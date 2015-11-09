Tesla, anahtar kayıplarını önlemeyi hedefliyor

Tamamen elektrikli otomobil pazarının lider ismi Tesla, ABD haberleşme komisyonu FCC'de ortaya çıkan bir kayıda göre anahtar kayıplarını Bluetooh LE teknolojisi ile önlemeyi hedefliyor.

Tesla'nın FCC kayıtlarında görülen yeni anahtarı, Bluetooth LE (Düşük Enerji) teknolojisini kullanıyor. Şimdilik test sürecinde olduğu belirtilen ürün, kullanım amacı şimdilik resmi olarak açıklanmamış olsa da kayıpların önüne geçilmek için hazırlanmış gibi duruyor.

Anahtara yerleştirilen Bluetooh LE teknolojisinin otomobil ile temel haberleşme işlemi için de kulanılabileceği belirtilirken, sistemin "Anahtarım nerede ?" sorununu ortadan kaldırılmak için de geliştirilmiş olabileceği tahmin ediliyor. Teknoloji sayesinde kişiler anahtarlarının yerini akıllı telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama ile rahatlıka bulabilir ve bu altyapı ilk olarak bazı dedikoduları gelen yeni Model 3 içerisinde karşımıza çıkabilir.

Son dönemde otomobil modellerinin kumandaları hiç olmadığı kadar akıllı hale geliyor ve farklı teknolojileri çok iyi kullanan Tesla'nın bu alanda geri kalmayacağı belirtiliyor. Bu noktada şimdilik en iyi çözüm detaylarına burada yer verdiğimiz 2016 BMW 7 serisinde yer alıyor.

http://www.theverge.com/2015/11/6/9680594/tesla-key-fob-bluetooth-low-energy-fcc