Tepkiler yerini buldu: Türksat kotalarda düzenlemeye gitti!

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Uydunet’in internet tarifelerinde eski usul kota getirmesi büyük tartışma yaratmıştı. Turkcell’in kotalı tarifelerle ilgili yayınladığı yalanlamaya karşın kotalı paketleri ilk yayınlayan isim olan Kablonet cephesi sessiz kalmayı tercih etmişti. Bugün ise BTK Başkanı gündemdeki kota konularına ilişkin konuşarak, gerekli görülürse müdahale edilebileceğini söylemişti.

Sizlerle de paylaştığımız bu haberin üstünden birkaç saat geçtikten sonra Türksat tarafından önemli bir adım geldi. Uydunet internet tarifelerinde bir adım atan Türksat, kota aşım ücretini değiştirdi. Daha önce yeni kotalı paketlerde GB başına 2TL olarak açıklanan kota aşım ücreti, 50 kuruş şeklinde revize edildi. Burada yer alan bağlantıdan Uydunet İnternet Tarifeleri Sayfası’na ulaşabilirsiniz.

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BTK Başkanı tam manasıyla eski usul kotalı tarifeleri kastetmemiş olsa da AKN’ye aykırı bir durum olması halinde müdahale edebileceklerini söylemişti. Türksat’ın bu yöndeki geri adım kararı da bunun bir sonucu olarak yorumlanabilir.

Gündemdeki konularla ilişkili olarak TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler ile yaptığımız röportajı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.