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Telefonunuz 10 dakika içerisinde tamamen şarj olacak

Hızlıca eve girip bir iki kısa işinizden sonra tekrar çıkarken telefonunuzun da tamamen şarj olmasını ister misiniz? Araştırmacılar size bu imkanı sunmaya hazırlanıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Telefonunuz 10 dakika içerisinde tamamen şarj olacak


Henüz verimli ve uzun kullanım sürelerine imza atan batarya teknolojileri göremiyoruz ancak firmalar önemli bir şeyi keşfetti: Hızlı şarj. Pek çok firma bataryaların daha hızlı şarj olması konusunda çalışmalar yapıyor. 

Sadece firmalar değil aslında bilim adamlarının da bu çalışmalara katkısı söz konusu. Singapur Nyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda hem hızlı şarj olan hem de patlamayı engelleyen bir yonga geliştirdiğini belirtiyor. 

Yeni yonga, ısı ve voltaj değerlerini temel alarak batarya içerisindeki kalan enerjiği hesaplayan bir algoritmaya sahip. Şarj adaptörüne eklenecek diğer yonga sayesinde cihazın ne kadar enerjiye ne kadar dolum hızına ihtiyacı olduğunu anlaşılabiliyor. Enerji aktarımı da bunu temel alarak yapılıyor. 

Genelde bataryaların ilk yüzde 70-80'lik kısmının dolumu farklı bir süreçte gerçekleştiği için hızlı şarj teknolojileri de bu kısmı temel alıyor ve tabiri yerindeyse bu sürece yüklenerek süreyi azaltmaya çalışıyor. Bununla birlikte bataryanın durumu göz önüne alınmadığı için kullanım ömrü sürekli azalıyor. Elbette bazı çalışmalar hızlı şarjın batarya ömrünü azaltmaması için çeşitli tekniklere odaklanmış durumda. 

Yonga hızlı şarjı sağladığı gibi bataryanın sağlığını sürekli kontrol ederek tam hızda enerji aktarımına olanak tanıyor zira Lityum bataryalar patlama riskine karşı belirli bir hız limitini aşamıyor. Projede akıllı telefon bataryalarının 10 dakikada doldurulabildiği gözlemlenmiş.

Araştırmacılar yeni projesi için Sony, Samsung, Sanyo gibi farklı sektörlerin devleriyle görüşme halinde. Ayrıca Tesla şirketine de görüşme daveti yollanmış. Yani sadece mobil cihazlarda değil elektrikli araçlarda da çok hızlı batarya dolumu mümkün hale gelebilecek. Projenin 2016 sonlarında ticari hayata geçmesi planlanıyor. 


http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/new-chip-will-charge-your-phone-in-under-10-minutes-1309797 Yorum Yaz
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wolf silver 4 yıl en beğenilen
Bir sürü pil teknolojisi çıkıyor ama bunlari Telefonlarda bir türlü göremedik gitti...
1 Yanıt Yanıtla +8
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babaeski39 4 yıl
Hızlı şarj'a önem verdikleri kadar pil kapasitelerine'de önem vermeleri lazım. Kaç senedir ilerlemiyor piller acilen bunada bir çözüm bulmaları lazım..
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BekirTemel 4 yıl
İnstagirl ve playboy lar bunu beğendi.
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ozmenakif 4 yıl
Hızlı şarjı 6 ay kadar kullanmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki; bana zaman kazandırdı fakat bir katil edasıyla bataryayı da öldürdü, günden güne zehirledi. Güzelim batarya dayanamadı, sonunda çekti gitti...
Üzüldüm, ağladım başta, ayrılık zor geldi. Ama alıştım sonra. Artık yeni bataryam var ve 1A çıkışlı yavaş ve sevimli şarj aletimi kullanıyorum. Yeni batayam da çok sevdi kendisini, kardeş gibi benimsedi.
Bekliyorum artık şarj dolsun diye ama olsun, seviyorlar ya birbirlerini... Bu bana yeter
1 Yanıt Yanıtla +1
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mknst_mtro 4 yıl ozmenakif
ozmenakif
Hızlı şarjı 6 ay kadar kullanmış biri olarak şunu söyleyebilirim ki; bana zaman kazandırdı fakat bir katil edasıyla bataryayı da öldürdü, günden güne zehirledi. Güzelim batarya dayanamadı, sonunda çekti gitti...
Üzüldüm, ağladım başta, ayrılık zor geldi. Ama alıştım sonra. Artık yeni bataryam var ve 1A çıkışlı yavaş ve sevimli şarj aletimi kullanıyorum. Yeni batayam da çok sevdi kendisini, kardeş gibi benimsedi.
Bekliyorum artık şarj dolsun diye ama olsun, seviyorlar ya birbirlerini... Bu bana yeter

Sen kumda oyna evlat yaşın 12 mi
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Pi 4 yıl
Canli yakit hucreleri falan olacakti hani? Kendi kendine sarj olan piller falan? Noldu o is? Ayrica son cikan telefonlar hep kapali. Batarya olmeye basladiginda at cope cihazi. Kapakli cihazlara onem verilmeli.
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aspirin_00 4 yıl
bu ancak dahili bataryalara kötü haber olur batarya ömrü kısalırsa dahli olan telefon çöp sende yeni kapitalist sisteme zincir ol..
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Fenomenon 4 yıl
10dk da dolarsa patlar o
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arel.gr 4 yıl
hey gidi hey, bir gün imam ölecek pili gülecek.
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wolf silver 4 yıl en beğenilen
Bir sürü pil teknolojisi çıkıyor ama bunlari Telefonlarda bir türlü göremedik gitti...
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redoracle 4 yıl
milliyet.com.tr/...
Bu daha iyi 30 snyede var mı artıran ee azaltan mı demeliydim

Hep cak cek,bi türlü çıkmıyacak sanki bunlar kolay kolay.
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Patren 4 yıl
piller kapesteleri artmadıktan sonra tabi 10 dk da şarj edeler artık
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babaeski39 4 yıl
Hızlı şarj'a önem verdikleri kadar pil kapasitelerine'de önem vermeleri lazım. Kaç senedir ilerlemiyor piller acilen bunada bir çözüm bulmaları lazım..
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