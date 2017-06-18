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Dev teknoloji şirketlerinin yeni büyüme yöntemi: Farklı alanlardaki şirketleri satın alma

Dünyanın en değerli 5 teknoloji şirketi olan Amazon, Apple, Facebook, Google ve Microsoft’un son yıllarda yaptığı milyarlarca dolarlık satın alma küçük şirketleri zor durumda mı bırakıyor?
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dev teknoloji şirketlerinin yeni büyüme yöntemi: Farklı alanlardaki şirketleri satın alma
 

ABD’nin önde gelen girişim sermayesi şirketlerinden GGV Capital’ın yöneticilerinden Jeff Richards’ın açıklamalarına göre Silikon Vadisi’nin dev şirketleri büyümeyi ve gelirlerini arttırmak için eski, düşük riskli ve zamanla yavaş yavaş kazandıran işlerle uğraşmak yerine yeni bir yöntemi tercih ediyor. Richards, dev şirketlerin faaliyet göstermedikleri ve kullanıcı tabanlarının olmadığı alanlara yönelik yatırımlar yaparak büyümeye çalıştığını belirtirken dünyanın en büyük 5 teknoloji şirketinin son yıllardaki satın alma işlemleri de bunu doğrular nitelikte.

Toplam Değerleri 3 Trilyon Dolara Dayandı 

Dünyanın en büyük 5 teknoloji şirketi olan Amazon, Apple, Facebook, Google ve Microsoft’u piyasa değerlerinin toplamı 3 trilyon dolara dayanmış durumda(2.85 trilyon dolar). Bu 5 dev şirketin son birkaç yılda yaptığı satın almaların toplam maliyeti ise 90 milyar doların üstünde. Şirketlerin yaptığı önemli satın almalar incelendiği zaman Jeff Richards’ın da dediği gibi şirketlerin asıl faaliyet alanı ile ilgili olmayan farklı bir kategori için çalışan diğer küçük şirketleri aldığını görüyoruz.

Bu satın almalardan en yakın tarihlisi geçtiğimiz günlerde Amazon’un gıda üreticisi Whole Foods’u 13.7 milyar dolara satın alması. Bugüne kadar yaptığı en büyük satın almada bile 1 milyar doların üstünde harcama yapmayan e-ticaret devinin gıda üzerine kurulu bir mağazalar zincirini satın alarak Amazon Go isimli alışveriş anlayışını yaygınlaştıracağı hatta ABD’nin en önemli mağazalar zinciri olan Wal-Mart’ı geride bırakabileceği iddia ediliyor. Tabi yine de Amazon gibi internetle anılan bir şirketin bir mağazalar zincirini satın alması oldukça şaşırtıcı.

Microsoft Ani Kararı İle Şaşırtmıştı 

Son yıllardaki en büyük satın almalardan birine imza atan Microsoft, geçtiğimiz yıl satın alınma anında piyasa değeri 17 milyar dolar olan LinkedIn’i tamamı nakit ödenmek üzere 26.2 milyar dolara satın alarak herkesi şaşırtmıştı. LinkedIn’i satın alana kadar herhangi bir sosyal medya platformu ya da işe alma yazılımına sahip olmayan Microsoft da bu satın almayla birlikte farklı bir alan da faaliyet göstermeye başlamıştı.

Gelirlerinin büyük bir kısmını reklamcılık faaliyetleriyle elde eden Google ise 2012’de Motorola’yı 12.5 milyar dolar karşılığında satın alarak akıllı telefon alanında sadece bir işletim sistemi değil, Nexus dışında farklı model, akıllı telefonlar da üreterek yer alabileceğini göstermişti. Şirket her ne kadar farklı bir alanda faaliyet göstermeye niyetlense de planı tam olarak tutmamış olacak ki 2014 yılında Motorola’yı Lenovo’ya satma kararı almıştı. Google’ın 3.2 milyar dolar karşılığında satın aldığı akıllı ev aletleri üreticisi Nest ise Google çatısı altında çalışmalarına devam ediyor.

Amazon gibi Apple da satın almalar için çok ciddi rakamlar harcayan bir şirket değil. Apple daha çok düşük miktarlar karşılığında satın aldığı yazılım şirketleriyle dikkat çekiyor ancak şirket, 2014 yılında ses ürünleri üreticisi Beats’i 3 milyar dolara satın alarak ilk kez dünya çapında satış kanalları olan büyük bir firmayı satın almış oldu ve ses ekipmanları üreticisi haline geldi.

Facebook Karlı Çıktı 

Bu 5 şirketten belki de kendisine en yakın alanda faaliyet gösteren şirketi alan teknoloji devi ise şüphesiz Facebook. Kendisine ait mesajlaşma platformuna sahip olan sosyal medya devi bununla yetinmeyerek 2014 yılında anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’i 19 milyar dolar karşılığında satın aldı. Satın alınma esnasında 450 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan WhatsApp’in geçtiğimiz aylarda 1.2 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaşmış olması satın almanın Facebook için ne kadar karlı olduğunu gösterir nitelikte. Facebook’un kendi faaliyet alanında bulunmayan Oculus’u satın alması ise şirketin rotasını sanal gerçekliğe çevirmesini sağlamıştı.

Bu satın almalardan da anlaşılacağı üzere dev şirketler büyümek için farklı alanlara yatırım yapmayı tercih edebiliyor. Bu durumun küçük teknoloji şirketlerinin hayatlarını devam ettirmesi için en büyük tehlikelerden biri olduğu düşünülüyor zira kurulalı sadece birkaç yıl olmuş veya yeterli büyümeye ulaşmamış bir teknoloji şirketinin milyarlarca dolarlık teklifi reddedip hedeflerine ulaşmak için çalışması ve bu esnada büyük şirketlerle rekabet etmesi oldukça zor. 


http://www.cnbc.com/2017/06/16/amazon-pursues-transformational-deal-with-whole-foods-purchase.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
İnsanlar aklını kullanmayı öğrenmedikçe nereye çekerlerse o yöne gitmemiz kaçınılmaz.
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reshthesucker 1 yıl
yazının ifade etmek istediği şey ne anlamadım. belki de içerisindeki yalan yanlış bilgilerden ya da aşırı zorlama bağıntı kurmadan kaynaklı bilmiyorum.

Richards dev şirketlerin faaliyet göstermedikleri ve kullanıcı tabanları olmadığı alanlara yönelik yatırımlar yaparak büyümeye çalıştığını belirtirken dünyanın en büyük 5 teknoloji şirketinin son yıllardaki satın alma işlemleri de bunu doğrular nitelikte.


iddia ve ifade bu.

Bu satın almalardan en yakın tarihlisi geçtiğimiz günlerde Amazon’un gıda üreticisi Whole Foods’u 13.7 milyar dolara satın alması. Bugüne kadar yaptığı en büyük satın almada bile 1 milyar doların üstünde harcama yapmayan e-ticaret devinin gıda üzerine kurulu bir mağazalar zincirini satın alarak Amazon Go isimli alışveriş anlayışını yaygınlaştıracağı hatta ABD’nin en önemli mağazalar zinciri olan Wal-Mart’ı geride bırakabileceği iddia ediliyor. Tabi yine de Amazon gibi internetle anılan bir şirketin bir mağazalar zincirini satın alması oldukça şaşırtıcı.


1st pro olarak bu gösterilmiş. son cümleye kadar iyi gitmiş de amazon deyince benim aklıma alışveriş geliyor. bir alışveriş firması olarak whole foods'u satın almasını tamamen sektör içi olarak görüyorum.

Son yıllardaki en büyük satın almalardan birine imza atan Microsoft, geçtiğimiz yıl satın alınma anında piyasa değeri 17 milyar dolar olan LinkedIn’i tamamı nakit ödenmek üzere 26.2 milyar dolara satın alarak herkesi şaşırtmıştı. LinkedIn’i satın alana kadar herhangi bir sosyal medya platformu ya da işe alma yazılımına sahip olmayan Microsoft da bu satın almayla birlikte farklı bir alan da faaliyet göstermeye başlamıştı.


Microsoft'un sosyal medya denemeleri vardı. socl bunlardan biriydi. Microsoft, Facebook ve Twitter'ın bir miktar hisselerine sahip.

Amazon gibi Apple da satın almalar için çok ciddi rakamlar harcayan bir şirket değil. Apple daha çok düşük miktarlar karşılığında satın aldığı yazılım şirketleriyle dikkat çekiyor ancak şirket, 2014 yılında ses ürünleri üreticisi Beats’i 3 milyar dolara satın alarak ilk kez dünya çapında satış kanalları olan büyük bir firmayı satın almış oldu ve müzik ekipmanları üreticisi haline geldi.


Beats'i niye inatla sadece donanım üreticisi olarak görüyorsunuz? ayrıca müzik ekipmanları değil ses ekipmanlarıdır o. müzik olsa duramazdın dıp tıs dıp tıs


son paragraf

Bu satın almalardan da anlaşılacağı üzere dev şirketler büyümek için farklı alanlara yatırım yapmayı tercih edebiliyor. Bu durumun küçük teknoloji şirketlerinin hayatlarını devam ettirmesi için en büyük tehlikelerden biri olduğu düşünülüyor zira kurulalı sadece birkaç yıl olmuş veya yeterli büyümeye ulaşmamış bir teknoloji şirketinin milyarlarca dolarlık teklifi reddedip hedeflerine ulaşmak için çalışması ve bu esnada büyük şirketlerle rekabet etmesi oldukça zor.



kapitalizmin tarihi büyük balığın küçük balığı yutması üzerine kurulu. büyük şirketler de küçük şirketler de bunun farkında. küçük şirketler kendilerini parlatıp büyük şirketlere itelemeye çalışıyorlar. eğer küçük şirket diretirse de büyük şirket küçük şirketi batırıyor. bkz: facebook vs. snap

artık bugün kurulup ibm intel microsoft apple google olacak firma zor çıkar. çünkü bu firmalar ortaya çıktığında sektör bomboştu. geçmişten gelen bir kazanımı(patent lisans falan) olmayan bir firmanın kendini döndürebilmesi şu şartlarda çok mümkün değil. aylık binlerce dolar alan yüzlerce binlerce çalışanı olan bir firma da başka türlü ayakta duramaz zaten. yeni bir firma da bu ekonomik durum için aşırı kırılgan oluyor.

kahve muhabbeti gibi yazı olmuş.
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Infinitum 1 yıl
Bu mesele beni hep korkutuyor. Sonucu devrilemez tekelleşmiş şirketler.
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