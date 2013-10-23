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Terraria 2, PC'nin yanı sıra mobil platformlarda da yer edinecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Terraria 2, PC'nin yanı sıra mobil platformlarda da yer edinecek
Sandbox türünün başarılı örneklerinden Terraria'nın devam oyunu Terraria 2, önümüzdeki dönemlerde oyuncuların beğenisine sunulacak. 

Henüz geliştirime aşamasında olan devam oyununun neler sunacağı hakkında ise, henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Terraria'nın geliştiricilerinden Andrew Spinks'in son açıklaması oyunun birden çok platformda aynı dönemde yer alacağı yönünde. Spinks, açıklamasında oyunun PC ve mobil platformlar için öncelikli olarak yayınlanacağını söylerken; Nintendo 3DS'in bu planlar dahilinde olmadığını da dile getirdi.

Terraria 2'nin ne zaman oyuncularla buluşacağı halen merak konusu olsa da, halihazırda Android ve iOS platformları için de indirilebilir içerik olarak sunulan Terraria'ya aşağıdaki market bağlantıları üzerinden erişebilirsiniz.


http://www.pocketgamer.co.uk/r/Android/Terraria+2/news.asp?c=54675 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cengizhan1903 6 yıl
Bir minecraft degil bence
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