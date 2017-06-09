Intel'den Qualcomm ve Microsoft'a üstü kapalı uyarı!

Qualcomm ve Microsoft, kısa süre önceki Computex etkinliği sırasında, geçtiğimiz Aralık ayında duyurulan ARM tabanlı Windows 10 PC'leri kimlerin üreteceğini açıkladı. Ancak, x86 emülasyon teknolojisini kullanan Snapdragon 835 bilgisayarlar Intel tarafından pek de memnuniyetle karşılanmamış gibi görünüyor.

Intel, şirket adı vermedi ancak yayınladığı yeni bir blog yazısında Qualcomm ve Microsoft'un planının fikri mülkiyet haklarını ihlal edebileceğine dair güçlü ipuçları sundu. Baş avukat Stephen Rodgers ve Intel Labs Direktörü Richard A. Uhlig, tarafından kaleme alınan yazıda aşağıdaki ifadeler yer alıyor:

"Bazı şirketlerin Intel'in tescilli x86 ISA'sını Intel'in izni olmadan taklit etmeye çalıştıklarına dair raporlar var. Patentlerimizin yasa dışı ihlalini hoş karşılamıyoruz ve diğer şirketlerin Intel'in fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye devam etmesini bekliyoruz."

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Blog yazısında ayrıca Intel'in x86 inovasyonlarını dikkatli bir şekilde koruduğu vurgulanırken, başkalarının kullanması için geniş çapta lisans vermedikleri de belirtiliyor. Şirket ayrıca bu teknolojiyi korumak adına 1.600'den fazla patent içeren bir portföye sahip olduğunun da altını çizmiş durumda.

Öte yandan Asus, HP ve Lenovo'nun yeni Snapdragon 835 PC'lerini bu sonbaharda piyasaya çıkarması bekleniyor. Ancak Intel'in bu savaşı mahkemelere taşımaya hazır gibi gibi göründüğünü söyleyelim. Şirketin Qualcomm ve Microsoft birleşiminden doğan güce karşı koyup koyamayacağını ise zaman gösterecek.

https://newsroom.intel.com/editorials/x86-approaching-40-still-going-strong/