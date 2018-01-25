Telefonu el konsoluna dönüştüren aksesuar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Modüler telefon konseptine yatırımlarına devam eden Motorola, yeni çıkardığı gamepad ile telefonlarını taşınabilir oyun konsoluna dönüştürmeyi hedefliyor. Denedik ve izlenimlerimizi aktardık.
Motorola'nın akıllı telefonları için yepyeni modlar çıkmaya devam ediyor. Bu videomuzda telefonlarını taşınabilir oyun konsoluna dönüştüren gamepad aksesuarıyla ilgili deneyimlerimizi aktarıyoruz.
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Şöyle bir cihaz piyasaya gelse keşke :), zira bulursam koleksiyona atacağım. Ayrıca o joystiğin alternatifi varda 20 dolardan aşağı değil cezbetmiyor :(
bunun gerçek bir inceleme olması için
-hangi oyunları destekliyor? bunu takip edebileceğimiz site yada uygulama varmıdır?
-desteklemediği oyunlar için keymapper tarzı uygulaması varmı? neticede bir çok gamepad var mobil telefon tabletler için ama oyun desteği sadece oyun geliştiricilere kaldığı sürece gamepadler çöp genelde.
-içerisinde şarj edebilir batarya varmı? powerbank görevi görüyormu?
gücünü sadece telefondanmı alıyor? kendi bataryası varmıdır?
bunları açıklamak 5 dakikanızı almaz.
lenovo'yu vibe p1'den beri takip ediyorum; herşey iyi, herşey güzel ama zihniyette yanlışlık var.
bir önceki moto z ile de uyumlu. zaten bu cihazda gayet başarılı bir cihaz.
Benim direkt yönetim ile bağım var. Gelmeme sebebi, maliyet.
Bu fiyattan gelirse Samsung ve Apple'ın karşısında tercih edilmeyeceğini düşünüyorlar ki, haklılar. Düşük miktar için ise uğraşmaya değmez diyorlar bir nevi.
Nintendo Switch