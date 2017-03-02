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Teknoloji devi IBM'den patent trollüğü

Bugüne kadar binlerce patent alan dev teknoloji şirketi IBM, yıllardır var olan ofis dışı otomatik mail hizmetinin patentini alarak yeni bir patent trollüğüne imza attı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Teknoloji devi IBM'den patent trollüğü
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Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olarak nitelendirilen IBM, 8 bini sadece 2016’da alınan toplamda on binlerce patentin sahibi. Şirket her ne kadar yapay zekadan, bulut hizmetlerine kadar pek çok alanda çığır açan buluşlara imza atmış olsa da şirketin geçtiğimiz ay ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından onaylanan patenti pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi.

IBM’nin 2010 yılında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne başvurduğu ve 17 Ocak’ta almayı başardığı patent aslında yaklaşık 20 yıldır kullanılmakta olan, kişiler ofis dışında iken kendilerine gelen mailleri otomatik olarak cevaplayan basit bir sistem. Dijital haklar platformu olan EFF(Electronic Frontier Foundation) de yaptığı açıklamayla ancak basit bir teknoloji firmasından beklenecek olan bu patent trollüğünün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birisi tarafından yapılmış olmasını oldukça şaşırtıcı bulduklarını ve IBM’nin şubat ayının Aptal Patent ödülünün sahibi olduğunu ifade etti.

Patent Toplama Eğilimi 

Tabi her ne kadar EFF alaycı bir ifadeyle IBM’nin bu patent başvurusunun ve patenti elde etmesinin ne kadar yersiz olduğunu belirtse de sonuç itibariyle IBM şu an bu patentin sahibi ve patent haklarına dayanarak ofis dışı otomatik mail hizmeti kullanıcılarını olumsuz yönde etkileyebilecek hareketler yapması da mümkün. IBM, Microsoft ve Intellectual Ventures gibi şirketlerin daha önce de patent toplama ve onları lisans yoluyla önemli bir gelir akışı haline getirme konusundaki eğilimini gören EFF, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne inceleme için başvuruda bulundu.

Başvuru sonuçlanana kadar IBM bu patentle neler yapacak henüz kimse bilmiyor ama EFF’nin beklentisi IBM’nin resmi bir şekilde patenti reddetmesi ve böylece hiç yaşanmaması gereken bu duruma son vermesi.


https://www.eff.org/tr/deeplinks/2017/02/stupid-patent-month-ibm-patents-out-office-email Yorum Yaz
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Erreguay 2 yıl en beğenilen
Hangi firmaydı o ekranı yana itip kilit açma patenti vardı

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reshthesucker 2 yıl
keşke başka büyük şirketleri de patent trollü diye adlandırabilesiniz
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Virinom 2 yıl
Artık şu patent sisteminin değişmesi lazım 20 yıldır kullanılan şeyin sen nasıl patentini alabiliyorsun ya?
Bir şeyi keşfedersin sonra patentini alırsın aradan 20 yıl geçmiş ne patenti. Eğer belirli bir sürede patent alınmazsa söz konusu teknolojinin herkesin kullanımına açılması gerekir. Bence en mantıklısı bu.
Artık şu patent sisteminin değişmesi lazım 20 yıldır kullanılan şeyin sen nasıl patentini alabiliyorsun ya?Bir şeyi keşfedersin sonra patentini alırsın ara...
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Jack Rabbit Slims 2 yıl
Bu patentleri nasıl onaylıyorlar peki?
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suslu76 2 yıl
haberin kaynak linkindeki guncellemeye gore IBM patenti halka acip hale getirmis
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Erreguay 2 yıl en beğenilen
Hangi firmaydı o ekranı yana itip kilit açma patenti vardı

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reshthesucker 2 yıl
keşke başka büyük şirketleri de patent trollü diye adlandırabilesiniz
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ulex 2 yıl
üstteki yoruma katılmakla birlikte, bence mevcut patentlerinde makul bir süre (5-10 yıl gibi) sonra tüm firmalara kullanımının açılması lazım. Zaten ilk çıkaran olarak kaymağını almış olur firma o kadar sürede.
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Amd64x2 2 yıl
IBM, şu efsane mekanik klavyelerini tekrar piyasaya sürmeyi düşünmüyor mu acaba?
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Virinom 2 yıl
Artık şu patent sisteminin değişmesi lazım 20 yıldır kullanılan şeyin sen nasıl patentini alabiliyorsun ya?
Bir şeyi keşfedersin sonra patentini alırsın aradan 20 yıl geçmiş ne patenti. Eğer belirli bir sürede patent alınmazsa söz konusu teknolojinin herkesin kullanımına açılması gerekir. Bence en mantıklısı bu.
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