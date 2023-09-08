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    Gmail uygulamasına beklenen özellik geliyor: Mailler daha kolay silinecek!

    Google'ın e-posta uygulamasına beklenen özellik nihayet geliyor. Yeni seçenekle Gmail'de toplu mail silme oldukça kolay olacak.                                  
    Gmail uygulaması toplu mail silme tümünü seç Tam Boyutta Gör
    Gmail mobil uygulaması, masaüstü sürümdeki hemen hemen tüm işlevleri sunuyor. Çoklu gelen kutusu, e-posta erteleme veya sessize alma, etiketleme ve daha pek çok özellik mevcut. Ancak, e-postaları toplu silmek için bir seçenek yok. Tüm e-postaları arşivlemek veya okundu olarak işaretlemek için elle seçmek gerekiyor. Gelecek güncellemeyle bu değişecek.

    Tümünü seç seçeneği geliyor

    Google, Gmail uygulamasına nihayet “Tümünü seç” işlevini getiriyor. Gmail Android uygulaması 2023.08.20.561750975.Release sürümünde bu seçenek ortaya çıktı. Bir e-postaya dokunulduğu anda seçenek görünüyor. Bundan sonra mailleri toplu silmek, arşivlemek, ertelemek, sessize almak veya okundu/okunmadı olarak işaretlemek mümkün oluyor.

    Mailler toplu silinebilecek

    Gmail, sunucularından getirilen e-posta sayısını istek başına 50 ile sınırlandırıyor. Dolayısıyla tümünü seç’e dokunulduğunda gelen kutusundaki ilk 50 e-posta işaretleniyor. 50 e-posta daha seçmek için butona tekrar dokunmak gerekiyor. Bu şekilde eskiye doğru tüm mailler seçilip silme işlemi uygulanıyor. Böyle bir sınırlama olsa da her gün yüzlerce e-postanın geldiği hesaplar için toplu işlem uygulamayı çok daha kolay hale getirecek.

    Yeni “Tümünü seç” seçeneğinin Gmail uygulamasına ne zaman geleceği belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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