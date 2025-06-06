Musk ve Trump birbirine girdi: Tesla'nın hisseleri çakıldı

İşte Musk ve Trump kavgası
Elon Musk, X sosyal medya hesabından önceki gün yaptığı paylaşımda, Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi tasarısına sert eleştiriler yöneltmişti. "Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım." ifadesini kullanan Musk, Trump'ın vergi indirimi tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirmişti.
Musk'ın vergi tasarısına yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunuve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtmişti.
Musk ise tasarının kendisine bir kez bile gösterilmediğini ve gece yarısı hızlı bir şekilde kabul edildiğini söylerek, "Kongredeki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile." ifadelerini kullandı. Musk, ayrıca kendisinin desteği sayesinde Trump'ın seçimleri kazandığını iddia etti.
Bu açıklamaların ardından Truth Social hesabından açıklamada bulunan Trump, Musk'ın şirketlerinin sözleşmelerini ve devlet desteklerini sona erdirmekle tehdit etti.
Son olarak Musk, ağır bir ithamda bulunarak ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı oluşturmaktan suçlanan ve yargılanmayı beklerken hapishanede intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasındaki dosyada Trump'ın da isminin bulunduğunu açıkladı. Musk, Trump'ın isminin geçtiğini ve bu yüzden dava dosyaların açıklanmadığını belirterek, "Şimdi asıl bombayı patlatma zamanı. Trump, Epstein dosyalarında yer alıyor. Bu dosyaların hâlâ açıklanmamasının nedeni bu" sözlerini sarfetti.Kaynakça https://insideevs.com/news/761869/trump-musk-feud-tsla-stock/ https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tesla-hisseleri-trump-ile-musk-arasindaki-gerilimin-tirmanmasiyla-dustu/3590130 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.