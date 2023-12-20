Volkswagen, Porsche ve Audi, Tesla'nın sistemini benimsedi

Volkswagen de Tesla’yı benimseyecek
VW, mevcut elektrikli araç sahiplerinin Tesla'nın Supercharger ağına erişebilmesi için "adaptör çözümlerini araştırdığını" ve 2025 yılına kadar bir şeyler sunmayı beklediğini söyledi. Aynı yıl, yeni VW elektrikli araçlarının montaj hattından Tesla'nın şarj portu doğal olarak takılmış olarak çıktığını görmeye başlayacağız. VW, anlaşmanın müşterilerine Kuzey Amerika'daki 15.000 Supercharger konumuna erişim sağlayacağını söylüyor.
Audi, Bentley, Bugatti, Porsche ve Lamborghini gibi markaları çatısı altında bulunduran ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Grubu ise bu konuda şimdiye kadar sessiz kalmıştı. Şu ana kadar General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Nissan, Hyundai, Toyota, Subaru, Mini, Lucid, Rivian, Honda, Kia ve VW, NACS'ye geçeceklerini açıkladı. Jeep, Ram, Chrysler ve Peugeot gibi bir dizi markanın arkasındaki ana şirket olan Stellantis, NACS standardına katılmadı ancak standardı değerlendirdiklerini daha önce söylemişlerdi.Kaynakça https://techcrunch.com/2023/12/19/volkswagen-porsche-audi-to-adopt-teslas-charging-standard/ https://media.vw.com/en-us/releases/1774 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.