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Tesla bütün süperşarj istasyonlarını güneş enerjisiyle besleyecek

Tesla CEO’su Elon Musk’ın açıklamalarına göre şirket süperşarj istasyonlarının elektrik şebekesi ile olan bağını keserek istasyonların tamamen güneş enerjisinden güç almasını sağlayacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Tesla bütün süperşarj istasyonlarını güneş enerjisiyle besleyecek
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Geçtiğimiz yıl SolarCity’yi satın alan ve önümüzdeki aylardan itibaren Panasonic ile birlikte Gigafactory 2 tesisinde güneş enerjisine yönelik ürünler geliştirmenin hesabını yapan Tesla, bu ürünleri otomobillerine güç sağlayacak şekilde kullanmayı planlıyor. Elon Musk’ın açıklamasına göre şirket, süperşarj istasyonlarının elektrik şebekesiyle olan bağını keserek bu istasyonlarda Tesla tarafından üretilen güneş enerjisi sistemleri kullanacak.

Denenmiş Ancak Yapılamamıştı 

Aslında bu fikir yeni değil. Tesla sayıları 800’ü bulan süperşarj istasyonlarına güneş enerjisi sistemleri yerleştirmeyi planlamış ancak sadece 6 istasyonun güneş enerjisinden güç almasını sağlayabilmişti. Şu an ise güneş enerjisini toplayan ve Powerpack isimli depolarda biriktirebilen şirket elindeki yeterli malzemelerle birlikte bu işte oldukça kararlı görünüyor. Yakın zamanda süperşarj istasyonlarının güncellenerek 3.nesil istasyonlara geçileceğini duyuran Musk, tüm süperşarj istasyonlarının güneş enerjisi/batarya sistemine dönüştürüleceğini ve yakın zamanda istasyonların elektrik şebekesi ile olan bağının kopartılacağını açıkladı.

Elon Musk’ın bu açıklamasına neden olan asıl şey ise Twitter’daki bir takipçisinin, Tesla’nın elektrikli otomobiller üreterek çevreye duyarlı işler yapıyor olmasına karşın süperşarj istasyonlarını kömür santrallerinde üretilen kirli enerjiyi kullandığını dile getirmesi oldu. ABD’de yapılan yakın tarihli araştırmalara göre kömür santrallerinin elektrik üretiminde büyük rol üstlendiği noktalarda bile elektrikli otomobiller diğer otomobillere göre daha verimli ancak Tesla süperşarj istasyonlarını da kendi ürettiği malzemelerle donatarak sürdürülebilir enerjinin gelişimini hızlandırmaya çalışacak.

Hem Avrupa’da hem de ABD süperşarj istasyonlarının sayısını arttırmaya çalışan şirket son olarak geçtiğimiz aylarda genişleme politikasına uygun olarak 40 yeni süperşarj istasyonunun kurulumu için izin almış ve inşaatlara başlamıştı. 


https://electrek.co/2017/06/09/tesla-superchargers-solar-battery-grid-elon-musk/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 1 yıl
Güneş enerjisini pazarlamaya gelince akıllarında gezmeyen tilki kalmıyor ama kendi istasyonlarını beslemeye gelince güneş enerjisini kullanıyorlar. Bu enerjiden üretilen elektrik bedava olacak mı? Yoksa insanlık güneşi de mi parayla satmayı düşünüyor? Belki de bütün evreni kendine ait sanıyor. Yıldız borsası çıkarsa yakında şaşırmayın. Yıldızlar üzerindeki yeraltı kaynaklarını hedef alan yatırım ilişkileri. :D Para sistemi yürüsün işlesin diye akla gelmedik şeyler zaten yapılıyor ama biz onları çoktan sindirdik ne olduklarını bile artık hatırlamıyoruz. Keşke bu parasallaşan kaynaklar insanlığa dengeli dağılsa bütün sıkıntılar azalmaya başlar ama sürekli bir tekelleşme hakim. Yoksul daha yoksul zengin daha zengin oldukça kaçınılmaz bir son bizi bekliyor. Kölelik dünyanın ekinoks zamanları gibi sürekli başımıza felaket açan bir döngüdür belki de.
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fuujitsu 1 yıl
O kadar enerjiyi nasıl sağlayacak güneş panellerinden hele ki kısıtlı alanlarda.
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kadirirdem 1 yıl
Süper bir fikir helal olsun Elon MUSK!
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axaxa 1 yıl
Adamdaki kafaya bak 😄
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antibiotic 1 yıl
akıllıca güneşten elde ettiği elektriği de satacak
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AfyonumuFünyeylePatlattm 1 yıl antibiotic
Tesla marka araçlara şarj istasyonları arabanın ömrü boyunca ücretsiz
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tugares 1 yıl
Elektrikli otomobil sektörünün Apple'ı, kendi ekosistemini kuruyor
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arel.gr 1 yıl
ilk bataryalarin sulari isinmaga basladiginda kuruverir.
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Hasegawa 1 yıl
Tesla'nin bataryalarin geri donusumu icin tesisi var mi?
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