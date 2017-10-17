Tepkiler, Google Haritalar'ın ''kalori takip'' özelliğini kaldırttı

Kullanıcılar Şikayetçi
Google'ın sağlıklı yaşamı teşvik etmek için sunduğu özellik kullanıcılar tarafından ''rahatsız edici'' bulunurken kimileri de Google'ın; kişilere, yaktıkları kalorilerin tatlı cinsinden karşılığını göstermenin ''yargılayıcı'' olduğundan şikayet etti. Google'ın bu özelliği önceden haber vermeksizin aniden kullanıma sunması ve kalori takip sisteminin nasıl devre dışı bırakılacağı ile ilgili bilgi vermemiş oluşu da kullanıcılar tarafından eleştirildi. Ayrıca kişilerin isteği dışında, sürekli kalori takibinin insanlarda anoreksiya nervoza ve diğer yemek bozukluklarına neden olabileceği iddia ediliyor.
Tüm bu eleştiriler sonrasında Google, test aşamasında olan kalori takip özelliğini kaldıracak ve iOS ya da Android cihazlarda geniş kapsamlı olarak kullanıma sunmayacak. Bu kararın kullanıcılar tarafından gelen güçlü geri bildirimlere dayandığını açıklayan Google sözcüsü, bugünden itibaren kalori takibinin iOS'ta yer alan Google Haritalar'dan tamamen kaldırılacağını doğruladı.
https://techcrunch.com/2017/10/16/google-maps-ditches-automatic-calorie-estimates-after-users-say-its-not-helpful-and-even-potentially-harmful/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gördüğüm en salakça tepkilerden biri. İstemiyorsan kullanma tam sürüm olunca illa kapatma ayarı olur.