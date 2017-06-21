Tesla’nın ölümlü kazasının nedeni açıklandı: Sürücü uyarıları dikkate almamış

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Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleşen kazada Tesla Model S bir tıra arkadan çarpıp büyük hasar alırken sürücü koltuğunda bulunan Joshua Brown hayatını kaybetmişti ve bu kaza otonom bir araçla gerçekleşen ölümlü ilk kaza olarak kayıtlara geçmişti. Olayın ardından Tesla, otomatik pilotun sürücüyü uyardığını ancak sürücünün yolculuk esnasında bilgisayarından film izlediğini dile getirmiş Brown ailesinin avukatı ise kazaya Tesla’nın otomatik pilotunun neden olduğunu ileri sürmüştü.

Uyarıları Dikkate Almadı

Konuyla ilgili inceleme başlatan ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu(NTSB) paylaştığı 500 sayfalık raporla kazanın nedenlerini açıkladı. Rapora göre Brown’ın belli zaman aralıklarında ellerini direksiyona koyması gerekiyordu ve otomatik pilot devredeyken Brown’ın ellerini direksiyona koyması için hem görsel hem de sesli uyarılar yapıldı ancak 37 dakikalık yolculuk boyunca Brown sadece 25 saniyeliğine ellerini direksiyona yerleştirdi ve Tesla’nın daha önce belirttiği gibi Brown’ın kaza yapmadan önce frene basmak veya aracın yönünü değiştirmek için yeterli vakti vardı.

Raporda ayrıca Brown’ın bilgisayarının da incelendiği ancak yapılan incelemelerde Brown’ın yolculuk esnasında film izlediğine dair bir bulguya rastlanılmadığı da belirtildi. Yani sürücü bir film izlemiyordu ancak hem uyarıları göz ardı ederek hem de yolu takip etmeyerek kazaya davetiye çıkardı. Tabi NTSB’nin bu raporunun ardından tartışmalar Tesla’nın otomatik pilotu üzerine yoğunlaşmaya başladı. Rapor, ‘’Tesla’nın otomatik pilotu, insan müdahalesine gerek olmaksızın uzun mesafeli yolculuk yapamıyor mu?’’ sorusu akıllara getiriyor.

Yeni Güvenlik Önlemi

Aslında Tesla bu kazadan çok önemli bir ders çıkararak geçtiğimiz yıl eylül ayında yayınladığı otomatik pilot güncellemesi ile bu sorunun cevabını kısmen vermişti. Güncelleme ile getirilen yeni uygulamaya göre kullanıcılar otomatik pilotun sesli uyarılarına uymazlarsa araç kendisini geçici olarak kilitliyor ve oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı sürücüleri koruyor.

Tabi kazada hayatını kaybeden sürücünün çok büyük hatası olmasına rağmen Tesla’nın otomatik pilotunun da ciddi bir hatası bulunuyor. Tırın dorsesindeki parlak reflektörü gökyüzü sanan otomatik pilot aracın hızını kesmemiş ve çarpışmaya neden olmuştu ancak kaza öncesinde kendi Youtube hesabında Tesla’nın otomatik pilotuna övgüler dizen Joshua Brown’ın ailesi henüz Tesla’ya karşı yasal bir işlem başlatmış değil.

http://www.reuters.com/article/us-tesla-crash-idUSKBN19A2XC