom Cotton ile şiddetli bir tartışmaya girdiğini söylüyorlar.

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü (AEI), teknoloji CEO'larının gerçekte Dünya Forumu'na katılıp katılmadığını doğrulamadı. Ancak bazı halka açık uçuş verileri, geçen hafta Kaliforniya'ya geri iniş yapmak üzere minik adaya en yakın havaalanından kalkış yapan özel jetleri gösteriyordu.

http://www.huffingtonpost.com/entry/aei-world-forum-donald-trump_us_56ddbd38e4b0ffe6f8ea125d?2oz85mi