Telefon kullanma adabı: arkadaş kaybetme rehberi!

Pek çoğumuzun sabah ilk, gece ise son gördüğü şey cep telefonları... Bir çalışmaya göre, ortalama her 12 dakikada bir onları kontrol ediyoruz. Bunun sebebi, "Acaba kaç bildirim gelmiş? 'O' mesaj atmış mı ya da saat kaç?" gibi sorularınız olabilir. Şimdi rehberimize gelelim. Arkadaşlarınızın veya toplumun sizden uzaklaşması, "buna ne oldu böyle ya" demesi veya sizinle artık daha az görüşmek istemesi için rehberimizi uygulayabilirsiniz. Ya da tam tersini yaparak belki ilişkilerinizi daha da kuvvetlendirebilirsiniz, size kalmış...

1. Yemekteyken telefonla konuşun

Arkadaşlarınız veya ailenizle yemek yerken gelen aramaları mutlaka cevaplayın. Arama yoksa siz birilerini arayın. Mümkünse yüksek sesle konuşun ve bolca dedikodu yapın. Fakat sadece bununla da yetinmeyin. Telefonunuzu yemek tabağının yanına bırakın ve çatalı kaşığı bırakıp telefonunuza uzun uzun bakın. Arada WhatsApp'a ve Instagram'a girmeyi unutmayın. Böylelikle yemek yediğiniz arkadaşınıza masadaki patronun telefonunuz olduğunu hissettirmiş olursunuz.

2. Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle müzik dinleyin

Mümkünse hoparlörden dinleyin. Ama ille de kulaklık diyorsanız sesi sonuna kadar açın ki diğer yolcular da duyabilsin. Bunun dışında sevdiğiniz dizi ve filmlerin videosunu izleyebilir ya da oyun oynayabilirsiniz. Tabii ki sesi açık olması kaydıyla...

3. Birini dinlemeniz gerektiğinde onu boş verin ve telefonla ilgilenmeye devam edin

Telefonda çoğu zaman o kadar da önemli olmayan şeyleri konuşuruz. Yine öyle bir anda, sizden bir şey rica eden veya sizi uyarmak isteyen insanları görmezden gelin. "Lütfen bakar mısınız? Çantanızı unuttunuz." gibi cümleleri duyarak kaybedecek vaktiniz yok!

Arkadaşınızla yürüyorsunuz ve bir yandan da telefonda mesajlaşıyorsunuz diyelim. Arkadaşınız size, sınavda çıkabilecek önemli konulardan veya geçen gün tanıştığı birinden bahsediyor olabilir. Kime ne? Siz telefonunuzla ilgilenin. Ama bir yandan da "yaa, öyle miymiş, hadi yaa" demeyi ihmal etmeyin.

4. Telefonunuza bakarak yürüyün

Telefonunuza odaklanın ve yolu unutun. Sokaktaki insanları veya önünüzdeki otobüs durağını görmeniz gerekmiyor! Facebook'taki gönderileri beğenmek ya da Instagram hikayelerine cevap yazmak elbette daha önemli...

5. Hep birlikte televizyon izlerken siz telefonunuzla oynayın

Oyun oynayın, fotoğraf paylaşın veya forum sitelerine konu açın. Tamamen hayal gücünüze kalmış.

https://www.bbc.com/news/uk-45042096