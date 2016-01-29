Tesla, Powerwall kurulumlarına başlıyor

Tesla'nın kurucusu ve sahibi Elon Musk'ın yenilenebilir enerjiye önem verdiği herkes tarafından biliniyor. Tesla da genellikle elektrikli otomobilleriyle gündeme gelen bir şirket, ancak geçtiğimiz aylarda Powerwall adındaki yeni üründe kendinden oldukça söz ettirmeyi başarmıştı.

Bunun yanı sıra giderek yaygınlaşan güneş panelleri ve rüzgar gülleri de Powerwall'a enerji kaynağı olabiliyor. Bu sayede evi güneş alan kişiler kullanımlarından daha faza elektrik elde edebilirlerse bunu depolayıp gece saatlerinde kullanabiliyorlar.

3000-3500 dolar seviyesinde fiyatlandırmaya sahip Powerwall tanıtıldıktan sonra büyük ilgi görmeyi başarmıştı. ABD ile birlikte bütün dünyada merakla beklenen ürünün ilk kurulumları nihayet başladı. Pilot bölge olarak ise yenilenebilir enerji kaynaklarının en yaygın kullanıldığı ülkelerden birisi olan Avusturalya tercih edilmiş. Ülkede ilk bir kaç Powerwall kurulumu yapılırken yavaş yavaş bu sürecin hızlanacağı söyleniyor.

Tanıtıldıktan sonra rakiplerini de görmeye başladığımı sistem gelecekte tüm evlerde kullanılabilecek potansiyele sahip. Bakalım bu yöntem global pazarda yaygınlaşacak kadar popülerleşebilecek mi? Aşağıda yer alan videoyu izleyerek Powerwall hakkında daha kapsamlı bilgiye sahip olabilirsiniz.

http://mashable.com/2016/01/28/first-tesla-powerwall/#IzWBdtR4sgqS

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"Evler için batarya" şeklinde kısaca tanımlayabileceğimiz bu ürün yenilenebilir enerji kaynaklarından veya şehrin elektrik şebekesinden aldığı enerjiyi depoluyor. Kullanım ihtiyacı olduğunda ise evin elektrik ihtiyacını önemli bir ölçüde karşılayabiliyor. Örneğin elektriğin ucuz olduğu gece yarısından sonra Powerwall'a enerji depolamak, sonrasında elektrik fiyatlarının tavan yaptığı öğlen saatlerinde bu enerjiyi kullanmak oldukça önemli bir tasarruf yöntemi olabilir.