Tepkiler yerini buldu: Türksat kotalarda düzenlemeye gitti!

Sizlerle de paylaştığımız bu haberin üstünden birkaç saat geçtikten sonra Türksat tarafından önemli bir adım geldi. Uydunet internet tarifelerinde bir adım atan Türksat, kota aşım ücretini değiştirdi. Daha önce yeni kotalı paketlerde GB başına 2TL olarak açıklanan kota aşım ücreti, 50 kuruş şeklinde revize edildi. Burada yer alan bağlantıdan Uydunet İnternet Tarifeleri Sayfası’na ulaşabilirsiniz.
BTK Başkanı tam manasıyla eski usul kotalı tarifeleri kastetmemiş olsa da AKN’ye aykırı bir durum olması halinde müdahale edebileceklerini söylemişti. Türksat’ın bu yöndeki geri adım kararı da bunun bir sonucu olarak yorumlanabilir.
Gündemdeki konularla ilişkili olarak TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler ile yaptığımız röportajı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İSTANBUL KARTALDAYIM.
25 MBT VE ÜSTÜ DEVRETMEK İSTEYEN OLURSA
PM DEN DÖNÜŞ YAPSIN.
EN AZ 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ OLANLAR YAZSIN LÜTFEN.
bir yanlış anlama mı var acaba.bu başlığı benim bildiğim sadece yazan değiştirebilir. başlık bence de yanlış.sanki turksat tamamamen
eski usule dönmüş anlaşılıyor.halbuki şu an itibariyle ek kotalar ücretli.
bir de farzet 150 gb kotayı geçtim 2 tl gb başınamı ödeyeceğiz karman çorman olduk yahu.
BEN DE ESKİ TAAHHUTSÜZ AKN KOTALIYIM.zannedersem 1 yıl oluncaya kadar eski usullere tabiyiz.tabii bunu çağrı merkezine sorucam ama konuşmaları kaydedeceğim.malum bunlar bu gün öyle yarın böyle derler.
31 mayısta donduracağım.
Bütün internet üreticileri terörist! Bu da terörün başka bir yolu halkı sindirmenin başka bir yolu Turkcel, vodafon, uydunet bunların hepsi teröristtir, artık benim gözümde. İmha etmek lazım bunları...BTK bu teröristlere ceza olarak ücretleri yarıya düşürsün GB başına kota sistemini de kaldır. Bunun hesabını ödetmek lazım bu şeref...lere
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
16207 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
internet, türksat ve