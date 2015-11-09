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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, anahtar kayıplarını önlemeyi hedefliyor

Otomobil üreticisi Tesla'nın ABD haberleşme komisyonu yani FCC'den ortaya çıkan yeni anahtarı, Bluetooth LE teknolojisini kullanıyor. Peki bu teknoloji ile firma neyi hedefliyor ?
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tesla, anahtar kayıplarını önlemeyi hedefliyor

Tamamen elektrikli otomobil pazarının lider ismi Tesla, ABD haberleşme komisyonu FCC'de ortaya çıkan bir kayıda göre anahtar kayıplarını Bluetooh LE teknolojisi ile önlemeyi hedefliyor.
Tesla'nın FCC kayıtlarında görülen yeni anahtarı, Bluetooth LE (Düşük Enerji) teknolojisini kullanıyor. Şimdilik test sürecinde olduğu belirtilen ürün, kullanım amacı şimdilik resmi olarak açıklanmamış olsa da kayıpların önüne geçilmek için hazırlanmış gibi duruyor.
Anahtara yerleştirilen Bluetooh LE teknolojisinin otomobil ile temel haberleşme işlemi için de kulanılabileceği belirtilirken, sistemin "Anahtarım nerede ?" sorununu ortadan kaldırılmak için de geliştirilmiş olabileceği tahmin ediliyor. Teknoloji sayesinde kişiler anahtarlarının yerini akıllı telefonlarına yükleyecekleri bir uygulama ile rahatlıka bulabilir ve bu altyapı ilk olarak bazı dedikoduları gelen yeni Model 3 içerisinde karşımıza çıkabilir.
Son dönemde otomobil modellerinin kumandaları hiç olmadığı kadar akıllı hale geliyor ve farklı teknolojileri çok iyi kullanan Tesla'nın bu alanda geri kalmayacağı belirtiliyor. Bu noktada şimdilik en iyi çözüm detaylarına burada yer verdiğimiz 2016 BMW 7 serisinde yer alıyor.

http://www.theverge.com/2015/11/6/9680594/tesla-key-fob-bluetooth-low-energy-fcc Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
Basit ve gusrl sistem...
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Escapetolife 4 yıl
Sistemin "Anahtarım nerede ?" sorununu ortadan kaldırılmak için geliştirilmiş olabileceği itimalinden çok, otoparkta anahtarın üzerindeki ekrandan aracın yerini bulabilmek için geliştiriliyor olması ihtimali bana daha mantıklı geldi.
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Patren 4 yıl
böyle bir teknoloji geliştirmek sakıncalı millet cihaz yapıp arabanın kapısını hackleyip çalarlar
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BARIŞ55 4 yıl Patren
patren

böyle bir teknoloji geliştirmek sakıncalı millet cihaz yapıp arabanın kapısını hackleyip çalarlar

Tesla'nın kapılarını açmak biraz sıkar diğer arabalara göre.
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Umutcan 4 yıl Patren
patren

böyle bir teknoloji geliştirmek sakıncalı millet cihaz yapıp arabanın kapısını hackleyip çalarlar

Tesla'sı olan adamın garajı vardır zaten. Ki bu teknoloji uzaktan kumandanın yerini evde, işte vs. bulmaya yönelik, aracı direkt kumanda etmeye değil.
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