Tesla bütün süperşarj istasyonlarını güneş enerjisiyle besleyecek

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Geçtiğimiz yıl SolarCity’yi satın alan ve önümüzdeki aylardan itibaren Panasonic ile birlikte Gigafactory 2 tesisinde güneş enerjisine yönelik ürünler geliştirmenin hesabını yapan Tesla, bu ürünleri otomobillerine güç sağlayacak şekilde kullanmayı planlıyor. Elon Musk’ın açıklamasına göre şirket, süperşarj istasyonlarının elektrik şebekesiyle olan bağını keserek bu istasyonlarda Tesla tarafından üretilen güneş enerjisi sistemleri kullanacak.

Denenmiş Ancak Yapılamamıştı

Aslında bu fikir yeni değil. Tesla sayıları 800’ü bulan süperşarj istasyonlarına güneş enerjisi sistemleri yerleştirmeyi planlamış ancak sadece 6 istasyonun güneş enerjisinden güç almasını sağlayabilmişti. Şu an ise güneş enerjisini toplayan ve Powerpack isimli depolarda biriktirebilen şirket elindeki yeterli malzemelerle birlikte bu işte oldukça kararlı görünüyor. Yakın zamanda süperşarj istasyonlarının güncellenerek 3.nesil istasyonlara geçileceğini duyuran Musk, tüm süperşarj istasyonlarının güneş enerjisi/batarya sistemine dönüştürüleceğini ve yakın zamanda istasyonların elektrik şebekesi ile olan bağının kopartılacağını açıkladı.

Elon Musk’ın bu açıklamasına neden olan asıl şey ise Twitter’daki bir takipçisinin, Tesla’nın elektrikli otomobiller üreterek çevreye duyarlı işler yapıyor olmasına karşın süperşarj istasyonlarını kömür santrallerinde üretilen kirli enerjiyi kullandığını dile getirmesi oldu. ABD’de yapılan yakın tarihli araştırmalara göre kömür santrallerinin elektrik üretiminde büyük rol üstlendiği noktalarda bile elektrikli otomobiller diğer otomobillere göre daha verimli ancak Tesla süperşarj istasyonlarını da kendi ürettiği malzemelerle donatarak sürdürülebilir enerjinin gelişimini hızlandırmaya çalışacak.

Hem Avrupa’da hem de ABD süperşarj istasyonlarının sayısını arttırmaya çalışan şirket son olarak geçtiğimiz aylarda genişleme politikasına uygun olarak 40 yeni süperşarj istasyonunun kurulumu için izin almış ve inşaatlara başlamıştı.

https://electrek.co/2017/06/09/tesla-superchargers-solar-battery-grid-elon-musk/