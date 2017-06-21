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Tesla’nın ölümlü kazasının nedeni açıklandı: Sürücü uyarıları dikkate almamış

Geçtiğimiz yıl Model S’in karıştığı bir trafik kazasında aracın sürücü koltuğunda bulunan kişi hayatını kaybetmişti. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu 500 sayfalık raporla kazanın nedenini açıkladı.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla’nın ölümlü kazasının nedeni açıklandı: Sürücü uyarıları dikkate almamış
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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleşen kazada Tesla Model S bir tıra arkadan çarpıp büyük hasar alırken sürücü koltuğunda bulunan Joshua Brown hayatını kaybetmişti ve bu kaza otonom bir araçla gerçekleşen ölümlü ilk kaza olarak kayıtlara geçmişti. Olayın ardından Tesla, otomatik pilotun sürücüyü uyardığını ancak sürücünün yolculuk esnasında bilgisayarından film izlediğini dile getirmiş Brown ailesinin avukatı ise kazaya Tesla’nın otomatik pilotunun neden olduğunu ileri sürmüştü.

Uyarıları Dikkate Almadı 

Konuyla ilgili inceleme başlatan ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu(NTSB) paylaştığı 500 sayfalık raporla kazanın nedenlerini açıkladı. Rapora göre Brown’ın belli zaman aralıklarında ellerini direksiyona koyması gerekiyordu ve otomatik pilot devredeyken Brown’ın ellerini direksiyona koyması için hem görsel hem de sesli uyarılar yapıldı ancak 37 dakikalık yolculuk boyunca Brown sadece 25 saniyeliğine ellerini direksiyona yerleştirdi ve Tesla’nın daha önce belirttiği gibi Brown’ın kaza yapmadan önce frene basmak veya aracın yönünü değiştirmek için yeterli vakti vardı.

Raporda ayrıca Brown’ın bilgisayarının da incelendiği ancak yapılan incelemelerde Brown’ın yolculuk esnasında film izlediğine dair bir bulguya rastlanılmadığı da belirtildi. Yani sürücü bir film izlemiyordu ancak hem uyarıları göz ardı ederek hem de yolu takip etmeyerek kazaya davetiye çıkardı. Tabi NTSB’nin bu raporunun ardından tartışmalar Tesla’nın otomatik pilotu üzerine yoğunlaşmaya başladı. Rapor, ‘’Tesla’nın otomatik pilotu, insan müdahalesine gerek olmaksızın uzun mesafeli yolculuk yapamıyor mu?’’ sorusu akıllara getiriyor.

Yeni Güvenlik Önlemi 

Aslında Tesla bu kazadan çok önemli bir ders çıkararak geçtiğimiz yıl eylül ayında yayınladığı otomatik pilot güncellemesi ile bu sorunun cevabını kısmen vermişti. Güncelleme ile getirilen yeni uygulamaya göre kullanıcılar otomatik pilotun sesli uyarılarına uymazlarsa araç kendisini geçici olarak kilitliyor ve oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı sürücüleri koruyor.

Tabi kazada hayatını kaybeden sürücünün çok büyük hatası olmasına rağmen Tesla’nın otomatik pilotunun da ciddi bir hatası bulunuyor. Tırın dorsesindeki parlak reflektörü gökyüzü sanan otomatik pilot aracın hızını kesmemiş ve çarpışmaya neden olmuştu ancak kaza öncesinde kendi Youtube hesabında Tesla’nın otomatik pilotuna övgüler dizen Joshua Brown’ın ailesi henüz Tesla’ya karşı yasal bir işlem başlatmış değil.


http://www.reuters.com/article/us-tesla-crash-idUSKBN19A2XC Yorum Yaz
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zunerall 1 yıl en beğenilen ProsesMuhendisi
ProsesMuhendisi

Reflektörü nasıl gökyüzü sanacak kardeş? Herhangi bir araç kaza yaptığında bir diğer sürücü aracından indikten sonra kazanın olduğu yerden belli bir mesafe geriye reflektör koyarak diğer sürücüleri ikaz ediyor. Şimdi Tesla bunu da gökyüzü zannederse ne olacak? Zincirlime kazaya mı karışacak?

Orada bir anlatım bozukluğu var aslında (çeviri hatası daha doğru olur aslında). Bizim editörün ıskaladığı ve anlatmaya çalıştığı şey, sizin yola yerleştirdiğiniz reflektör değil. Reflector kelimesi ile ilgili minik bir sıkıntı yaşayıp reflektör olarak çevirmişler. Ancak bu kelime anlam olarak ayna, yansıtıcı vs. anlamlarına geldiği için orijinal metinde kullanılmış.

Aracın çarptığı dorse metalik renkli bir dorse. Bu nedenle güneş ışığı vurduğunda biraz parlıyor. Tesla da bu parlaklık sebebiyle objeyi algılayamıyor. Aşağıda dorsenin resmini bulabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
ProsesMuhendisiReflektörü nasıl gökyüzü sanacak kardeş? Herhangi bir araç kaza yaptığında bir diğer sürücü aracından indikten sonra kaza...
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ProsesMuhendisi 1 yıl
Reflektörü nasıl gökyüzü sanacak kardeş? Herhangi bir araç kaza yaptığında bir diğer sürücü aracından indikten sonra kazanın olduğu yerden belli bir mesafe geriye reflektör koyarak diğer sürücüleri ikaz ediyor. Şimdi Tesla bunu da gökyüzü zannederse ne olacak? Zincirlime kazaya mı karışacak?
Reflektörü nasıl gökyüzü sanacak kardeş? Herhangi bir araç kaza yaptığında bir diğer sürücü aracından indikten sonra kazanın olduğu yerden belli bir mesafe geri...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 1 yıl
Tesla suçsuzdur ve muhteşemdir.
Denek testi geçemedi. Yeni Update'i deneyecek kurban aranıyor.
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tarkolar 1 yıl
Güldürdünüz ya kobay olarak kullanmakmış. Satın almasınlar kardeşim bunun kobaylıkla alakası yok. Değil kobaylık bunlar gönüllü test sürücüleri de değil. Parası olan insan hepsi almışlar teslayı hava atıyorlar kendi kendine gidiyor diye, üstüne üstlük uyarıları dikkate almıyorlar kendilerini resmen öldürmek istiyorlar. Suçlu : Tesla :D Güldürdünüz.
Kobayın anlamına bakacak olursak zorla götürülüp testler yaptırılan deneylerin uygulandığı varlık demektir.
Gönüllü olarak bunun yapıldığı araştırmalar mevcut. Tesla ve Elon Musk'da bunu yapıyor. Bakınız: Project Mars. Ama bu teslayı katil mi yapar ? O insanlara her türlü riski açık bir şekilde söylüyor gönüllülerse kabul ediyor.
Ha Alçaklık kobay yapma derseniz ABD komplo teorilerinden önce ülkenize bakın. Taş gibi deyip satılan eşyaların pert çıkması, 8 şiddetinde depreme dayanır denilen binanın 5.5 şiddetteki depremde yıkılması. İnsanları kobay olarak kullanan bunlardır. Cinayet işleyenler de ...
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fameh 1 yıl
TESLA
Deney : Otonom Kontrol
Deney no : 4589897
Denek : İnsan
Sonuç : Ölüm
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maximus8282 1 yıl
Çeşitli firmalar insanları kobay faresi gibi kullanıyorlar.
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HajHaj 1 yıl tugares
İstifa edeli aylar oldu.
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Overkahan 1 yıl
Bizde yedik
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tugares 1 yıl
Elon Musk ABD başkanının danışmanlarından birisi, tüm suçun sürücüde olması kadar doğal bişey yok.
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MrKemal17 1 yıl tugares
tugares
Elon Musk ABD başkanının danışmanlarından birisi, tüm suçun sürücüde olması kadar doğal bişey yok.

Elon Musk ABD başkanının danışmanı değil.
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St Batuhan 1 yıl
"parlak reflektörü gökyüzü sanan" hmm şu kaza. Ben o olay çoktan bitti sanıyordum. Sonuç olarak sürücü kusuru fazlasıyla var ve o dönemde katiyyen uzun yolda kullanın hiç elinizi koymasanız bile olur gibi yaklaşım yoktu Tesla'dan. Evet otonom özelliklere güveniyorlardı ama tamamen otonom demiyorlardı. Kazanın olduğu araç ise beni bile bir düşündürttü. Girintili çıkıntılı yapı sağ olsun cidden bulut sanılabilecek bir yüzeye ve hafif maviyle gökyüzünü düşündürtmeye meyilli.
Neyse aslında sırf bu değil uzun mesafeli bir lazer sistemi hatta sonar sistemi olmalı zira lazer de sıkıntı yaratır bu konuda ama ses böyle bir şeye dair iyi sonuç verir. Eh çevresel şartlardan etkilenmesi de frekansa bağlı az olabilir :/
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interwap 1 yıl
Raporda ayrıca Brown’ın bilgisayarının da incelendiği ancak yapılan incelemelerde Brown’ın yolculuk esnasında film izlediğine dair bir bulguya rastlanılmadığı da belirtildi. Yani sürücü bir film izlemiyordu

Neyin kafası bu. Film izlediğine dair bir bulguya rastlamamak onun film izlediğini veya izlemediğini göstermez. Bir şey söylemek için veri yok.
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yolcudur_abbas 1 yıl
yapayzeka henüz bebeklik çağında o yüzden olgunlaşıncaya kadar olur böyle kazalar Federaller yakalar.
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