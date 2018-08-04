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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Telefon kullanma adabı: arkadaş kaybetme rehberi!

Haberin orijinal içeriği tam olarak böyle olmasa da biz olaya farklı bir pencereden bakmak istedik. Telefon kullanımında görgü kuralları temalı haberimize bir göz gezdirin...
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
2,2b
1
20
Cep Telefonları
Mertcan Erice
Yazar
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Pek çoğumuzun sabah ilk, gece ise son gördüğü şey cep telefonları... Bir çalışmaya göre, ortalama her 12 dakikada bir onları kontrol ediyoruz. Bunun sebebi, "Acaba kaç bildirim gelmiş? 'O' mesaj atmış mı ya da saat kaç?" gibi sorularınız olabilir. Şimdi rehberimize gelelim. Arkadaşlarınızın veya toplumun sizden uzaklaşması, "buna ne oldu böyle ya" demesi veya sizinle artık daha az görüşmek istemesi için rehberimizi uygulayabilirsiniz. Ya da tam tersini yaparak belki ilişkilerinizi daha da kuvvetlendirebilirsiniz, size kalmış...
1. Yemekteyken telefonla konuşun 
Arkadaşlarınız veya ailenizle yemek yerken gelen aramaları mutlaka cevaplayın. Arama yoksa siz birilerini arayın. Mümkünse yüksek sesle konuşun ve bolca dedikodu yapın. Fakat sadece bununla da yetinmeyin. Telefonunuzu yemek tabağının yanına bırakın ve çatalı kaşığı bırakıp telefonunuza uzun uzun bakın. Arada WhatsApp'a ve Instagram'a girmeyi unutmayın. Böylelikle yemek yediğiniz arkadaşınıza masadaki patronun telefonunuz olduğunu hissettirmiş olursunuz. 
2. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinleyin
Telefon kullanma adabı: arkadaş kaybetme rehberi!
 
Mümkünse hoparlörden dinleyin. Ama ille de kulaklık diyorsanız sesi sonuna kadar açın ki diğer yolcular da duyabilsin. Bunun dışında sevdiğiniz dizi ve filmlerin videosunu izleyebilir ya da oyun oynayabilirsiniz. Tabii ki sesi açık olması kaydıyla...
3. Birini dinlemeniz gerektiğinde onu boş verin ve telefonla ilgilenmeye devam edin
Telefon kullanma adabı: arkadaş kaybetme rehberi!
Telefonda çoğu zaman o kadar da önemli olmayan şeyleri konuşuruz. Yine öyle bir anda, sizden bir şey rica eden veya sizi uyarmak isteyen insanları görmezden gelin. "Lütfen bakar mısınız? Çantanızı unuttunuz." gibi cümleleri duyarak kaybedecek vaktiniz yok!
Arkadaşınızla yürüyorsunuz ve bir yandan da telefonda mesajlaşıyorsunuz diyelim. Arkadaşınız size, sınavda çıkabilecek önemli konulardan veya geçen gün tanıştığı birinden bahsediyor olabilir. Kime ne? Siz telefonunuzla ilgilenin. Ama bir yandan da "yaa, öyle miymiş, hadi yaa" demeyi ihmal etmeyin.
4. Telefonunuza bakarak yürüyün
Telefon kullanma adabı: arkadaş kaybetme rehberi!
 
Telefonunuza odaklanın ve yolu unutun. Sokaktaki insanları veya önünüzdeki otobüs durağını görmeniz gerekmiyor! Facebook'taki gönderileri beğenmek ya da Instagram hikayelerine cevap yazmak elbette daha önemli...
5. Hep birlikte televizyon izlerken siz telefonunuzla oynayın
Telefon kullanma adabı: arkadaş kaybetme rehberi!
 
Oyun oynayın, fotoğraf paylaşın veya forum sitelerine konu açın. Tamamen hayal gücünüze kalmış.

https://www.bbc.com/news/uk-45042096 Yorum Yaz
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FrknEgeOztrk 10 ay en beğenilen
Haber bulamayan dh nin saçmalamayla imtihanı volume 816.
Eskiden ne güzel teknoloji haberleri geliyordu takip ediyorduk şimdi üstten klikbeyit alttan haber değeri olmayan saçma yazılar... Silkelenin ve kendinize gelin bir zahmet...
Haber bulamayan dh nin saçmalamayla imtihanı volume 816.Eskiden ne güzel teknoloji haberleri geliyordu takip ediyorduk şimdi üstten klikbeyit alttan haber...
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Eski Açık Sarı Desene 10 ay
forum onediohaber'e hoşgeldiniz.
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DH Misafiri 10 ay
Ben okurken eğlendim. İlle de teknolojik bir yeniliğin haber edilmesi gerekmiyor bence. Güzel ama onedio tadında, çok nadir olmak kaydıyla böyle haberler yapılabilir. Hemen sövmeyin.
Ben okurken eğlendim. İlle de teknolojik bir yeniliğin haber edilmesi gerekmiyor bence. Güzel ama onedio tadında, çok nadir olmak kaydıyla böyle haberler yapıla...
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Mr. Jingles 9 ay
Editör troll çıktı.
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muhayyel genç 9 ay
Dedikodu yapmanın hiçbir faydası yoktur.
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Das Boot 10 ay
Eski uyeleri tatmin etmez boyle icerikler
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DarthLuca 10 ay
Bu haberi yapanı işte evde sosyal ortamda kimse iplemiuor, içine dert olmuş bu haberi yapmış galiba
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kadirirdem 10 ay
Bu ne ya :D
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Kerim5100 10 ay
Forumda birileri gerçekten vitaminsiz kalmış :/
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DH Misafiri 10 ay
Ben okurken eğlendim. İlle de teknolojik bir yeniliğin haber edilmesi gerekmiyor bence. Güzel ama onedio tadında, çok nadir olmak kaydıyla böyle haberler yapılabilir. Hemen sövmeyin.
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DH Misafiri 10 ay
Yeni editörleri bunun için mi aldınız ? Pes doğrusu. Bu siteye sadece Erdi ÖZÜAĞ haberleri için girerim artık.
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Omisis046 10 ay
Arkadaş kaydederken arkadaş kaybettim, ama kaydettiğim için tekrar buldum. Tşk dh.
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay
Bu nasıl bir haber,vitamin takviyesi filan mı lazım size
.
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay
Bu nasıl bir haber,vitamin takviyesi filan mı lazım size
.
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AMD En Eyisi Moruq 10 ay
Bu nasıl bir haber,vitamin takviyesi filan mı lazım size
.
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HABERİN ETİKETLERİ
telefon kullanma adabı, telefona bakarak yürümek ve
7 etiket daha ulaşım araçlarında yüksek sesle müzik dinlemek yemekteyken telefonda konuşmak telefon kullanma rehberi telefon görgü kuralları Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Mertcan Erice
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