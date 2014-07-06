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Terminatörler geldiğinde sadece Google'ın kurucuları güven altında olacak

4 yıl
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Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Terminatörler geldiğinde sadece Google'ın kurucuları güven altında olacak
Bundan tam 20 yıl önce, internet henüz emekleme aşamasında iken, site tasarımcıları için robots.txt isimli bir protokol hazırlandı. Martijn Koster tarafından geliştirilen robots.txt, sitesindeki tüm içeriğin arama motorları tarafından kullanılmasını istemeyen ya da bir başka ifade ile bantgenişliği kullanımını, botları engelleyerek gerçek kullanıcılara sağlamak isteyen geliştiriciler için büyük önem taşıyordu.
Bu protokol zaman içerisinde ciddi eleştrilere maruz kalsa da, çeşitli eksiklikleri bulunsa da hala yaygın olarak kullanılıyor. Google da 24 saatlik aralıklarla robots.txt kontrolü yapmayı sürdürüyor. İnternetin gelişim sürecinde kendisine has özel bir yer edinen robots.txt için Google, 20. yılı şerefine yeni bir versiyonu internet sitesi üzerinden yayınladı.
Bu dökümana göre Google, insanoğlu olur da bir gün T-800 ve T-1000 gibi Terminatörlerin saldırısına uğrar ise, şirket kurucuları Larry Page ile Sergey Brin'in güvenliğini garanti altına alıyor ve bunu da bu isimlere karşı saldırıyı yasaklayarak gerçekleştiriyor. Son dönemde robot şirketlerine ciddi yatırımlar yapan ve farklı denemeler gerçekleştiren Google, ilerleyen dönemlerde hem askeri hem de sivil hayatta kendi robot filosuna sahip olmayı amaçlıyor.

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mX-L4S3R 4 yıl en beğenilen
Martijn Koster tarafından geliştirilen robots.txt, sitesindeki tüm içeriğin arama motorları tarafından kullanılmasını istemeyen ya da bir başka ifade ile o dönem için çok daha fazla önem arz eden bantgenişliği kullanımını, robotları engelleyerek gerçek kullanıcılara sağlamak isteyen geliştiriciler için büyük önem taşıyordu.

3 kere okudum hiçbir şey anlamadım
Martijn Koster tarafından geliştirilen robots.txt, sitesindeki tüm içeriğin arama motorları tarafından kullanılmasını istemeyen ya da bir başka ifade ile o dön...
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2 Yanıt Yanıtla +134
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oKsyqeN 4 yıl
Tamam yakında gugıl para karşılığı o dosyanın içine isim eklemeyide sunar ve böylece cennetten arazi satın alma mevzusu boyut değiştirmiş olur
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murad35 4 yıl
Simdi biri gelir once nexus 4 e guncelleme versin google der :)
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Paroksetin 4 yıl
Google ın müşteri memnuniyeti bu beyler.
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darkaura 4 yıl
Eger birgun skynet ortaya cikacaksa tartismasiz bunu yapmaya en yakin sirket googledir. Yeryuzundeki en gelismis ai yazilimlarina ve en buyuk sunucu aglarina sahipler. Uzerine tum buyuk robotik arastirma sirketlerini satin aldilar. Gelecekde kullanilcak quantum bilgisayarlarinda bile yatirimlari var.
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mayday06 4 yıl
skynetin ttneti çökerttiği zamanı dört gözle bekliyorum.80 yaşında bile olsam o anı görmek isterim.
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LyingStory 4 yıl
Güldürdün
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pessimistxstyle8 4 yıl
kiss imkin. üledizzini
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infileXible 4 yıl
Hiç korkmayın 25 yıl geri gitmenin yolunu buldum.
Robotlar saldırıya geçerse, 25 yıl öncesine gidip
hepsinin .........
Not: Şu an geliştirme aşamasında olan projemde tek sorun
geri gittikten sonra geleceğe tekrar dönüş yapamıyorum.
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bigbooss 4 yıl
nasıl bir saçmalamadır anlayamadım kusura bakmayın.
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SerkanTR- 4 yıl
Terminatorler sirket binasini bastigi zaman bunu okuturlar artik.
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GetSomeRest 4 yıl
Dünyada ikisinin yanlız kalması biraz düşündürücü. İnsan birkaç kız ismi ekler. Yoksa bunlar!!!
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adını nick koydum 4 yıl
Çok film izlemişler
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muhamnet 4 yıl
Kim bu Türkçe cahili, fukarası?

Işte iletişim Fakültesi mezunu bu işe yarıyor.
Ya da mübarek Ramazan ayında kafayı çekip haber yapıyorlar.
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