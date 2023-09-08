Gmail uygulamasına beklenen özellik geliyor: Mailler daha kolay silinecek!

Tümünü seç seçeneği geliyor
Google, Gmail uygulamasına nihayet “Tümünü seç” işlevini getiriyor. Gmail Android uygulaması 2023.08.20.561750975.Release sürümünde bu seçenek ortaya çıktı. Bir e-postaya dokunulduğu anda seçenek görünüyor. Bundan sonra mailleri toplu silmek, arşivlemek, ertelemek, sessize almak veya okundu/okunmadı olarak işaretlemek mümkün oluyor.
Mailler toplu silinebilecek
Gmail, sunucularından getirilen e-posta sayısını istek başına 50 ile sınırlandırıyor. Dolayısıyla tümünü seç’e dokunulduğunda gelen kutusundaki ilk 50 e-posta işaretleniyor. 50 e-posta daha seçmek için butona tekrar dokunmak gerekiyor. Bu şekilde eskiye doğru tüm mailler seçilip silme işlemi uygulanıyor. Böyle bir sınırlama olsa da her gün yüzlerce e-postanın geldiği hesaplar için toplu işlem uygulamayı çok daha kolay hale getirecek.
Yeni “Tümünü seç” seçeneğinin Gmail uygulamasına ne zaman geleceği belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.