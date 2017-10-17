Tepkiler, Google Haritalar'ın ''kalori takip'' özelliğini kaldırttı

Google Haritalar, bir süredir iOS üzerinde harita ile yol tarifi öğrenmek isteyen kişilerin yürüdükleri mesafe karşılığında kaç kalori yakacaklarını bildiren kalori takip sistemini test ediyor. Kişileri hareket etmeyi yönlendirmek ve kısa mesafeli yolculuklarda kişilerin taksi kullanmak yerine yürüyüş yapmasını sağlamak amacıyla sunulan bu özellik ile kişiler yürüdükleri, mesafe ile ne kadar kalori yakacaklarını ve yaktıkları kalorinin kaç fincan kek(veya farklı tatlılar) yemeye eş değer olduğunu görebiliyorlardı. Uygulama henüz sadece test aşamasında olup sınırlı bir kitle için sunulmuş olsa da gelen şiddetli eleştirilen Google'ın bu özelliği kaldırmasına neden oldu.





Kullanıcılar Şikayetçi

Google'ın sağlıklı yaşamı teşvik etmek için sunduğu özellik kullanıcılar tarafından ''rahatsız edici'' bulunurken kimileri de Google'ın; kişilere, yaktıkları kalorilerin tatlı cinsinden karşılığını göstermenin ''yargılayıcı'' olduğundan şikayet etti. Google'ın bu özelliği önceden haber vermeksizin aniden kullanıma sunması ve kalori takip sisteminin nasıl devre dışı bırakılacağı ile ilgili bilgi vermemiş oluşu da kullanıcılar tarafından eleştirildi. Ayrıca kişilerin isteği dışında, sürekli kalori takibinin insanlarda anoreksiya nervoza ve diğer yemek bozukluklarına neden olabileceği iddia ediliyor.





Tüm bu eleştiriler sonrasında Google, test aşamasında olan kalori takip özelliğini kaldıracak ve iOS ya da Android cihazlarda geniş kapsamlı olarak kullanıma sunmayacak. Bu kararın kullanıcılar tarafından gelen güçlü geri bildirimlere dayandığını açıklayan Google sözcüsü, bugünden itibaren kalori takibinin iOS'ta yer alan Google Haritalar'dan tamamen kaldırılacağını doğruladı.

https://techcrunch.com/2017/10/16/google-maps-ditches-automatic-calorie-estimates-after-users-say-its-not-helpful-and-even-potentially-harmful/?ncid=txtlnkusaolp00000595