Gmail uygulamasına beklenen özellik geliyor: Mailler daha kolay silinecek!

Tam Boyutta Gör Gmail mobil uygulaması, masaüstü sürümdeki hemen hemen tüm işlevleri sunuyor. Çoklu gelen kutusu, e-posta erteleme veya sessize alma, etiketleme ve daha pek çok özellik mevcut. Ancak, e-postaları toplu silmek için bir seçenek yok. Tüm e-postaları arşivlemek veya okundu olarak işaretlemek için elle seçmek gerekiyor. Gelecek güncellemeyle bu değişecek.

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Tümünü seç seçeneği geliyor

Google, Gmail uygulamasına nihayet “Tümünü seç” işlevini getiriyor. Gmail Android uygulaması 2023.08.20.561750975.Release sürümünde bu seçenek ortaya çıktı. Bir e-postaya dokunulduğu anda seçenek görünüyor. Bundan sonra mailleri toplu silmek, arşivlemek, ertelemek, sessize almak veya okundu/okunmadı olarak işaretlemek mümkün oluyor.

Mailler toplu silinebilecek

Gmail, sunucularından getirilen e-posta sayısını istek başına 50 ile sınırlandırıyor. Dolayısıyla tümünü seç’e dokunulduğunda gelen kutusundaki ilk 50 e-posta işaretleniyor. 50 e-posta daha seçmek için butona tekrar dokunmak gerekiyor. Bu şekilde eskiye doğru tüm mailler seçilip silme işlemi uygulanıyor. Böyle bir sınırlama olsa da her gün yüzlerce e-postanın geldiği hesaplar için toplu işlem uygulamayı çok daha kolay hale getirecek.

Yeni “Tümünü seç” seçeneğinin Gmail uygulamasına ne zaman geleceği belli değil.

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