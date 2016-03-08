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Teknoloji CEO'ları Trump'ı durdurmak için özel bir adada gizli toplantı yaptı

Cumhuriyetçi parti yetkilileri ve teknoloji sektörünün en güçlü CEO'ları, ABD başkan adayı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yürüyüşünü durdurmak için bir araya geldi.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Huffington Post kaynaklı bir rapora göre geçtiğimiz hafta teknoloji sektörünün en güçlü isimleri özel bir adada Cumhuriyetçi senatörler, parti yetkilileri ve çeşitli milyarderlerle bir araya gelerek başkan adayı Donald Trump'ın yükselişini nasıl durdurabileceklerini görüştüler. Etkinliğe katılanlar arasında Apple CEO'su Tim Cook, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, ve Google'ın kurucularından Larry Page vardı.
Georgia eyaletinin kıyılarında yer alan Sea Island'da gerçekleştirilen Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nün gizli yıllık etkinliği, geleneksel olarak basına kapatıldı, ancak siyasi yorumcu Bill Kristol, bu yılki toplantıyı "Forum'a bi hayalet musallat oldu, Donald Trump'ın hayaleti" şeklinde nitelendirerek bir rapor yayınladı. Kristol, Trump'ın ortaya çıkışından hoşnutsuzluk duyan katılımcılar emektar stratejist Karl Rove, Beyaz Saray sözcüsü Paul Ryan ve Abd Senatosu çoğunluk lideri Mitch Mcconnell dahil olmak üzere üst katman Cumhuriyetçiler'in konuk listesinde olduğunu söyledi.

Apple CEO'su ve Arkansas senatöründen şifreleme tartışması

Toplantının boyunca "onu" nasıl durdurabileceklerini konuşan katılımcılar, Trump'ın başkanlık yarışını kaybedeceğine dair umutlarını paylaştılar. Ancak Kristol, teknoloji CEO'larının tartışmaya ne kattığını belirtilmedi. Cook ve diğer isimler toplantıya sadece izlemek için katılmadıklarını gösterdiler. Huffington Post'un kaynakları, Apple'ın patronunun şifreleme konusu üzerine Arkansas senatörü Tom Cotton ile şiddetli bir tartışmaya girdiğini söylüyorlar.
Amerikan Girişimcilik Enstitüsü (AEI), teknoloji CEO'larının gerçekte Dünya Forumu'na katılıp katılmadığını doğrulamadı. Ancak bazı halka açık uçuş verileri, geçen hafta Kaliforniya'ya geri iniş yapmak üzere minik adaya en yakın havaalanından kalkış yapan özel jetleri gösteriyordu.

http://www.huffingtonpost.com/entry/aei-world-forum-donald-trump_us_56ddbd38e4b0ffe6f8ea125d?2oz85mi Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Arkadas burada haber yapmaya calismis
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free_agent 3 yıl
Üçüncü sınıf haber sitelerinin komplo teorisi ürünü haberleri gibi bir haber.Bunun burda ne işi var.
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PowerPC 3 yıl
amerikan derin devletinin belirlemediği kişi aday bile olamaz. heryerde böyle tam bir tiyatro milletin gazını almak için bak biz seçtik dedirtmek için. halbuki seçtikleri perde arkasındakilerin seçimi kendilerinin değil. kimi başkan yapacaklar amerikan medyasını takip ederseniz görürsünüz.
amerikan derin devletinin belirlemediği kişi aday bile olamaz. heryerde böyle tam bir tiyatro milletin gazını almak için bak biz seçtik dedirtmek için. halbuki ...
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adnansetek 3 yıl
ne kadar gizli ise burda bile haber oldu
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RaptorFX 3 yıl
Süper saygılı, üstün ahlaklı yüce şahsiyetli bu ulu insan amerikan başkanlığına aday ya la...
Dünya süper gücüne kukla seçiyorlardı biliyorduk da bu kadar ulu orta yapmasalardı keşke.
Mickey Mouse bile daha anlamlı bir aday olurdu.
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serafon 3 yıl
abd = Hollywood.
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kadirirdem 3 yıl
editör burada haberi eline ayağına dolandırmış...
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cangunner 3 yıl
Bu seçimlerde bizde oy kullanmalıyız bence. Sonuçta bizi yönetenleri seçmek hakkımız :)
Trump bence bir balondur.Şuan şişiyor.Seçimden sonra,fosssss sesini duyacağız.
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GenkaNuank 3 yıl
Editorleri bloklayinca yaptiklari haberler gorunmeye devam ediyor. Boyle kalitesiz haberleri gormek istemiyorum. Benim sucum ne
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benhuraxu 3 yıl
Herkezin bildigi gizli toplantı
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1BilimAdamı 3 yıl
"Amerikada bir hayalet dolaşıyor"
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1ses1 3 yıl
MAdem gizli neden haberlerde.
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kule_genclik 3 yıl
Son tartışmaya trump un newyork times editorleriyle kayıt disi konuşması damga vurdu . İddalara göre trump editolere dediği hiç birşeyi aslında yapmicagini ( meksika ya duvar örme müslümanların atılması vs vs ) hepsinin sadece halk istediği için ve oy kazandırdığı için söylemiş. Tabi diğer cumhuriyetci adaylar durur mu? Sıkıştırdilar trump i açıkla ne konuştunuz kaseti yayınla dedi çünkü çakal editorlerden biri iddilara göre kaydetmiş. Yani trump in geleceği tehlikede. Su anda zaten hillary ile 8 puan geride eğer çıkarsa aday olarak. Ama ted cruz da kazanicak gibi durmuyor. Bu seçim çok heycanli
sayesinde late show,late late show ların youtube da izlenmesi artti


Toplantıya gelirsek bu teknoloji devleri yalnız değil tabi gop içinden de bir çok önemli isim ( romney, Mccain gibi ) zaten sürekli açıklama yapıyorlar trump i engellemek için
ama su anda göstergeler trump ta hala
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