Tesla süperşarj ağını diğer markalara açabilir

Tesla yıllardır süperşarj istasyonlarını farklı marka otomobillerin de kullanabilmesi fikrinden bahsediyordu ancak bu fikir bir türlü uygulamaya geçememiş ve bugüne kadar Tesla dışında hiçbir otomobil markası süperşarj istasyonunu kullanamamıştı. Konuyla ilgili son olarak 2015’in eylül ayında Elon Musk, Tesla’nın bazı otomobil üreticileri ile ağ paylaşımı hakkında görüştüğünü doğrulamıştı. O günden beri süperşarj istasyonlarını her geçen gün arttıran şirket bu konuyu yeniden gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte konuşan Tesla’nın Baş Teknoloji Sorumlusu JB Straubel, süperşarj gibi şeyler için diğer otomobil üreticileri ile konuştuklarını ve onlarla birlikte çalışacak bir yol aradıklarını dile getirdi. Elon Musk’ın önerisine göre Tesla süperşarj istasyonlarının sahibi olarak kalmaya devam edecek ancak diğer otomobil üreticileri sadece araçların süperşarj istasyonunu kullanmasından kaynaklanan bakım, servis ve elektrik maliyetleri için ödeme yapacak.

Rakiplerine Karşı Önemli Bir Avantaj

Tesla süperşarj ağını ortak kullanmaya sıcak baksa da aslında süperşarj, Tesla’yı elektrikli otomobil pazarında öne çıkaran unsurlardan biri zira hem kapsama alanı hem de dolum süresi göz önünde bulundurulduğunda Tesla’nın süperşarj ağıyla rekabet edebilecek başka bir şarj istasyonu bulunmuyor. Porsche, Audi ve Mercedes-Benz gibi Alman premium otomobil üreticileri iki yıl içinde hızlı şarj özelliğine sahip bir şarj istasyonu oluşturacaklarını dile getirse de bu markalara ait istasyonların Tesla’nınki kadar yaygınlık kazanması uzun bir zaman alabilir.

Ortak kullanım ile ilgili bir diğer problem ise süperşarj istasyonlarının halihazırda oldukça yoğun olması ve Tesla sürücülerinin araçlarını şarj etmek için sıra bekliyor oluşu. Tesla bu durumun önüne geçmek için; ağı genişletmek, dolum sonrası araçlarını istasyondan almayan sürücüleri cezalandırmak, istasyon kullanımı ücretli hale getirmek gibi uygulamalar başlatsa da bu uygulamalar yoğunluğu tamamen ortadan kaldırabilmiş değil.

Şimdilik, mevcut Tesla sahipleri için endişe verici bir fikir gibi görünen bu ortaklık düşüncesinin hayata geçip geçmeyeceği belli değil ancak diğer elektrikli otomobil markalarının da Tesla süperşarj istasyonlarından normal bir Tesla otomobili ile aynı seviyede verimle faydalanması özellikle Avrupa’da elektrikli otomobillerin yaygınlık kazanmasını hızlandırabilir.

https://electrek.co/2017/06/19/tesla-supercharger-sharing-automakers/