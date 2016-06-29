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Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir

Atatürk Havalimanı’na gerçekleştirilen saldırının ardından BTK’dan sosyal medya kullanıcılarını çok yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. İşte konuya ilişkin çok ilginç detaylar:
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir

28 Haziran akşamı Atatürk Havalimanı’na düzenlenen saldırı sonrasında medya organlarına yayın yasağı getirilmiş ve terör olaylarının kamuoyunda daha fazla dile gelmesinin önüne geçilmek istenmişti. Yayınlar için durum kolay olsa da işin bir de sosyal medya boyutu var.

Kısa sürede yayınlanması ve paylaşılması yasak birçok görüntü ve video hızlı bir şekilde kullanıcılar arasında paylaşılmıştı bile. Bunun üzerine bir basın açıklaması yayınlayan BTK, görüntüleri paylaşan kullanıcıların bilerek veya bilmeyerek terör saldırısının amacına hizmet etmiş olduğunun altını çiziyor.

Bu nedenle BTK, sosyal medya hesaplarından bu yönde paylaşımda bulunan kullanıcıların yasal sorumlulukları olduğuna ve bu konunun takip edilerek yasal incelemelerin yapılabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle fazla sayıda aksiyon alan paylaşımları gerçekleştiren kullanıcıların cezai bir durumla karşılaşması muhtemel görünüyor.

BKT’nin açıklaması şöyle:

Terör saldırılarından görüntüleri sosyal ağlarda paylaşanlara ceza gelebilir
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http://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBasın+Bülteni%2fBASIN+AÇIKLAMASI+28.06.2016.pdf Yorum Yaz
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Soul741 2 yıl en beğenilen
"Kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanların yasal sorumlulukları bulunmaktadır."
Özetle: Survivor izleyin, patlamayı unutun.
"Kamuoyunda infial uyandırma ve toplumu dehşete düşürmeye yönelik kasıtlı paylaşımlarda bulunanların yasal sorumlulukları bulunmaktadır."Özetle: Survivor i...
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emre1393 2 yıl
IŞİD i besleyenin kimler olduğunu 3 yaşındaki çocuk bile biliyor, sosyal medya bahane yasaklar şahane.
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KURSAD. 2 yıl
Nasıl cahil bir ülkede yaşıyoruz biz. Kişisel sosyal paylaşım sayfamda paylaştığımdan bir kere sanane , Örneğin facebook'u ele alalım benim paylaşımını yaptığım gönderinin '' Sadece arkadaşlarım görebilir '' sınırlaması getirirsem bu benim özelim olur. Buna kalkıpta sen karışamazsın. Özel hayatın gizlilik ilkesi var. Facebook ve benzeri sosyal hesapları da TR hukukuna uygundur. Asıl buna müdahale etmeleri kanuna aykırıdır.

Tabiki diplomasız cahiller bilemez. Bilgileri yoktur. Bu tarz düşünceye sahip olanları en yakın meralara gitmelerini işaret ediniz. Kaosu terörü engelleyemenlerin sosyal medyayı engellediği acınası zavalların bir ülkesiyiz.
Nasıl cahil bir ülkede yaşıyoruz biz. Kişisel sosyal paylaşım sayfamda paylaştığımdan bir kere sanane , Örneğin facebook'u ele alalım benim paylaşımını yaptığı...
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1 Yanıt Yanıtla +96
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huseyinadukeeee 2 yıl
Cahiliye Türkiye Edition
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Düşbaz 2 yıl
İste diktatörluk
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Parola_18 2 yıl Düşbaz
Düşbaz

İste diktatörluk

inşallah anan baban vey akardeşin feci şekilde ölmezde kimsede fotograflarını sosyal medyada paylaşmaz
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Zampara1234 2 yıl
Tüm dünyada, çatır çatır, hem de ilk sırada haberleri yapılırken...

Şu konulan yasaklar ne anlama geliyor? Biri bunu açıklasın.
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AnadoluEfes 2 yıl Zampara1234
Zampara1234
Tüm dünyada, çatır çatır, hem de ilk sırada haberleri yapılırken...

Şu konulan yasaklar ne anlama geliyor? Biri bunu açıklasın.

Halk galyana gelmesin hükümeti sorumlu tutmasın herkes herşeyi kolayca unutsun diye bilmek için yoksa senin orda cekip gönderdiğin bir resmin teroriste ne faydası olacak ne yardımı dokunacak zaten adam gelmiş patlatmış bombasını neyin kafasını yaşıyorlar anlamayamadım
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Parola_18 2 yıl
froster2006
Baski dikta belli ne istedikleri.Odun bir toplum.

odun senin gibi kanı bozuklara denir lan
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froster2006 2 yıl
Baski dikta belli ne istedikleri.
Odun bir toplum.
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WB 2 yıl
Avrupa'da benzer uygulamalar yapiliyor, gayet normal bir durum, burada siyaset yapip vaktinizi bosa harcamayin..
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kaanakg85 2 yıl
Köprü açılışlarını paylaşsak ödül verecekler mi peki. Yakinda dark weider tadinda bir yönetim altına gireceğiz
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AC_Hawker 2 yıl
Seçmen bir gün " Yapcağınız işi s... " diyecek diye ödleri kopuyor.
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patapon_00 2 yıl
beyni yok fikri var

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fx3169 2 yıl
Ne da...klar var.Ulan asıl hakareti hakedenler yas tutmayı bırakıp "BAYRAM HAVASINDA" köprü açılışına gidenlerdir.Tarih kepazeliklerinizi tek tek yazıyor.Teröristten daha gururlu ve onurlu olmayı da unutmayın!
Bunlar benim değil tapındığınız resmini öpüp yattığınız reyizinizin sözleri!
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