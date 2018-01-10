Tesla sonunda güneş panelli çatı kiremiti üretimine başladı

Reuters'ın haberine göre Tesla, New York'un Buffalo şehrindeki Gigafactory 2 fabrikasında kiremit şeklinde tasarladığı güneş panellerinin üretimine başladı. Şirket ayrıca geçen yıl kendi evlerinin çatılarına bu kiremitlerin döşenmesi için depozito ödeyen kişilerin evlerinde gerekli incelemeleri yapma sürecini de başlatıyor.

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Solar çatı kiremitleri için ön siparişler geçen yıl Mayıs ayında başlamış ve müşteriler ürün için şirkete 1.000 dolar depozito ödeyerek beklemeye geçmişti. ABD'deki kurulumların 2017 yazında başlaması bekleniyordu ancak süreç bir hayli gecikti. Gelen yeni haberlere bakılırsa, karşılaşılan aksaklıkların büyük bir bölümünün çözülmüş durumda ve çatıların önümüzdeki aylarda kurulacağı belirtiliyor.

Geleneksel çatı panellerine kıyasla daha ucuz

Tesla kiremit şeklinde tasarladığı güneş panellerinin metre kare başına 21.85 dolar maliyetiyle, metre karesi 24.50 dolar olan normal çatı panellerine kıyasla daha uyguna mal olacağını iddia ediyor. SolarCity ile birlikte geliştirilen solar kiremitler tam teşekküllü bir güneş paneline sahip olmasına rağmen geleneksel kiremitlerden neredeyse ayırt edilemeyecek bir görünüme sahip.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-solar/tesla-says-solar-roof-production-has-started-in-buffalo-idUSKBN1EY2B9