Mozilla, bir dönemin popüler uygulaması Pocket'ı satın aldı

Popüler Firefox internet tarayıcısının arkasındaki isim olan Mozilla Vakfı, önemli bir satın alıma imza atıyor. Popüler internet imleme hizmeti Pocket, artık Mozilla bünyesinde faaliyet gösterecek.

Yakınlık Zaten Vardı

Pocket bilindiği üzere tarayıcılardaki imleme konseptine farklı bir bakış açısı getirmişti. Gerek tarayıcı eklentisi olarak gerekse de mobil uygulama olarak beğendiğiniz linkleri kaydeden hizmet, sonrasında bunları kendi havuzunda çevrim dışı olarak dergi tadında okumanıza olanak tanıyordu.

Aslında Pocket ile Mozilla’nın dostlukları eskiye gidiyor. Pocket, 2007 yılında bir Firefox eklentisi olarak hayatına başlamıştı. Sonrasında gelişti, güncellendi ve bağımsız bir platform haline geldi. 2015 yılında Firefox tarayıcısının varsayılan imleme motoru haline gelen Pocket’ın satın alınması çok sürpriz olmadı.

Ayrıca Bkz.

"Meizu bataryanızı sadece 20 dakikada dolduracak"

Mozilla’nın hizmet için ne kadar ödediği açıklanmadı. Pocket geliştirici ekibi Mozilla bünyesine katılırken, kaynak kodları da Firefox’un açık kaynak projesinin bir parçası haline gelecek.