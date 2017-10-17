Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tepkiler, Google Haritalar'ın ''kalori takip'' özelliğini kaldırttı

Google Haritalar, iOS üzerinde bir süredir test edilen kalori tahmini özelliğini kullanımdan kaldırıyor. Bu kararın alınmasındaki sebep ise kullanıcıların şiddetli eleştirileri.
1 yıl
2,6b
1
12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tepkiler, Google Haritalar'ın ''kalori takip'' özelliğini kaldırttı
 

Google Haritalar, bir süredir iOS üzerinde harita ile yol tarifi öğrenmek isteyen kişilerin yürüdükleri mesafe karşılığında kaç kalori yakacaklarını bildiren kalori takip sistemini test ediyor. Kişileri hareket etmeyi yönlendirmek ve kısa mesafeli yolculuklarda kişilerin taksi kullanmak yerine yürüyüş yapmasını sağlamak amacıyla sunulan bu özellik ile kişiler yürüdükleri, mesafe ile ne kadar kalori yakacaklarını ve yaktıkları kalorinin kaç fincan kek(veya farklı tatlılar) yemeye eş değer olduğunu görebiliyorlardı. Uygulama henüz sadece test aşamasında olup sınırlı bir kitle için sunulmuş olsa da gelen şiddetli eleştirilen Google'ın bu özelliği kaldırmasına neden oldu.


Kullanıcılar Şikayetçi 

Google'ın sağlıklı yaşamı teşvik etmek için sunduğu özellik kullanıcılar tarafından ''rahatsız edici'' bulunurken kimileri de Google'ın; kişilere, yaktıkları kalorilerin tatlı cinsinden karşılığını göstermenin ''yargılayıcı'' olduğundan şikayet etti. Google'ın bu özelliği önceden haber vermeksizin aniden kullanıma sunması ve kalori takip sisteminin nasıl devre dışı bırakılacağı ile ilgili bilgi vermemiş oluşu da kullanıcılar tarafından eleştirildi. Ayrıca kişilerin isteği dışında, sürekli kalori takibinin insanlarda anoreksiya nervoza ve diğer yemek bozukluklarına neden olabileceği iddia ediliyor.


Tüm bu eleştiriler sonrasında Google, test aşamasında olan kalori takip özelliğini kaldıracak ve iOS ya da Android cihazlarda geniş kapsamlı olarak kullanıma sunmayacak. Bu kararın kullanıcılar tarafından gelen güçlü geri bildirimlere dayandığını açıklayan Google sözcüsü, bugünden itibaren kalori takibinin iOS'ta yer alan Google Haritalar'dan tamamen kaldırılacağını doğruladı.


https://techcrunch.com/2017/10/16/google-maps-ditches-automatic-calorie-estimates-after-users-say-its-not-helpful-and-even-potentially-harmful/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ERIKCI 1 yıl en beğenilen
Allah başka dert vermesin
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 1 yıl
Google'ın sağlıklı yaşamı teşvik etmek için sunduğu özellik kullanıcılar tarafından ''rahatsız edici'' bulunurken kimileri de Google'ın; kişilere, yaktıkları kalorilerin tatlı cinsinden karşılığını göstermenin ''yargılayıcı'' olduğundan şikayet etti.


Gördüğüm en salakça tepkilerden biri. İstemiyorsan kullanma tam sürüm olunca illa kapatma ayarı olur.
Google'ın sağlıklı yaşamı teşvik etmek için sunduğu özellik kullanıcılar tarafından ''rahatsız edici'' bulunurken kimileri de Google'ın; kişilere, yaktıklar...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Umutcan 1 yıl
Amerikanın SJW'ları rahatsız olmuştur kesin. Onları rahatsız etmekten(trigger) kolay birşey yok ne de olsa.
Vücudumla mutluyum kampanyaları vardı bir ara şişmanları yargılamayın diye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozok_53_45 1 yıl
çoğu obez ve antidepresan bağımlısı amerikan halkı rahatsız olmuş demek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 1 yıl
Emri vaki bir durum var ortada. İstekli kullanıcılarla başlansa ve istenildiğinde kapatabilme özelliği olsa bu kadar şikayet olmazdı diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 1 yıl
Herkes başka ders vermesin falan demiş ama kesinlikle önemsenmeli böyle şeyler. Adamlar üstü kapalı şekilde seni izliyor, takip ediyor. Soran olursa da kalori takip, kullanım istatistikleri cart curt. He babam he...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Dert ettiğiniz şeye bakın :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 1 yıl
Bundan sonra yürüyüşten sonra ne kadar tatlı yiyeceğimi hesaplamama gerek kalmayacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 1 yıl
Google feedback'lere önem veren bir firma. Ya kaldıracaktır ya da isteğe bağlı açılır hale getirecektir. Microsoft olsa düşünemiyorum. Önce gün içinde yediğin tatlıları yazmadan haritayı bile kullandırtmazdı. Müşteriyle inatlaşmaya bayılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 1 yıl
bu güne kadar yokluğundan ne kadar vulimia gelmişse aksi de o kadar anorexia sebebi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 1 yıl
Şişman biri o mesajları her gördüğünde kötü hissedecek. O kişi için iyi birşey olsa da kapatılma seçeneği de konulmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 1 yıl en beğenilen
Allah başka dert vermesin
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2646 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, google maps ve
5 etiket daha google haritalar kalori Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi 1 yıl Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin 1 yıl Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi 1 yıl Foxconn'dan yenilikçi otomotiv teknolojilerine 1.5 milyar dolarlık destek 1 yıl WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor 1 yıl Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor 1 yıl Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi 1 yıl MediaTek’den düşük maliyetli Helio P40 yonga seti 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu 1 yıl Toyota otomotiv dışında da hayatımızda yer almak istiyor 1 yıl Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk 1 yıl iPhone 7, iPhone 8'den daha fazla satıyor 1 yıl Android cihazlar için harici kamera geliyor 1 yıl Greenpeace'den teknoloji devlerine ''çevrecilik'' notu 1 yıl Netflix son çeyrekte 5.3 milyon yeni abone kazandı 1 yıl Karşınızda Microsoft'un yeni bilgisayarı: Surface Book 2 tanıtıldı! 1 yıl Apple sağlık sektöründe önemli bir satın almaya imza atabilir 1 yıl Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme 1 yıl Sabit yaz saati uygulaması ilk yılında ne kadar tasarruf sağladı? 1 yıl En tehlikeli Android şantaj yazılımı ortaya çıkarıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tepkiler, Google Haritalar'ın ''kalori takip'' özelliğini kaldırttı Sonraki Çift ekranlı ZTE Axon M tanıtıldı 1 yıl OLED ekranlar LCD ekranlardan daha popüler hale gelecek 1 yıl Otonom araçlar kaza sonrasında nasıl davranacak? 1 yıl Apple'a 440 milyon dolarlık rekor para cezası geldi 1 yıl Age of Empires: Definitive Edition oyunu 2018'e ertelendi 1 yıl VR teknolojisi inme sonrasında kişilere yardımcı olabilir 1 yıl Samsung’dan dünyanın ilk LTE M destekli takip cihazı 1 yıl Elektrikli otomobiller petrolün önlenemez çöküşünü hızlandıracak 1 yıl Tesla, çift bağlantı destekli yeni şarj portunu duyurdu 1 yıl Devler karşı karşıya: iPhone X vs Huawei Mate 10 Pro karşılaştırması 1 yıl Canon PowerShot G1 X Mark III duyuruldu 1 yıl Snapdragon 636 ile özelleştirilmiş çekirdeklere devam 1 yıl Mercedes-Benz 1 milyondan fazla aracını geri çağırıyor! 1 yıl 2010’da parasını Bitcoin’e yatıran Wikileaks, yüzde elli bin kâr etti 1 yıl WhatsApp'a numara değiştirme özelliği eklendi, üç diğer özellik yolda 1 yıl iOS 11.1 Beta 3 yayınlandı! 1 yıl 30 liralık tek bir eğitimle hem Android’e hem iOS’a uygulama geliştirin 1 yıl Kablosuz dosya transfer uygulaması AirDroid, App Store'da 1 yıl Oxford dünyanın ilk sıfır emisyon şehri olma yolunda hızla ilerliyor 1 yıl Samsung Galaxy A5 ve Galaxy A7 (2018) modellerinin görüntüleri sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim