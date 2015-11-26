Telefonunuz 10 dakika içerisinde tamamen şarj olacak





Henüz verimli ve uzun kullanım sürelerine imza atan batarya teknolojileri göremiyoruz ancak firmalar önemli bir şeyi keşfetti: Hızlı şarj. Pek çok firma bataryaların daha hızlı şarj olması konusunda çalışmalar yapıyor.





Sadece firmalar değil aslında bilim adamlarının da bu çalışmalara katkısı söz konusu. Singapur Nyang Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda hem hızlı şarj olan hem de patlamayı engelleyen bir yonga geliştirdiğini belirtiyor.





Yeni yonga, ısı ve voltaj değerlerini temel alarak batarya içerisindeki kalan enerjiği hesaplayan bir algoritmaya sahip. Şarj adaptörüne eklenecek diğer yonga sayesinde cihazın ne kadar enerjiye ne kadar dolum hızına ihtiyacı olduğunu anlaşılabiliyor. Enerji aktarımı da bunu temel alarak yapılıyor.





Genelde bataryaların ilk yüzde 70-80'lik kısmının dolumu farklı bir süreçte gerçekleştiği için hızlı şarj teknolojileri de bu kısmı temel alıyor ve tabiri yerindeyse bu sürece yüklenerek süreyi azaltmaya çalışıyor. Bununla birlikte bataryanın durumu göz önüne alınmadığı için kullanım ömrü sürekli azalıyor. Elbette bazı çalışmalar hızlı şarjın batarya ömrünü azaltmaması için çeşitli tekniklere odaklanmış durumda.





Yonga hızlı şarjı sağladığı gibi bataryanın sağlığını sürekli kontrol ederek tam hızda enerji aktarımına olanak tanıyor zira Lityum bataryalar patlama riskine karşı belirli bir hız limitini aşamıyor. Projede akıllı telefon bataryalarının 10 dakikada doldurulabildiği gözlemlenmiş.





Araştırmacılar yeni projesi için Sony, Samsung, Sanyo gibi farklı sektörlerin devleriyle görüşme halinde. Ayrıca Tesla şirketine de görüşme daveti yollanmış. Yani sadece mobil cihazlarda değil elektrikli araçlarda da çok hızlı batarya dolumu mümkün hale gelebilecek. Projenin 2016 sonlarında ticari hayata geçmesi planlanıyor.





http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/new-chip-will-charge-your-phone-in-under-10-minutes-1309797