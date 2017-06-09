Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den Qualcomm ve Microsoft'a üstü kapalı uyarı!

Teknoloji devi Intel, Qualcomm ve Microsoft işbirliğiyle geliştirilen ARM tabanlı Windows 10 PC'lerden son derece rahatsız olmuş gibi görünüyor. Şirket yayınladığı blog yazısıyla bunu açıkça gösterdi.
1 yıl
4,8b
1
36
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm ve Microsoft, kısa süre önceki Computex etkinliği sırasında, geçtiğimiz Aralık ayında duyurulan ARM tabanlı Windows 10 PC'leri kimlerin üreteceğini açıkladı. Ancak, x86 emülasyon teknolojisini kullanan Snapdragon 835 bilgisayarlar Intel tarafından pek de memnuniyetle karşılanmamış gibi görünüyor.
Intel, şirket adı vermedi ancak yayınladığı yeni bir blog yazısında Qualcomm ve Microsoft'un planının fikri mülkiyet haklarını ihlal edebileceğine dair güçlü ipuçları sundu. Baş avukat Stephen Rodgers ve Intel Labs Direktörü Richard A. Uhlig, tarafından kaleme alınan yazıda aşağıdaki ifadeler yer alıyor:
"Bazı şirketlerin Intel'in tescilli x86 ISA'sını Intel'in izni olmadan taklit etmeye çalıştıklarına dair raporlar var. Patentlerimizin yasa dışı ihlalini hoş karşılamıyoruz ve diğer şirketlerin Intel'in fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye devam etmesini bekliyoruz."
Ayrıca Bkz. "Engelli Samsung çalışanı şirket merkezinden 8.474 telefon çalarak 700 bin dolara sattı"
Blog yazısında ayrıca Intel'in x86 inovasyonlarını dikkatli bir şekilde koruduğu vurgulanırken, başkalarının kullanması için geniş çapta lisans vermedikleri de belirtiliyor. Şirket ayrıca bu teknolojiyi korumak adına 1.600'den fazla patent içeren bir portföye sahip olduğunun da altını çizmiş durumda.
Öte yandan Asus, HP ve Lenovo'nun yeni Snapdragon 835 PC'lerini bu sonbaharda piyasaya çıkarması bekleniyor. Ancak Intel'in bu savaşı mahkemelere taşımaya hazır gibi gibi göründüğünü söyleyelim. Şirketin Qualcomm ve Microsoft birleşiminden doğan güce karşı koyup koyamayacağını ise zaman gösterecek.

https://newsroom.intel.com/editorials/x86-approaching-40-still-going-strong/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ryzenci 1 yıl en beğenilen
yeter artık vurma diyordu intel ama acımıyorlardı bir taraftan amd bir taraftan qualcomm intel'i arasına almış sağlı sollu tokatlıyorlardı intel ağlıyordu tamam pes diyordu ama dinlemiyorlardı amd hardcore yapıyordu ve sonunda intel öldü ama amd hala vuruyordu qualcomm yeter artık vurma öldü diyordu ama amd intikamını bir türlü alamıyordu...
yeter artık vurma diyordu intel ama acımıyorlardı bir taraftan amd bir taraftan qualcomm intel'i arasına almış sağlı sollu tokatlıyorlardı intel ağlıyordu tamam...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl ryzenci
ryzenci
yeter artık vurma diyordu intel ama acımıyorlardı bir taraftan amd bir taraftan qualcomm intel'i arasına almış sağlı sollu tokatlıyorlardı intel ağlıyordu tamam pes diyordu ama dinlemiyorlardı amd hardcore yapıyordu ve sonunda intel öldü ama amd hala vuruyordu qualcomm yeter artık vurma öldü diyordu ama amd intikamını bir türlü alamıyordu...

Yalnız Intel AMD + Qualcomm'u çok rahat bünyesine katacak hacimde bir firma. İşlemci pazarında ezici bir şekilde üstün. Geçtim patentleri sayesinde hiç işlemci üretmese diğerlerinin x86 patent ücretleriyle bile dev bir şirket olmayı sürdürür. Microsoft'un Android patentlerinden milyarlarca dolar kazanması gibi.
Ayrıca şimdi Intel ne ise yarın tekel olursa AMD'de o olur. Babamızın oğlu değil ikisi de Amerikan şirketi.
ryzenciyeter artık vurma diyordu intel ama acımıyorlardı bir taraftan amd bir taraftan qualcomm intel'i arasına almış sağlı sollu tokatlıyorla...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 1 yıl
İntel reyiz çıkarttı vurdu masaya.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jouska 1 yıl
X86 ne oluyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanoz07 1 yıl
YILLARDIR DH DE BÖYLE GÜZEL YORUMLARA SAHİP BİR KONU GÖRMEMİŞTİM EYY YORUM ATAN PONÇİK ÜYELER SİZ NEKADAR GÜZEL İNSANLARSINIZ YEMİN EDİYORUM SON BİR AYDIR FORUMA GİRİP SICAK BAŞLIKLARI GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORDUM KOSKOCA DH NE HALLERE DÜŞTÜ DİYE, SİZİN GİBİ GÜZEL ÜYELERİN ÇOĞALMASI DİLEYİĞLE ESENLİKLER DİLİYORUM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
valla şu teknoloji patentleri bazen bildiğin "engel" yani belli bir süreden sonra standart olan teknolojiler patentlikten çıkmalı.Yani yıllar önce henry ford arabayı yaptı patentini aldı,başka birinin araba üretemediğini düşünün olur mu böyle şey?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
odeon99 1 yıl
Intel reyiz cidden ya

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Microsoft, gecmiste derleme kitlerini x86 disinda ayni kod icin RT ye de derleme yapabilecek sekilde gelistiremedigi icin sorun yasiyor. Java gibi tasinabiir bir ortam olusturmaliydi. Antivirus, firewall ya da driver gibi Tasinamayacak kadar spesifik uygulamalar icin de tum ortamlara yazilim uretme gerekliligi sart kosmaliydi. Simdi mobilde varolma cabasi icin bu kadar ugrasmak zorunda kalmazdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsniffer 1 yıl
Yazılım desteği aldığı takdirde ARM mimarili işlemciler 10 saat+ kullanım süresi bekleyen kullanıcılar için çok yüksek performanslı ve ucuz bir çözüm olarak karşımıza çıkacaktır. Intel'in en çok kullanılan düşük voltaj ultrabook çipi 7200u'nun toplam CPU gücü Geekbench bazında konuşacak olursak snapdragon 835'ten daha düşük. Tek çekirdek performansı olarak 7200u'nun %60-70 civarı fazlası olsa da güç tüketimi konusunda iki çip arasında devasa bir fark var. Ne kadar devasa diye merak ediyorsunuz muhtemelen. 7200U 20-25 Watt tüketirken, hazır olun, Snapdragon 835 3,5 Watt tüketiyor. Yani çoklu çekirdek optimizasyonunun iyi bir şekilde yapıldığı bir programda Snapdragon Laptop, Intel Ultra Düşük Voltaj çiplerinden 5 kat daha yüksek batarya ömrüyle aynı performansı sunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demirparcasi 1 yıl nightsniffer
Buna ek olarak snapdragon 835 dahili gelişmiş cat6 4G LTE modül ile gelebiliyor. Intel işlemcili cihazlarda hem wifi hem de 4.5G için ek modüle ihtiyacınız var. Wifi standrt oldu ama 4.5G moduller çok pahalı. Bu yüzden 3G veya 4.5G li windows cihazlar pek yok hepsi sadece wifi . Qualcomm ile beraber windows cihazlar daha da küçülüp, daha incelip, daha uzun pil ömrüyle 4.5G dahil bütün iletişim teknolojilerini içerisinde barındıracak. Sonuçta Windows çağ atlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 1 yıl
arm tabanlı işlemcilerin potansiyeli çok büyük,birde bunu notebooklarda iyi bir soğutma ile düşünün,intel bir vampirdir,arm tabanlı pc'ler çıktığında kan emebileceği insan sayısı gittikçe azalacaktır,amd'nin hamlesi bile adamlara nasıl bir hamle yaptırttı alt segmentte düşünün arm geldiğinde,yeni apular geldiğinde alt.orta,ve ve üst segmentte amd coşacaktır,intel pazar payını korumak için her türlü rezilliği yapacak bir firma ama atı alan üsküdara çoktan geçti bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl
S835 mi daha iyi i7 6700K mı? S835 daha iyiyse onu almayı düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 1 yıl Mr. Jingles
S835, LPDDR4 destekliyor. Tasarruf için veriyolunun daraltıldığı bir çağdayız. Intel'in rekabet şansı bu sebeple bulunmuyor. Olay, performans ya da iş tamamlama süresi değil. Çipleri zararına satması da birşey farkettirmiyor. Intel'in bu alanda portföyü yok. Bütün akıllı telefon tasarımlarında, Armlı işlemcilerden daha büyük pil kullanılıyor. Hedef ölçek küçültebilmek olunca Intel, rakibinin karşısında hantal kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 1 yıl
İ386 niye kullanıyorlar, AMD64 varken?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir kustirika 1 yıl
demekki snapdragon 835 masa üstünde tatminkar bir performans gösteriyor intel 1 liralık mailyetli işlemcileri 100 liraya satma devri bittiyor canımmmmm
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4845 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, qualcomm ve
10 etiket daha windows 10 bilgisayar arm intel pc laptop Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Avrupa Komisyonu, Qualcomm’un 38 milyar dolarlık teklifi için soruşturma başlattı 1 yıl Project Scorpio konsolu Xbox One 10S adını alabilir 1 yıl Japon şirketleri tam otonom gemi üretmek için bir araya geliyor 1 yıl Bu ekran kartı farklı: İşte tek slot tasarımlı GTX 1070 1 yıl Tim Cook teknolojinin tehditlerine dikkat çekti 1 yıl GameStop müşterilerinin kredi kartı bilgileri çalındı 1 yıl E3 Canlı Yayınlarımız Başlıyor | Yayın Programı ve izlemek için gerekenler 1 yıl Windows 10'a önemli yenilikler geliyor 1 yıl Microsoft, Docs.com’un faaliyetlerini sonlandırıyor 1 yıl Retro konsollara olan ilgi büyüyor 1 yıl Google, reCAPTCHA arayüzünü Android’e getiriyor 1 yıl Artırılmış gerçeklik şirketi, eski çalışanını teknolojisini çalmakla suçladı 1 yıl Tesla bütün süperşarj istasyonlarını güneş enerjisiyle besleyecek 1 yıl Raspberry Pi projeniz sanal bir madenciye dönüşebilir 1 yıl Black Panther filminden ilk fragman ve poster yayınlandı 1 yıl Game of Thrones'un yeni sezonunda bölüm süreleri uzuyor 1 yıl GoPro Fusion duyuruldu 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Teknoloji Gündemi ve Soru-Cevap 1 yıl İnsan beyni, hastaları görerek ve koklayarak algılayabiliyor 1 yıl Asus, Zenfone 4 serisini gelecek ay tanıtmayı planlıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel'den Qualcomm ve Microsoft'a üstü kapalı uyarı! Sonraki Essential Phone şimdiden 300 milyon dolar kazandı 1 yıl Engelli Samsung çalışanı şirket merkezinden 8.474 telefon çalarak 700 bin dolara sattı 1 yıl Çin'de Apple çalışanları kullanıcı verilerini satarken yakalandı 1 yıl Katar ulusal haber ajansının ardından Al Jazeera de hacklendi 1 yıl OnePlus 5'in ilk resmi görseli yayınlandı 1 yıl Otomobillerden ilham alan dizüstü bilgisayar: MSI Raider 1 yıl DonanımHaber ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği 1 yıl AirPods, tvOS 11 kullanan Apple TV ile otomatik olarak eşleşiyor 1 yıl PAYDAY 2 kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu 1 yıl OMTAS Füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi 1 yıl Transformers: The Last Knight'tan yeni fragman 1 yıl Microsoft’un Türkiye’deki ilk mağaza içinde mağazası açıldı 1 yıl Microsoft’tan Direct Reality atağı 1 yıl Nvidia, HDR monitör etkinliğinde hile mi yaptı? 1 yıl Microsoft iş istasyonları için özel bir Windows 10 sürümü hazırlıyor 1 yıl Galaxy Note 8, Snapdragon 836 kullanan ilk telefon olabilir 1 yıl Nvidia’nın sanal madencilere özel sistemi ortaya çıktı 1 yıl iOS 11'le ses göstergesine de ayar geldi 1 yıl SoftBank, Boston Dynamics’i satın aldı 1 yıl Android O'nun 3. Geliştirici Önizlemesi yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim