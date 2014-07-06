Terminatörler geldiğinde sadece Google'ın kurucuları güven altında olacak

Bundan tam 20 yıl önce, internet henüz emekleme aşamasında iken, site tasarımcıları için robots.txt isimli bir protokol hazırlandı. Martijn Koster tarafından geliştirilen robots.txt, sitesindeki tüm içeriğin arama motorları tarafından kullanılmasını istemeyen ya da bir başka ifade ile bantgenişliği kullanımını, botları engelleyerek gerçek kullanıcılara sağlamak isteyen geliştiriciler için büyük önem taşıyordu.

Bu protokol zaman içerisinde ciddi eleştrilere maruz kalsa da, çeşitli eksiklikleri bulunsa da hala yaygın olarak kullanılıyor. Google da 24 saatlik aralıklarla robots.txt kontrolü yapmayı sürdürüyor. İnternetin gelişim sürecinde kendisine has özel bir yer edinen robots.txt için Google, 20. yılı şerefine yeni bir versiyonu internet sitesi üzerinden yayınladı.

Bu dökümana göre Google, insanoğlu olur da bir gün T-800 ve T-1000 gibi Terminatörlerin saldırısına uğrar ise, şirket kurucuları Larry Page ile Sergey Brin'in güvenliğini garanti altına alıyor ve bunu da bu isimlere karşı saldırıyı yasaklayarak gerçekleştiriyor. Son dönemde robot şirketlerine ciddi yatırımlar yapan ve farklı denemeler gerçekleştiren Google, ilerleyen dönemlerde hem askeri hem de sivil hayatta kendi robot filosuna sahip olmayı amaçlıyor.