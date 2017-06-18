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Tencent destekli bisiklet paylaşım uygulaması finansman turunu rekorla kapattı

Çin’in önde gelen teknoloji şirketlerinden Tencent’in desteklediği Mobike isimli bisiklet paylaşım uygulaması son finansman turunda 600 milyon dolarlık yatırım elde ederek bu alanda rekora imza attı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Son yıllarda yolculuk ve araç paylaşma uygulamalarının sayısında ve bu uygulamaları kullanan kişilerde bir artış gözlemlense de özellikle Asya’da bisiklet kiralama/paylaşma uygulamaları da giderek yaygınlık kazanıyor. Bu uygulamalardan biri olan Çin merkezli Mobike da aldığı yatırımlarla bisiklet kiralama sektörünün de giderek ilgi çektiğini gösteriyor. Çin’in önde gelen şirketlerinden Tencent ve ülkenin en büyük yolculuk paylaşım uygulaması Didi’den destek alan Mobike son finansman turunda 600 milyon dolarlık yatırım alarak bisiklet kiralama sektöründe rekor kırmış oldu.

Mobike’ın ulaştığı bu rekor yatırımın arkasında ise şirketin hedefleri yatıyor. Halihazırda büyük bir kısmı Çin’de ve Singapur’da olmak üzere 100 şehirde faaliyet gösteren ve toplamda 5 milyon bisiklete sahip olan şirket geçtiğimiz aylarda İngiltere’nin Manchester ve Salford şehirlerinde 1000 bisikletten oluşan pilot uygulama başlatarak Avrupa pazarına da gireceğinin sinyalini vermişti. Mobike CEO'su Davis Wang de son açıklaması ile şirketin küresel pazarda hızla ilerleyeceği ve kısa bir süre içinde 200’ün üzerinde şehirde faaliyet göstereceğini duyurdu.

Ar-Ge Çalışmalarına Hız Kazandıracak 

Mayıs ayındaki finansman turunda Foxconn’un da aralarında bulunduğu bir dizi şirketten toplam 450 milyon dolarlık yatırım alan şirketin bu yatırımları nesnelerin interneti gibi yenilikçi fikirleri bisikletle buluşturacak Ar-Ge çalışmaları için harcayacağını açıklaması da yatırım miktarının yükselmesini sağladı. Çin’in önde gelen bir diğer teknoloji şirketi Baidu ise doğrudan yatırım yapmasa da Mobike uygulamasında Baidu haritasının kullanılmasına izin vererek destek sağlamış durumda.

Bugüne kadarki en yoğun gününde 25 milyon bisikletin kullanıldığını açıklayan Mobike, hem kullanıcıların sadece cep telefonları aracılığıyla bisikletlerini kullanmasına olanak sağlayarak hem de saatlik kullanım ücretini olabildiğince düşük tutarak büyük bir yaygınlık kazandı ancak bisiklet kültürünün Avrupa şehirlerindeki kadar yaygınlaşması Çin için farklı tehlikeleri de ortaya çıkarıyor.

Mobike ve benzeri girişimlerin sayısının giderek artması Çin sokaklarında park edilmiş yüzlerce bisikletin yer almasına neden oluyor ve yetkililer bu durumdan oldukça rahatsız. Tabi Çin’in son zamanlarda yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneldiğini düşünürsek benzinli-dizel araçların kullanılması yerine en azından kısa mesafelerde bisiklet kullanımı ülkeye çevre kirliliği ile mücadelede yeni bir araç kazandırmış olacak.


http://www.reuters.com/article/us-mobike-funding-idUSKBN197056 Yorum Yaz
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grafman09 1 yıl
Yol yol yol, aydında yaşıyorum 5km mesafe yolumu yaz kış bisikletimle gider gelirim. Hemen her gün araçlar sıkıştırır biri aniden kapısını açar, bizim memlekette zor iş bisiklet sürmek.. Faydasına gelince, boyun bel omuz ağrısı çekmezsiniz..
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aycibin 1 yıl
yeni mi şimdi bu?ingiltere'de yılllardır olan uygulama.yakın olan parkından alıp günlük,saatlik kiralıyorsun.kullandıktan sonra da istediğin yerdeki parkına kitliyorsun.
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St Batuhan 1 yıl aycibin
aycibin

yeni mi şimdi bu?ingiltere'de yılllardır olan uygulama.yakın olan parkından alıp günlük,saatlik kiralıyorsun.kullandıktan sonra da istediğin yerdeki parkına kitliyorsun.

Aynı olay ona bakılırsa Edirne'de de vardı ama mobil uygulama kısmı burada önem kazanıyor ve global bir şirket olması. Yani Edirne'de bulunan ya da İngiltere'de bulunan aynı yapıda değil tamamen, mobil uygulama ile desteği de bizimkinin yoktu sanırım. O nedenle böylesinin haber olması normal.
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Lord Melkor 1 yıl
Kayseri de Kaybis var. Buna benzer bi hizmeti belediye sunuyor. Ama hiç kullanmadım Kullanışlı mı değil mi bilmiyorum. Hizmet bedava ama bisiklet yolları sıkıntı
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1BilimAdamı 1 yıl Lord Melkor
Lord Melkor
Kayseri de Kaybis var. Buna benzer bi hizmeti belediye sunuyor. Ama hiç kullanmadım Kullanışlı mı değil mi bilmiyorum. Hizmet bedava ama bisiklet yolları sıkıntı

Bisikletler çok kaliteli değil ama idare eder.Hizmet ilk yarım saat bedava ama gelecek vaad etmiyor idarelik yapılmış denemelik bi sistem gibi
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mertx1000 1 yıl Lord Melkor
Kaybisler sürüş rahatlığı olarak rahatlar fakat öyle ulaşım amacıyla kullanmak biraz yoruyor malum lastik çapı 20-24inç arası bişey. Şehir içi 15-20 ile giderim etrafı izlerim ben diyorsanız bisikletler fena değil. Fakat acelem var hızlı gidecem derseniz biraz kondisyon istiyor aletler. 1-2 Sefer kullandım arka göbekten vites sistemi fena çalışmıyor hatta iyi bile denebilir. ((( Geçen arkadaşım denk geldi kaybis istasyonunda kırık bir bisiklet duruyormuş burdan onu kıranada sesleneyim. Cro-moly kadroyu üst boru ile alın borusunun birleşiminden kıran ayıya sesleniyorum HELAL OLSUN sana.))
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Hasegawa 1 yıl
Cinliler de yakinda Japonlarin katli yeralti otoparklari gibi katli otomatik bisiklet otoparklari yaparak cozerler, cok buyuk sorun degil. Birr otomobilin sigdigi yere 4 bisiklet sigdirmak mumkun. Agirligi ise 20 de biri bile degil. Cinlilerde para cok,, zengin insanlar. Uzun surmez cozmeleri.
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face1tr 1 yıl
İstanbul'a gelmesi şart olan uygulama!
İstanbul için konuşursak istasyonlu sistemler çok yer kapladıklarından sadece rekreasyon alanlarına kurulabiliyor.
Bisikleti rekreasyon alanlarındaki spor aracı olmaktan kurtarmak, ulaşım amacıyla şehrin içinde de bisiklete binebilmek için habere konu olan sistemin benzerini İstanbul'da da uygulamak zorundayız!
Diğer bir çözüm ise katlanır bisiklet sahibi olmak;
İSTANBULA KATLANAMIYORSAN BİSİKLETİNİ KATLA
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