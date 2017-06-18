Tencent destekli bisiklet paylaşım uygulaması finansman turunu rekorla kapattı

Son yıllarda yolculuk ve araç paylaşma uygulamalarının sayısında ve bu uygulamaları kullanan kişilerde bir artış gözlemlense de özellikle Asya’da bisiklet kiralama/paylaşma uygulamaları da giderek yaygınlık kazanıyor. Bu uygulamalardan biri olan Çin merkezli Mobike da aldığı yatırımlarla bisiklet kiralama sektörünün de giderek ilgi çektiğini gösteriyor. Çin’in önde gelen şirketlerinden Tencent ve ülkenin en büyük yolculuk paylaşım uygulaması Didi’den destek alan Mobike son finansman turunda 600 milyon dolarlık yatırım alarak bisiklet kiralama sektöründe rekor kırmış oldu.

Mobike’ın ulaştığı bu rekor yatırımın arkasında ise şirketin hedefleri yatıyor. Halihazırda büyük bir kısmı Çin’de ve Singapur’da olmak üzere 100 şehirde faaliyet gösteren ve toplamda 5 milyon bisiklete sahip olan şirket geçtiğimiz aylarda İngiltere’nin Manchester ve Salford şehirlerinde 1000 bisikletten oluşan pilot uygulama başlatarak Avrupa pazarına da gireceğinin sinyalini vermişti. Mobike CEO'su Davis Wang de son açıklaması ile şirketin küresel pazarda hızla ilerleyeceği ve kısa bir süre içinde 200’ün üzerinde şehirde faaliyet göstereceğini duyurdu.

Ar-Ge Çalışmalarına Hız Kazandıracak

Mayıs ayındaki finansman turunda Foxconn’un da aralarında bulunduğu bir dizi şirketten toplam 450 milyon dolarlık yatırım alan şirketin bu yatırımları nesnelerin interneti gibi yenilikçi fikirleri bisikletle buluşturacak Ar-Ge çalışmaları için harcayacağını açıklaması da yatırım miktarının yükselmesini sağladı. Çin’in önde gelen bir diğer teknoloji şirketi Baidu ise doğrudan yatırım yapmasa da Mobike uygulamasında Baidu haritasının kullanılmasına izin vererek destek sağlamış durumda.

Bugüne kadarki en yoğun gününde 25 milyon bisikletin kullanıldığını açıklayan Mobike, hem kullanıcıların sadece cep telefonları aracılığıyla bisikletlerini kullanmasına olanak sağlayarak hem de saatlik kullanım ücretini olabildiğince düşük tutarak büyük bir yaygınlık kazandı ancak bisiklet kültürünün Avrupa şehirlerindeki kadar yaygınlaşması Çin için farklı tehlikeleri de ortaya çıkarıyor.

Mobike ve benzeri girişimlerin sayısının giderek artması Çin sokaklarında park edilmiş yüzlerce bisikletin yer almasına neden oluyor ve yetkililer bu durumdan oldukça rahatsız. Tabi Çin’in son zamanlarda yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneldiğini düşünürsek benzinli-dizel araçların kullanılması yerine en azından kısa mesafelerde bisiklet kullanımı ülkeye çevre kirliliği ile mücadelede yeni bir araç kazandırmış olacak.

http://www.reuters.com/article/us-mobike-funding-idUSKBN197056