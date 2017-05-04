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Tepkiler yerini buldu: Türksat kotalarda düzenlemeye gitti!

DonanımHaber takipçilerinin tepkileri, yapılan yayınlar, haberler yerini buldu, Kablonet’ten önemli bir adım geldi. Kotalı tarifelerdeki aşım ücretleri makul bir hale getirildi. İşte detaylar:
2 yıl
16,2b
1
279
Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tepkiler yerini buldu: Türksat kotalarda düzenlemeye gitti!
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Uydunet’in internet tarifelerinde eski usul kota getirmesi büyük tartışma yaratmıştı. Turkcell’in kotalı tarifelerle ilgili yayınladığı yalanlamaya karşın kotalı paketleri ilk yayınlayan isim olan Kablonet cephesi sessiz kalmayı tercih etmişti. Bugün ise BTK Başkanı gündemdeki kota konularına ilişkin konuşarak, gerekli görülürse müdahale edilebileceğini söylemişti.

Sizlerle de paylaştığımız bu haberin üstünden birkaç saat geçtikten sonra Türksat tarafından önemli bir adım geldi. Uydunet internet tarifelerinde bir adım atan Türksat, kota aşım ücretini değiştirdi. Daha önce yeni kotalı paketlerde GB başına 2TL olarak açıklanan kota aşım ücreti, 50 kuruş şeklinde revize edildi. Burada yer alan bağlantıdan Uydunet İnternet Tarifeleri Sayfası’na ulaşabilirsiniz.

Tepkiler yerini buldu: Türksat kotalarda düzenlemeye gitti!
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BTK Başkanı tam manasıyla eski usul kotalı tarifeleri kastetmemiş olsa da AKN’ye aykırı bir durum olması halinde müdahale edebileceklerini söylemişti. Türksat’ın bu yöndeki geri adım kararı da bunun bir sonucu olarak yorumlanabilir.

Gündemdeki konularla ilişkili olarak TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler ile yaptığımız röportajı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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ABSOLUT. 2 yıl en beğenilen
Şuan TÜRKSAT:
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Virinom 2 yıl
Komple kaldıracaklar. Ekstra ücret kabul edilemez.
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-alpinist- 2 yıl
Geri adım değil kotayı kaldırmamış
1 Yanıt Yanıtla +271
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1 Avatar
GnCfNrLi 1 yıl
HERKESE MERHABA
İSTANBUL KARTALDAYIM.
25 MBT VE ÜSTÜ DEVRETMEK İSTEYEN OLURSA
PM DEN DÖNÜŞ YAPSIN.
EN AZ 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ OLANLAR YAZSIN LÜTFEN.
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Azstek 1 yıl
Hala daha kalkmamış şu 1GB/50 kuruş. Taahhüt önümüzdeki ay bitiyor, ben şu an 25mbps internete 40tl veriyorum. Her geçen sene azalması gereken fiyat 2 sene öncesine göre katbekat artmış. Üstelik tarife hızları da 24mbps'ye düşmüş. 70 tl'den aşağı şu anda kullandığım TV+İnternet paketi yok. Bu nedir böyle?
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thanatos13 2 yıl
ulan komple kaldırmaları gerekirken 0,50 kuruşa indirmişler şaka gibi, abi taahhüdünüz bitince cidden hizmet almayın böyle firmalardan ayıp denen bir şey var.
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zulu123 2 yıl
Konunun adını "tencere kapağını buldu" şeklinde değiştirirsek günün anlam ve önemini daha iyi anlatır.
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hexedemical 2 yıl
eğer kanun gelirse eski sözleşmelerde değişecekmiş
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_nick falan yok_ 2 yıl
çok net söylüyorum şu sitenin sahibi olsam şu haberin başlığını böyle atan çalışanımın işine son verirdim..
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DEMİRCİEFE 2 yıl _nick falan yok_
Orijinalden alıntı: _nick falan yok_
çok net söylüyorum şu sitenin sahibi olsam şu haberin başlığını böyle atan çalışanımın işine son verirdim..

bir yanlış anlama mı var acaba.bu başlığı benim bildiğim sadece yazan değiştirebilir. başlık bence de yanlış.sanki turksat tamamamen
eski usule dönmüş anlaşılıyor.halbuki şu an itibariyle ek kotalar ücretli.
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confuest 2 yıl
Yeni Kullanıcılar kesinlikle Kablonet'e taahhüt vermesinler. Aralık ayında taahhütüm bittiğinde direk Türknet'e geçiyorum
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vorb 2 yıl
Yahu arkadaşlar ben 50 mb 150 gb kotalı AKN li eski eko sınırsız kullanıcıyım,tahahütüm falan yok bu yeni tarifelere bakmaktan beynim yandı benim eski tarifem geçerli olacakmı şimdi olacaksa bunun bir zamanı varmı nereye kadar yani şimdi gece 2 de kotasız indirme falan yapabilecekmiyim,
bir de farzet 150 gb kotayı geçtim 2 tl gb başınamı ödeyeceğiz karman çorman olduk yahu.
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DEMİRCİEFE 2 yıl vorb
vorb
Yahu arkadaşlar ben 50 mb 150 gb kotalı AKN li eski eko sınırsız kullanıcıyım,tahahütüm falan yok bu yeni tarifelere bakmaktan beynim yandı benim eski tarifem geçerli olacakmı şimdi olacaksa bunun bir zamanı varmı nereye kadar yani şimdi gece 2 de kotasız indirme falan yapabilecekmiyim,
bir de farzet 150 gb kotayı geçtim 2 tl gb başınamı ödeyeceğiz karman çorman olduk yahu.

BEN DE ESKİ TAAHHUTSÜZ AKN KOTALIYIM.zannedersem 1 yıl oluncaya kadar eski usullere tabiyiz.tabii bunu çağrı merkezine sorucam ama konuşmaları kaydedeceğim.malum bunlar bu gün öyle yarın böyle derler.
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DEMİRCİEFE 2 yıl
bende yılda 4-5 ay (kablonet) donduruyorum. yazlığga gıtme nedenıyle.bakalım hattı dondurup yeniden aktif edice mevcut paketımız bozulacakmı onu merak ediyorum.
31 mayısta donduracağım.
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ellekem 2 yıl DEMİRCİEFE
Hocam dondurma işlemi nasıl yapılıyor. 2 ay falan ben de düşünüyorum bakalım sıkıntı olacak mı
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tobepeople 2 yıl
Ben yeni abone değilim beni etkilemiyor sanırım bu paket ve tarifeler. Etkilemediğinden emin olunca aylık indirme kotamı 100-200 gb arttıracağım. 2/3TB alam bari bir hdd İleride izleyeceğim dizileri Torrentleme zamanı gelmiş, sözleşmem bittiğinde 2 yıl idare ederim. Sonra komple kalksa bile bir faydası olmayacak belli ki kotayı kaldırıyoruz GB başına 2 lira alacağız diyecekleri şimdiden bariz belli. 100 gb 200 TL olacak bir artısı olmayacak gene...İnşallah geberir giderler bu tür açıklama yapan yetkililer...
Bütün internet üreticileri terörist! Bu da terörün başka bir yolu halkı sindirmenin başka bir yolu Turkcel, vodafon, uydunet bunların hepsi teröristtir, artık benim gözümde. İmha etmek lazım bunları...BTK bu teröristlere ceza olarak ücretleri yarıya düşürsün GB başına kota sistemini de kaldır. Bunun hesabını ödetmek lazım bu şeref...lere
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