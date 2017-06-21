Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Tesla süperşarj ağını diğer markalara açabilir

Tesla Baş Teknoloji Sorumlusu JB Straubel Tesla’nın süperşarj istasyonlarının diğer otomobil üreticileri tarafından da kullanılabilmesi için görüşmeler yapıldığını açıkladı.
1 yıl
1,5b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tesla yıllardır süperşarj istasyonlarını farklı marka otomobillerin de kullanabilmesi fikrinden bahsediyordu ancak bu fikir bir türlü uygulamaya geçememiş ve bugüne kadar Tesla dışında hiçbir otomobil markası süperşarj istasyonunu kullanamamıştı. Konuyla ilgili son olarak 2015’in eylül ayında Elon Musk, Tesla’nın bazı otomobil üreticileri ile ağ paylaşımı hakkında görüştüğünü doğrulamıştı. O günden beri süperşarj istasyonlarını her geçen gün arttıran şirket bu konuyu yeniden gündemine aldı.

Tesla süperşarj ağını diğer markalara açabilir
 

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte konuşan Tesla’nın Baş Teknoloji Sorumlusu JB Straubel, süperşarj gibi şeyler için diğer otomobil üreticileri ile konuştuklarını ve onlarla birlikte çalışacak bir yol aradıklarını dile getirdi. Elon Musk’ın önerisine göre Tesla süperşarj istasyonlarının sahibi olarak kalmaya devam edecek ancak diğer otomobil üreticileri sadece araçların süperşarj istasyonunu kullanmasından kaynaklanan bakım, servis ve elektrik maliyetleri için ödeme yapacak.

Rakiplerine Karşı Önemli Bir Avantaj

Tesla süperşarj ağını ortak kullanmaya sıcak baksa da aslında süperşarj, Tesla’yı elektrikli otomobil pazarında öne çıkaran unsurlardan biri zira hem kapsama alanı hem de dolum süresi göz önünde bulundurulduğunda Tesla’nın süperşarj ağıyla rekabet edebilecek başka bir şarj istasyonu bulunmuyor.  Porsche, Audi ve Mercedes-Benz gibi Alman premium otomobil üreticileri iki yıl içinde hızlı şarj özelliğine sahip bir şarj istasyonu oluşturacaklarını dile getirse de bu markalara ait istasyonların Tesla’nınki kadar yaygınlık kazanması uzun bir zaman alabilir.

Ortak kullanım ile ilgili bir diğer problem ise süperşarj istasyonlarının halihazırda oldukça yoğun olması ve Tesla sürücülerinin araçlarını şarj etmek için sıra bekliyor oluşu. Tesla bu durumun önüne geçmek için; ağı genişletmek, dolum sonrası araçlarını istasyondan almayan sürücüleri cezalandırmak, istasyon kullanımı ücretli hale getirmek gibi uygulamalar başlatsa da bu uygulamalar yoğunluğu tamamen ortadan kaldırabilmiş değil.

Şimdilik, mevcut Tesla sahipleri için endişe verici bir fikir gibi görünen bu ortaklık düşüncesinin hayata geçip geçmeyeceği belli değil ancak diğer elektrikli otomobil markalarının da Tesla süperşarj istasyonlarından normal bir Tesla otomobili ile aynı seviyede verimle faydalanması özellikle Avrupa’da elektrikli otomobillerin yaygınlık kazanmasını hızlandırabilir. 


https://electrek.co/2017/06/19/tesla-supercharger-sharing-automakers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Bu Tesla nedir necidir? Porsche, Mercedes gibi lüks markalara meydan okuyacak gücü nerden buldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
ortak ATM misali !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Diğer markalara açarsa bu tüketiciye yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 2017’de oyun gelirleri %8 artacak: Beklenen gelir 110 milyar dolara dayandı 1 yıl Apple'ın 100 milyon iPhone satma hedefi tedarik krizi yarattı 1 yıl WannaCry saldırısı bitmedi: Honda tesisi üretime ara verdi 1 yıl Alibaba CEO’su uyardı: Teknoloji devrimi 3. Dünya Savaşı’na neden olacak 1 yıl Yansıdığı alanı dokunmatik hale getiren projeksiyon cihazı Avrupa’da 1 yıl OnePlus 5 benchmark testlerinde hile mi yapıyor? 1 yıl Amazon "satın almadan dene" programını başlatıyor 1 yıl Vega mimarisi Nvidia GP100 GPU'sundan daha iyi 1 yıl Oyuncular için fiyat/performans iddialı yeni klavye ve fareler 1 yıl Game of Thrones'un yeni fragmanı savaşın habercisi 1 yıl Instagram Stories’ın kullanıcı sayısı, Snapchat’ın kullanıcı sayısını geçti 1 yıl LG V30, IFA 2017'de duyurulacak 1 yıl AMD Ryzen için MSI'dan iddialı anakart 1 yıl Reklam düşmanı Firefox Focus'un Android sürümü yayınlandı 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 çalışır halde görüntülendi 1 yıl Volvo elektrikli araçlarını Polestar markası altında piyasaya sürecek 1 yıl Hatalı hava yastıkları üreten Takata, iflasın eşiğinde 1 yıl WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger ve diğerlerini tek uygulamayla kullanın 1 yıl IKEA, artırılmış gerçeklik için Apple’dan yardım alacak 1 yıl Paypal’dan banka hesabına anında transfer imkanı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla süperşarj ağını diğer markalara açabilir Sonraki Wi-Fi sinyaliyle üç boyutlu haritalama yapıldı 1 yıl Toshiba kararını verdi: Bellek bölümü Japonya-ABD konsorsiyumuna gidecek 1 yıl Uber’in kurucusu Travis Kalanick istifa etti 1 yıl Microsoft Office'e konuşarak yazma özelliği geldi 1 yıl Aorus GTX 1070 Gaming Box satışa çıkıyor 1 yıl Lenovo katlanabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi 1 yıl AMD EPYC: Sunuculara Zen dokunuşu 1 yıl Giriş seviyesine yönelik Snapdragon 450 yonga seti geliyor 1 yıl AMD RX Vega özelleştirilmiş versiyonlar Ağustos ayının ilk yarısında 1 yıl Ölümcül sıcak hava dalgaları daha sık yaşanmaya başlayacak 1 yıl Nokia yeni sağlık takip cihazlarını duyurdu 1 yıl Intel’de yaz temizliği: Mini geliştirici kartları iptal edildi 1 yıl Razer’ın mobil oyun pazarına yönelik büyük planları var 1 yıl General Mobile GM 6 D incelemesi "Fiyat/Performans serisi güncellendi" 1 yıl En iyi süper bilgisayarlar Çinlilere ait 1 yıl Google’dan sıradan bir bilgisayarı derin öğrenme makinesine çeviren sistem 1 yıl SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz 1 yıl Warcraft'ın yönetmeni ikinci filmin hikayesini açıkladı 1 yıl Tesla’nın ölümlü kazasının nedeni açıklandı: Sürücü uyarıları dikkate almamış 1 yıl OnePlus 5 tanıtıldı: Snapdragon 835, çift kamera ve 8GB RAM Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim