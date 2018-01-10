Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla sonunda güneş panelli çatı kiremiti üretimine başladı

Tesla geçtiğimiz yılın Mayıs ayında sipariş almaya başladığı güneş panelli solar kiremitlerin üretimine başladı. Şirket ön ödeme yapan müşterilerin evlerine solar çatı panellerini kurmaya başlayacak.
1 yıl
5,2b
1
12
Alternatif Enerji
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Reuters'ın haberine göre Tesla, New York'un Buffalo şehrindeki Gigafactory 2 fabrikasında kiremit şeklinde tasarladığı güneş panellerinin üretimine başladı. Şirket ayrıca geçen yıl kendi evlerinin çatılarına bu kiremitlerin döşenmesi için depozito ödeyen kişilerin evlerinde gerekli incelemeleri yapma sürecini de başlatıyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S9 ve Galaxy X'in tanıtılacağı tarih belli oldu"
Solar çatı kiremitleri için ön siparişler geçen yıl Mayıs ayında başlamış ve müşteriler ürün için şirkete 1.000 dolar depozito ödeyerek beklemeye geçmişti. ABD'deki kurulumların 2017 yazında başlaması bekleniyordu ancak süreç bir hayli gecikti. Gelen yeni haberlere bakılırsa, karşılaşılan aksaklıkların büyük bir bölümünün çözülmüş durumda ve çatıların önümüzdeki aylarda kurulacağı belirtiliyor.

Geleneksel çatı panellerine kıyasla daha ucuz

Tesla kiremit şeklinde tasarladığı güneş panellerinin metre kare başına 21.85 dolar maliyetiyle, metre karesi 24.50 dolar olan normal çatı panellerine kıyasla daha uyguna mal olacağını iddia ediyor. SolarCity ile birlikte geliştirilen solar kiremitler tam teşekküllü bir güneş paneline sahip olmasına rağmen geleneksel kiremitlerden neredeyse ayırt edilemeyecek bir görünüme sahip.

https://www.reuters.com/article/us-tesla-solar/tesla-says-solar-roof-production-has-started-in-buffalo-idUSKBN1EY2B9 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kalfatt 1 yıl en beğenilen 07kubi07
07kubi07
bizim ülkeye herhalde 2050de anca gelir.

Kardeş bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok. 2023 de bor...
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Handsome Family 1 yıl denizbay1
Güneş ışığı kullanım bedeli
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07kubi07 1 yıl
bizim ülkeye herhalde 2050de anca gelir.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Petegrus 1 yıl
Böyle bi evin varsa sıkıntı yok zaten.Önemli olan öyle bi eve sahip olman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 1 yıl denizbay1
Aksine vergi indirimi uygulanır bence cari açığı kapatacak her türlü şeye sıcak bakıyorlar. Birde ürettiğinizin fazlasını şebekeye satabiliyorsunuz sayaç geri sarıyor bu sayede.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-3BBA706A6 1 yıl
gelişim güzel tebrikler .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Hayırlı olsun,bakalım bizde ilk kim kullanacak bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Egonomi çoh eyi çohhhhhh
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 1 yıl
Yaygınlaştığı an bizim ülke de anında vergilendirirler. Çatı/Dış Mekan kullanım bedeli. Olmaz diyen var mı? Bu arada bu gün haberi de çıktı, 1 Ocak itibariyle yeni elektrik zammı yürürlükte, 1 evin en düşük elektrik faturası 100TL bundan böyle. Geçmiş olsun hepimize. Dün de haberi çıktı, İstanbul'dan Ankara'ya bir kanyonun yolcuğu tam 1.500TL'cik! Hadi bak, hepsini geçelim tamam mı.. ..AKP'li kardeşim sana diyorum, nasıl mutlu musun? Nasıl gidiyor, iyi mi? Fakir misin? Zorlanıyor musun öderken faturalarını falan? İyi mi böyle? Bak, hatırlayalım mı; EVET ÇIKACAK TÜM SORUNLAR BİTECEK diyordunuz, iyi hatırla.. ..Ne oldu? Bitti mi, yoksa sen mi bittin?
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Handsome Family 1 yıl denizbay1
Güneş ışığı kullanım bedeli
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
07kubi07 1 yıl
bizim ülkeye herhalde 2050de anca gelir.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kalfatt 1 yıl 07kubi07
07kubi07
bizim ülkeye herhalde 2050de anca gelir.

Kardeş bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok. 2023 de bor...
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl
100 dolarlık telefon ülkemizde 250 dolara satılıyorken bundan da bir ümidimiz yok
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 1 yıl tobepeople
tobepeople

100 dolarlık telefon ülkemizde 250 dolara satılıyorken bundan da bir ümidimiz yok

yalnız ülkemizde 100tl lik elektrik tüketmişsen 200tl ödediğini de hatırlatırım. yani uzun vadede kardasın gene
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5163 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, güneş enerjisi ve
9 etiket daha Güneş Paneli üretim solar roof solar roof tiles çatı Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Dell XPS 15 2018 modeli Vega grafik gücüne kavuştu 1 yıl Dell’den dünyanın en güvenilir melez Latitude dizüstü modelleri 1 yıl Ekrandan parmakizi okuyan ilk telefonu kullandık 1 yıl macOS High Sierra'da yeni bir güvenlik açığı daha ortaya çıktı 1 yıl Sahra Çölü'ne kar yağdı! Türkiye'ye ne zaman kar yağacak? 1 yıl WhatsApp'ın grup sohbetlerine gizlice sızmayı sağlayacak bir açık keşfedildi 1 yıl Apple Store'da iki günde iki iPhone patladı: 1 yaralı 1 yıl Apple'dan yeni bilim-kurgu dizisi: See 1 yıl Razer Mamba HyperFlux: bataryasız ve kablosuz oyuncu faresi 1 yıl Kodak, geliri paylaşacağınız bir sanal madencilik sistemi üzerinde çalışıyor 1 yıl Bu robota sarılın ve uyuyun 1 yıl Dokunmatik ekranlı Lenovo akıllı hoparlörü duyuruldu 1 yıl Dell ultra ince monitörlerini duyurdu 1 yıl Bu telefon kılıfı uçuyor 1 yıl AMD Ryzen efsanesi tam gaz | Ryzen 2 geliyor, Ryzen'lar ucuzluyor 1 yıl LG G7'nin özellikleri sızdı: OLED ekran, Snapdragon 845 ve 6 GB RAM 1 yıl 2017'de Türkiye'de ne kadar elektrikli ve hibrit otomobil satıldı? 1 yıl Samsung 2020 yılına kadar tüm ürünlerine yapay zeka entegre edecek 1 yıl Volkswagen’dan elektrikli otomobiller için önemli adım 1 yıl Lenovo Mirage Solo: Daydream uyumlu ilk bağımsız VR gözlüğü 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla sonunda güneş panelli çatı kiremiti üretimine başladı Sonraki Yok böyle monitör l MSI dengeleri değiştirmek istiyor 1 yıl Anker'in Bluetooth şarj cihazı Alexa'yı otomobillere getiriyor 1 yıl Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy X'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 yıl Corvette'in elektriklisi geldi: Genovation GXE sahneye çıktı 1 yıl Lenovo’dan sağlık ölçümü yapan Moto Mod 1 yıl Sony bu yıl da OLED, HDR ve Android televizyonlar piyasaya sürecek 1 yıl Lenovo sanal gerçeklik kamerası Mirage’ı duyurdu 1 yıl Nokia 2 Türkiye satış fiyatı belli oldu 1 yıl Project Linda ile Razer Phone dizüstüne dönüşüyor 1 yıl Qualcomm’un yeni Bluetooth yongası daha güçlü ve daha tasarruflu 1 yıl TP-Link Deco M5 Wi-Fi Mesh incelemesi "Kör nokta kalmayacak" 1 yıl GoPro sürpriz bir kararla Drone pazarından çekiliyor 1 yıl Oculus Go üretimi Xiaomi’ye emanet 1 yıl Nucleum ile cihazınız bağlantı merkezine dönüşsün 1 yıl Samsung’un son çeyrek faaliyet karı beklentisi 14 milyar dolar civarında 1 yıl Kia, UVO bilgi-eğlence sistemini Google Assistant ile uyumlu hale getirdi 1 yıl Türk bankaları dahil 200'den fazla bankacılık uygulamasında büyük risk 1 yıl Çılgın masaüstü bilgisayar l Predator Orion 9000 1 yıl SanDisk dünyanın en küçük 1 TB USB-C ve 256 GB USB 3.1 flaş sürücülerini tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim