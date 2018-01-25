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Telefonu el konsoluna dönüştüren aksesuar

1 yıl
6,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Modüler telefon konseptine yatırımlarına devam eden Motorola, yeni çıkardığı gamepad ile telefonlarını taşınabilir oyun konsoluna dönüştürmeyi hedefliyor. Denedik ve izlenimlerimizi aktardık.
Motorola'nın akıllı telefonları için yepyeni modlar çıkmaya devam ediyor. Bu videomuzda telefonlarını taşınabilir oyun konsoluna dönüştüren gamepad aksesuarıyla ilgili deneyimlerimizi aktarıyoruz. 

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10ff 1 yıl en beğenilen
yüzlerce benzeri ürün var. bu ürünü farklı kılan nedir acaba?
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Çağdaş 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şöyle bir cihaz piyasaya gelse keşke :), zira bulursam koleksiyona atacağım. Ayrıca o joystiğin alternatifi varda 20 dolardan aşağı değil cezbetmiyor :(
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gurkanse 1 yıl
gerçekten boş bir video olmuş.beğendim demekten başka ne dedi ?
bunun gerçek bir inceleme olması için
-hangi oyunları destekliyor? bunu takip edebileceğimiz site yada uygulama varmıdır?
-desteklemediği oyunlar için keymapper tarzı uygulaması varmı? neticede bir çok gamepad var mobil telefon tabletler için ama oyun desteği sadece oyun geliştiricilere kaldığı sürece gamepadler çöp genelde.
-içerisinde şarj edebilir batarya varmı? powerbank görevi görüyormu?
gücünü sadece telefondanmı alıyor? kendi bataryası varmıdır?
bunları açıklamak 5 dakikanızı almaz.
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Tensi 1 yıl
Katlanamiyor olmasi iyi degil. Her telefona uyumlu ve katlanan modeller var zaten.
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DH Misafiri 1 yıl
erdi bey zor şartlarda çekim yapıyor takdir ediyorum fakat video ekipmanı yetersiz kalıyor ürüne gelecek olursak kullanışlı güzel düşünülmüş bir aparat fakat fiyatı ne olacak türkiye için makul bir pazar fiyatı olacagını sanmıyorum
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esmerbuyucu 1 yıl
Gamevice'ın katlanamayan ve sadece Moto Z'de çalışan versiyonu olmuş.
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al-ozaria 1 yıl
Arka armadaki Y nin şeklini görünce zihinde direk iYi amblemi oluşuyor tv den midir nedir artık nası yer ettiyse.
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seglopsi 1 yıl
böyle bir ürün çıkartıp z2 force modelini de getirmemek ayrı bir kafa tabiki. buradan lenovo/motorola yetkililerine sesleniyorum, beni pazarlamanın başına getirin apple ve samsung'u çıkartırsak 2 yıl içinde satış rakamında başaltında lider yaparım sizi, sonraki 3 seneye de satışlarda malum ikiliyi zorlama seviyesine getiririm :)
lenovo'yu vibe p1'den beri takip ediyorum; herşey iyi, herşey güzel ama zihniyette yanlışlık var.
2 Yanıt Yanıtla +1
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MetalWave 1 yıl seglopsi
seglopsi

böyle bir ürün çıkartıp z2 force modelini de getirmemek ayrı bir kafa tabiki. buradan lenovo/motorola yetkililerine sesleniyorum, beni pazarlamanın başına getirin apple ve samsung'u çıkartırsak 2 yıl içinde satış rakamında başaltında lider yaparım sizi, sonraki 3 seneye de satışlarda malum ikiliyi zorlama seviyesine getiririm :)



lenovo'yu vibe p1'den beri takip ediyorum; herşey iyi, herşey güzel ama zihniyette yanlışlık var.

bir önceki moto z ile de uyumlu. zaten bu cihazda gayet başarılı bir cihaz.
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BerkDmrc 1 yıl seglopsi
seglopsi
böyle bir ürün çıkartıp z2 force modelini de getirmemek ayrı bir kafa tabiki. buradan lenovo/motorola yetkililerine sesleniyorum, beni pazarlamanın başına getirin apple ve samsung'u çıkartırsak 2 yıl içinde satış rakamında başaltında lider yaparım sizi, sonraki 3 seneye de satışlarda malum ikiliyi zorlama seviyesine getiririm :)
lenovo'yu vibe p1'den beri takip ediyorum; herşey iyi, herşey güzel ama zihniyette yanlışlık var.

Benim direkt yönetim ile bağım var. Gelmeme sebebi, maliyet.
Bu fiyattan gelirse Samsung ve Apple'ın karşısında tercih edilmeyeceğini düşünüyorlar ki, haklılar. Düşük miktar için ise uğraşmaya değmez diyorlar bir nevi.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Telefonun ekranı haricinde kalan yerleri tamamen kapatsa ve kullanmadığımız zamanlarda arkaya doğru katlayabilsek ve ya içe doğru kayar şekilde kapanabilse efsane bir tasarım olabilirdi :) Böyle yarım kalmış bir tasarım gibi olmuş, el konsolu denmiş ama boyutları bir hayli büyük.
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tobepeople 1 yıl
Motorola güzel aksesuarlar üretiyor ama sadece kendi markasıyla çalışması yüzünden sonu LG gibi olacak :D
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Kefelon 1 yıl
Ya bu şey değil mi,

















Nintendo Switch

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