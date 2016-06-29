Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir

28 Haziran akşamı Atatürk Havalimanı’na düzenlenen saldırı sonrasında medya organlarına yayın yasağı getirilmiş ve terör olaylarının kamuoyunda daha fazla dile gelmesinin önüne geçilmek istenmişti. Yayınlar için durum kolay olsa da işin bir de sosyal medya boyutu var.

Kısa sürede yayınlanması ve paylaşılması yasak birçok görüntü ve video hızlı bir şekilde kullanıcılar arasında paylaşılmıştı bile. Bunun üzerine bir basın açıklaması yayınlayan BTK, görüntüleri paylaşan kullanıcıların bilerek veya bilmeyerek terör saldırısının amacına hizmet etmiş olduğunun altını çiziyor.

Bu nedenle BTK, sosyal medya hesaplarından bu yönde paylaşımda bulunan kullanıcıların yasal sorumlulukları olduğuna ve bu konunun takip edilerek yasal incelemelerin yapılabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle fazla sayıda aksiyon alan paylaşımları gerçekleştiren kullanıcıların cezai bir durumla karşılaşması muhtemel görünüyor.

BKT’nin açıklaması şöyle:

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http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBasın+Bülteni%2fBASIN+AÇIKLAMASI+28.06.2016.pdf