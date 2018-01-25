Telefonu el konsoluna dönüştüren aksesuar

Modüler telefon konseptine yatırımlarına devam eden Motorola, yeni çıkardığı gamepad ile telefonlarını taşınabilir oyun konsoluna dönüştürmeyi hedefliyor. Denedik ve izlenimlerimizi aktardık.

Motorola'nın akıllı telefonları için yepyeni modlar çıkmaya devam ediyor. Bu videomuzda telefonlarını taşınabilir oyun konsoluna dönüştüren gamepad aksesuarıyla ilgili deneyimlerimizi aktarıyoruz.