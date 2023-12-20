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    Volkswagen, Porsche ve Audi, Tesla'nın sistemini benimsedi

    Tesla’nın Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) devasa otomobil firmaları tarafından benimsenmeye devam ediyor. Şimdi de Volkswagen, Porsche ve Audi, NACS’yi benimseyeceklerini duyurdu.
    Volkswagen, Porsche ve Audi, Tesla'nın sistemini benimsedi Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu, Tesla'nın sözde Kuzey Amerika Şarj Standardını (NACS) benimseyeceğini açıklayan en son otomobil üreticisi oldu. Alman otomotiv devi yaptığı açıklamada, Audi, Porsche ve grubun yeni elektrikli araç markası Scout Motors da dahil olmak üzere marka portföyündeki gelecekteki araçların 2025'ten itibaren NACS şarj portuna sahip olacağını söyledi.

    Volkswagen de Tesla’yı benimseyecek

    VW, mevcut elektrikli araç sahiplerinin Tesla'nın Supercharger ağına erişebilmesi için "adaptör çözümlerini araştırdığını" ve 2025 yılına kadar bir şeyler sunmayı beklediğini söyledi. Aynı yıl, yeni VW elektrikli araçlarının montaj hattından Tesla'nın şarj portu doğal olarak takılmış olarak çıktığını görmeye başlayacağız. VW, anlaşmanın müşterilerine Kuzey Amerika'daki 15.000 Supercharger konumuna erişim sağlayacağını söylüyor.

    Volkswagen, Porsche ve Audi, Tesla'nın sistemini benimsedi Tam Boyutta Gör
    Öte yandan VW, Tesla’nın NACS şarj teknolojisini benimseyen tek marka değil. Esasında her şey Kasım 2022'de Tesla'nın şarj teknolojisini Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) olarak yeniden adlandırdığını ve diğer otomobil üreticilerine açacağını duyurmasıyla başladı. Bundan sonra önce Ford, sonra GM ve sonra da diğer herkes bu standardı benimsemeye başladı.

    Audi, Bentley, Bugatti, Porsche ve Lamborghini gibi markaları çatısı altında bulunduran ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Grubu ise bu konuda şimdiye kadar sessiz kalmıştı. Şu ana kadar General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan, Hyundai, Toyota, Subaru, Mini, Lucid, Rivian, Honda, Kia ve VW, NACS'ye geçeceklerini açıkladı. Jeep, Ram, Chrysler ve Peugeot gibi bir dizi markanın arkasındaki ana şirket olan Stellantis, NACS standardına katılmadı ancak standardı değerlendirdiklerini daha önce söylemişlerdi.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2023/12/19/volkswagen-porsche-audi-to-adopt-teslas-charging-standard/ https://media.vw.com/en-us/releases/1774
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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