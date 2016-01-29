Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Powerwall kurulumlarına başlıyor

Tesla nihayet büyük ilgi gören Powerwall kurulumlarına başlıyor. Evler için geliştirilen batarya teknolojisi kısa bir süre sonra Avusturalya'da kullanıma sunulacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,7b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla, Powerwall kurulumlarına başlıyor
 
Tesla'nın kurucusu ve sahibi Elon Musk'ın yenilenebilir enerjiye önem verdiği herkes tarafından biliniyor. Tesla da genellikle elektrikli otomobilleriyle gündeme gelen bir şirket, ancak geçtiğimiz aylarda Powerwall adındaki yeni üründe kendinden oldukça söz ettirmeyi başarmıştı.

"Evler için batarya" şeklinde kısaca tanımlayabileceğimiz bu ürün yenilenebilir enerji kaynaklarından veya şehrin elektrik şebekesinden aldığı enerjiyi depoluyor. Kullanım ihtiyacı olduğunda ise evin elektrik ihtiyacını önemli bir ölçüde karşılayabiliyor. Örneğin elektriğin ucuz olduğu gece yarısından sonra Powerwall'a enerji depolamak, sonrasında elektrik fiyatlarının tavan yaptığı öğlen saatlerinde bu enerjiyi kullanmak oldukça önemli bir tasarruf yöntemi olabilir.

Bunun yanı sıra giderek yaygınlaşan güneş panelleri ve rüzgar gülleri de Powerwall'a enerji kaynağı olabiliyor. Bu sayede evi güneş alan kişiler kullanımlarından daha faza elektrik elde edebilirlerse bunu depolayıp gece saatlerinde kullanabiliyorlar.
3000-3500 dolar seviyesinde fiyatlandırmaya sahip Powerwall tanıtıldıktan sonra büyük ilgi görmeyi başarmıştı. ABD ile birlikte bütün dünyada merakla beklenen ürünün ilk kurulumları nihayet başladı. Pilot bölge olarak ise yenilenebilir enerji kaynaklarının en yaygın kullanıldığı ülkelerden birisi olan Avusturalya tercih edilmiş. Ülkede ilk bir kaç Powerwall kurulumu yapılırken yavaş yavaş bu sürecin hızlanacağı söyleniyor.
Tanıtıldıktan sonra rakiplerini de görmeye başladığımı sistem gelecekte tüm evlerde kullanılabilecek potansiyele sahip. Bakalım bu yöntem global pazarda yaygınlaşacak kadar popülerleşebilecek mi? Aşağıda yer alan videoyu izleyerek Powerwall hakkında daha kapsamlı bilgiye sahip olabilirsiniz.

http://mashable.com/2016/01/28/first-tesla-powerwall/#IzWBdtR4sgqS Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
UML 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de bu tip cihazlar yaygınlaşsa farklı elektrik tarifesi kalmaz, 24 saat tek tarifeye döndürülür bütün aboneler.

Espri olsun diye yazmadım, LPG'li araç sayısındaki artış ve LPG'deki fiyat artışı örnek olsun.
Türkiye'de bu tip cihazlar yaygınlaşsa farklı elektrik tarifesi kalmaz, 24 saat tek tarifeye döndürülür bütün aboneler.Espri olsun diye yazmadım, L...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
kaazto28
bizim burada olsa hemen çalmaya başlarlar, ayrıca hiçbir zaman bizim lehimize birşey olmaz hep aleyhimize telefondan tutun da iğne ipliğe kadar

Gelir adaletsizliği ve düşük alım gücünün olduğu yerlerde suçlar her zaman katlanarak artar. Maalesef dediğim şeyler bizim ülkemizde had safhada.
kaazto28bizim burada olsa hemen çalmaya başlarlar, ayrıca hiçbir zaman bizim lehimize birşey olmaz hep aleyhimize telefondan tutun da iğne ipli...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 3 yıl
CLK AKDENİZ elektrik, 2 ay fatura göndermiyor, sonra ZAM gelince ikisini birden gönderiyor birde geçikme ekliyor, BURASI TÜRKİYE,
ÖZELLEŞSİN DİYENLERE GİRİNCE SEVİNİYORUM AMA BİZİM SUÇUMUZ NEDİR ?
CLK AKDENİZ elektrik, 2 ay fatura göndermiyor, sonra ZAM gelince ikisini birden gönderiyor birde geçikme ekliyor, BURASI TÜRKİYE,ÖZELLEŞSİN DİYENLERE Gİ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 3 yıl
Dediği kadar çok çevrim ömrü varsa (şarj deşarj için), Jel akülü sistemlerden daha ekonomik olabiliyor. Öyle feci pahalı faln değil yani. Aynı çevrim ömrünü jel aküyle elde etmek için, belki 5 akü değişimi sonrası bile fiyat çoktan kafa kafaya gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
radical 3 yıl
bizim buradaki yamyamlar duvarla birlikte götürür bunu 3k dolar ne ya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 3 yıl
CLK AKDENİZ elektrik, 2 ay fatura göndermiyor, sonra ZAM gelince ikisini birden gönderiyor birde geçikme ekliyor, BURASI TÜRKİYE,
ÖZELLEŞSİN DİYENLERE GİRİNCE SEVİNİYORUM AMA BİZİM SUÇUMUZ NEDİR ?
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
Bizim ülkemizde vergiden dolayı yine kullanamayız :D
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
çok pahalı, kendi fiyatını amorti edene kadar baya bi süre geçer
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
bu pil bir patlarsa tüm binayı yıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
bu pil bir patlarsa tüm binayı yıkar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 3 yıl
elektrikli otomobiller şüphesiz geleceğin otomobilleri olacak ki olmalı. bu fiyatlarla şimdilik zengin oyuncağı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
İnsanın aklına takılan tek sıkıntısı batarya kullanım ömrü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl
kaazto28
bizim burada olsa hemen çalmaya başlarlar, ayrıca hiçbir zaman bizim lehimize birşey olmaz hep aleyhimize telefondan tutun da iğne ipliğe kadar

Gelir adaletsizliği ve düşük alım gücünün olduğu yerlerde suçlar her zaman katlanarak artar. Maalesef dediğim şeyler bizim ülkemizde had safhada.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jubeii 3 yıl
MALA ötv getirirler. tartışma biter.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 3 yıl
içerisinde yaklaşık 1000adet pil var sanırım.18650 pilleri almaya kalksanız zaten aynı paraya gelir.
200 bin liraya ev alan birisi için 10bin tl birşey değil.
ups görevi görüyor.
güneş enerjisi paneli ve rüzgar türbini takılabiliyor.(erdi beyin dediğine göre direk bağlanamıyor.çünkü o enerji kaynakları sabit değerde bir akım üretmiyor.düzenleyip powerwall aktarılmalı.)

hepsiburada.com/...
bunu mu alırsınız yoksa tesla wall u mu?
birinde akü var diğerinde li-ion piller.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 3 yıl
Gün geçmesin ki Tesla halkın yararına bir teknoloji ürünü daha yapmasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5706 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, powerwall ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC'nin yeni amiral gemisinde One A9 izleri 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinin en net görselleri sızdırıldı 3 yıl Özlemini çektiğimiz akıllı saat geldi mi? Casio'nun yeni modelini kullandık 3 yıl House of Cards 5.sezon onayını aldı 3 yıl Apple'ın 2016 yılında 20 milyon Mac satması bekleniyor 3 yıl SilverStone'dan üst seviye Strider Titanium güç kaynağı serisi 3 yıl Ambilight teknolojisini her televizyona getiren yeni cihaz: DreamScreen 3 yıl YouTube bildirimlerine "Daha Sonra İzle" özelliği geliyor 3 yıl Apple'ın gizli mühendislik ekibi VR üzerine çalışıyor 3 yıl LetterGlow, yeni sürümüyle artık çok daha güçlü 3 yıl Ketchapp'dan sonsuz koşu türünde yeni oyun: The Pit 3 yıl Görme engellilere özel yakınlık başlığı 3 yıl TripAdvisor, 2016 yılında satılan Windows 10 cihazlarında ön yüklü olacak 3 yıl Sahte hafıza kartlarına dikkat! İşte gerçek ile sahte kartları ayırma yöntemleri 3 yıl HP, sanal gerçekliğe hazır 3 yıl Dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri Japonya'da yapılıyor 3 yıl Samsung, geçen yıl yarı iletkenlere 30 milyar dolar harcadı 3 yıl 2 futbol sahası büyüklüğündeki rüzgar türbini 50MW enerji üretebilecek 3 yıl Yeni güncelleme Snapchat'te arkadaş eklemeyi kolaylaştırıyor 3 yıl Samsung, 144Hz yenileme hızına sahip 2K monitör üzerinde çalışıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla, Powerwall kurulumlarına başlıyor Sonraki 2si1 "Sade" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Casper, 25’inci Yılına Ödüller İle Başladı 3 yıl Aston Martin Vulcan, 3.4 milyon dolarlık yola çıkma yasaklı bir süper otomobil 3 yıl Apple, bazı priz adaptörleri için değişim programı başlatıyor 3 yıl Durgunluk, Sony'nin sensör birimini vurdu 3 yıl Microsoft, Surface serisini yamaladı ancak büyük sorunları gideremedi 3 yıl Casper, yeni akıllı telefonu VIA M1’le, teknoloji tutkunlarına 25. yıl sürprizi yaptı 3 yıl Google.com alan adına 1 dakikalığına sahip olan kişiye ne kadar ödendiği açıklandı 3 yıl Dünyada internet kullanımı ve Türkiye 3 yıl Windows Phone satışları dibe vuruyor 3 yıl Mitsubishi deniz suyundan yapılmış alternatif bir anten geliştirdi 3 yıl Apple, uzaktan kablosuz şarj teknolojisi geliştiriyor 3 yıl Apple'dan eğitim yatırımı 3 yıl Yerli geliştiriciden iOS uyumlu yeni uygulama: Not Defterim 3 yıl Facebook'un canlı yayın özelliği tüm Amerika'da kullanıma açıldı 3 yıl Teknolojinin modüler kahramanı Casper Nirvana N240 şimdi Turkcell avantajlarıyla 3 yıl Casper 25’inci Yılını Kutluyor! 3 yıl Tesla, iki yeni "uygun fiyatlı" elektrikli otomobil geliştiriyor 3 yıl Türkiye’deki üçüncü Apple Store’un yeri belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim