Teknoloji devi IBM'den patent trollüğü

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Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olarak nitelendirilen IBM, 8 bini sadece 2016’da alınan toplamda on binlerce patentin sahibi. Şirket her ne kadar yapay zekadan, bulut hizmetlerine kadar pek çok alanda çığır açan buluşlara imza atmış olsa da şirketin geçtiğimiz ay ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan patenti pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

IBM’nin 2010 yılında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne başvurduğu ve 17 Ocak’ta almayı başardığı patent aslında yaklaşık 20 yıldır kullanılmakta olan, kişiler ofis dışında iken kendilerine gelen mailleri otomatik olarak cevaplayan basit bir sistem. Dijital haklar platformu olan EFF(Electronic Frontier Foundation) de yaptığı açıklamayla ancak basit bir teknoloji firmasından beklenecek olan bu patent trollüğünün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi tarafından yapılmış olmasını oldukça şaşırtıcı bulduklarını ve IBM’nin şubat ayının Aptal Patent ödülünün sahibi olduğunu ifade etti.

Patent Toplama Eğilimi

Tabi her ne kadar EFF alaycı bir ifadeyle IBM’nin bu patent başvurusunun ve patenti elde etmesinin ne kadar yersiz olduğunu belirtse de sonuç itibariyle IBM şu an bu patentin sahibi ve patent haklarına dayanarak ofis dışı otomatik mail hizmeti kullanıcılarını olumsuz yönde etkileyebilecek hareketler yapması da mümkün. IBM, Microsoft ve Intellectual Ventures gibi şirketlerin daha önce de patent toplama ve onları lisans yoluyla önemli bir gelir akışı haline getirme konusundaki eğilimini gören EFF, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne inceleme için başvuruda bulundu.

Başvuru sonuçlanana kadar IBM bu patentle neler yapacak henüz kimse bilmiyor ama EFF’nin beklentisi IBM’nin resmi bir şekilde patenti reddetmesi ve böylece hiç yaşanmaması gereken bu duruma son vermesi.

https://www.eff.org/tr/deeplinks/2017/02/stupid-patent-month-ibm-patents-out-office-email